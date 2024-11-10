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神級辣醬結合雞脂滑潤太好吃！30年海南雞飯、新加坡人的隱藏愛店

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者蘇相云

新加坡牛車水的「中峇魯起骨海南雞飯」在地飄香30年，位於索美塞熟食中心，鄰近新加坡地鐵站，菜單有海南雞飯（白斬雞）、烤海南雞飯（燒雞）、雞肉切盤、熱炒等餐點，價格親民、口味實在，是不少人在新加坡的小吃好選擇。

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▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲由張榮華所創立，30年海南雞飯市場從中峇魯巴剎起家，被必比登挖出來讓在地人哀號；神級辣醬爽翻天，肉質軟嫩會噴汁，還有免費燉雞湯喝到飽。

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

價目表

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲切盤可以選擇白斬雞、烤雞，並能夠選擇幾人份，半隻、整隻等，也有雙拼等組合。

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

環境

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲簡單的內用小吃攤，以這個價格有室內用餐區相當加分，內用還有雞湯免費續加。

料理過程

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲由創始人張榮華打造，分店則由哥哥打理承襲好手藝，海南雞肉料理手法繁複，煮雞水慢火汆燙，接著泡入冷水保有肉感的緊緻，接著分切出適口大小。

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲點了白斬雞飯、炸雞翅飯等餐點。

白斬雞飯
帶皮雞肉口感軟嫩帶雞皮Q彈，單吃不僅多汁更有雞脂的滑潤，軟滑潤口帶油脂香氣，起骨就是去骨的意思，沒有骨頭純粹感受咬肉的快感。米飯則以泰國長米為底，佐以雞湯、雞油炊煮熟成，雞汁的甜感與鮮鹹完美與米粒交融，鬆軟帶點脆鬆；醬汁則是以蒜頭、蔥、薑等辛香料精心調製，佐以洋蔥帶出甘味與甜感，搭配米飯入口好涮嘴。

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲為在地的人氣小吃，當地鄉親從小吃到大。

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲搭配上辣油更是一絕。

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲一旁還有小黃瓜增添清爽感。

烤雞翅飯
有點像是香港燒臘的烤雞翅，不過台灣挺少見的，可以想像是便當店裡頭沒有裹粉的炸雞翅飯，外皮酥脆肉感沒有到白斬雞那麼軟嫩，但搭配上醬汁與黃瓜口感平衡不少，啃骨邊肉的吮感令過癮，飯量也是給好給滿，喜歡酥脆感的朋友也別錯過。

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

免費雞湯

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲算是煮雞的煮雞水精華，湯頭溫潤清甜帶雞肉甘味，整體味道算是淡雅，加辣醬時可以解解膩。

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

▲價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考。

▲▼中區「30年海南雞飯」燉雞湯喝到飽 肉感軟嫩噴汁神級辣醬爽翻天。（圖／部落客美熊提供）

中峇魯起骨海南雞飯

地址：111 Somerset Rd, #01-K10, 新加坡 238164
營業時間：09：30～20：00

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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