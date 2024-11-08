巷弄裡的寧靜咖啡室！隱身行天宮站平日不限時　綿滑焦糖布丁超強

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▲行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

捷運行天宮咖啡店推薦這家隱身松江路巷內的倆男咖啡室，餐點、甜點都有著不錯水準，平日可訂位預約，沒客滿是一家行天宮不限時咖啡廳，很適合聊天久坐、用電腦打報告，菜單推薦必點香料咖哩飯、生吐司、焦糖布丁，開業好多年了生意評價一直都很好。

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地址位在台北市中山區松江路204巷33號

較靠近民生東路二段，從捷運行天宮站1號出口出來，約步行180公尺、3分鐘左右即可抵達，搭公車前往的話也有很多班次選擇。

內用環境介紹

內用環境舒適而溫馨，平日下午前往僅有幾組客人，即使有聊天聲依舊維持著安靜的氛圍，倆男咖啡室平日有提供訂位服務，預約直接打電話即可，如果沒有客滿、無人候位的話，不會限制用餐時間，反之則限時90分鐘，店內有提供無線網路Wi-Fi、免費插座，很適合帶電腦來辦公、做報告，也是一家兒童友善、寵物友善的行天宮咖啡店。

倆男咖啡室菜單

倆男咖啡室菜單如下，內用低消每人一杯飲料或一份餐點，飲料有手沖咖啡、義式咖啡、果汁、牛奶、茶飲等選擇，搭配香料咖哩、蔬食餐盤兩種餐食，想吃點心的話則有生吐司、提拉米蘇、巴斯克蛋糕、優格碗、布丁，不定期也會推出期間限定新產品。

酸溜西西里咖啡140元

炎炎夏日的午後，實在很難抗拒西西里咖啡的誘惑，倆男咖啡室西西里咖啡做得很好，有再均勻搖過、出杯時上頭帶層綿密泡沫，咖啡、檸檬汁、糖漿的比例抓得不錯，既能喝到濃厚的咖啡香氣，又不失檸檬汁的清爽，完成度很高。

黑糖拿鐵160元

朋友點了杯黑糖拿鐵，上頭有再撒上一層厚厚黑糖粉，風味香甜順口滿是黑糖香氣，是一杯很適合女孩子飲用的暖心飲品。

小生吐司80元／兩片、100元／三片

小生吐司共有兩片、三片兩種選擇，自家製生吐司有著外酥內Q的極品口感，上桌時還會再回烤至焦香酥脆，美味關鍵在於附上的自製乳酪抹醬，朋友直呼這是她在台北吃過最好吃的乳酪抹醬，乳酪抹醬有著極致濃醇好滋味，搭配cream cheese般的綿滑口感，與生吐司的組合實在絕配。

焦糖布丁100元

焦糖布丁的表現也很優秀，綿滑口感吃得到濃郁蛋香、奶香，帶點微苦的焦糖香甜不膩，單吃、配鮮奶油吃都無比討喜，完全吃得出老闆用心。

倆男咖啡室

地址：台北市中山區松江路204巷33號1F

電話：02－25630723

營業時間：11：00－18：30 （周一公休）

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