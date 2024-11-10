神級辣醬結合雞脂滑潤太好吃！30年海南雞飯、新加坡人的隱藏愛店

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撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

新加坡牛車水的「中峇魯起骨海南雞飯」在地飄香30年，位於索美塞熟食中心，鄰近新加坡地鐵站，菜單有海南雞飯（白斬雞）、烤海南雞飯（燒雞）、雞肉切盤、熱炒等餐點，價格親民、口味實在，是不少人在新加坡的小吃好選擇。

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▲由張榮華所創立，30年海南雞飯市場從中峇魯巴剎起家，被必比登挖出來讓在地人哀號；神級辣醬爽翻天，肉質軟嫩會噴汁，還有免費燉雞湯喝到飽。

價目表

▲切盤可以選擇白斬雞、烤雞，並能夠選擇幾人份，半隻、整隻等，也有雙拼等組合。

環境

▲簡單的內用小吃攤，以這個價格有室內用餐區相當加分，內用還有雞湯免費續加。

料理過程

▲由創始人張榮華打造，分店則由哥哥打理承襲好手藝，海南雞肉料理手法繁複，煮雞水慢火汆燙，接著泡入冷水保有肉感的緊緻，接著分切出適口大小。

▲點了白斬雞飯、炸雞翅飯等餐點。

白斬雞飯

帶皮雞肉口感軟嫩帶雞皮Q彈，單吃不僅多汁更有雞脂的滑潤，軟滑潤口帶油脂香氣，起骨就是去骨的意思，沒有骨頭純粹感受咬肉的快感。米飯則以泰國長米為底，佐以雞湯、雞油炊煮熟成，雞汁的甜感與鮮鹹完美與米粒交融，鬆軟帶點脆鬆；醬汁則是以蒜頭、蔥、薑等辛香料精心調製，佐以洋蔥帶出甘味與甜感，搭配米飯入口好涮嘴。

▲為在地的人氣小吃，當地鄉親從小吃到大。

▲搭配上辣油更是一絕。

▲一旁還有小黃瓜增添清爽感。

烤雞翅飯

有點像是香港燒臘的烤雞翅，不過台灣挺少見的，可以想像是便當店裡頭沒有裹粉的炸雞翅飯，外皮酥脆肉感沒有到白斬雞那麼軟嫩，但搭配上醬汁與黃瓜口感平衡不少，啃骨邊肉的吮感令過癮，飯量也是給好給滿，喜歡酥脆感的朋友也別錯過。

免費雞湯

▲算是煮雞的煮雞水精華，湯頭溫潤清甜帶雞肉甘味，整體味道算是淡雅，加辣醬時可以解解膩。

▲價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考。

中峇魯起骨海南雞飯

地址：111 Somerset Rd, #01-K10, 新加坡 238164

營業時間：09：30～20：00

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