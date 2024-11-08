ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

巷弄裡的寧靜咖啡室！隱身行天宮站平日不限時　綿滑焦糖布丁超強

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。（圖／周花花提供）

▲行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

捷運行天宮咖啡店推薦這家隱身松江路巷內的倆男咖啡室，餐點、甜點都有著不錯水準，平日可訂位預約，沒客滿是一家行天宮不限時咖啡廳，很適合聊天久坐、用電腦打報告，菜單推薦必點香料咖哩飯、生吐司、焦糖布丁，開業好多年了生意評價一直都很好。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。（圖／周花花提供）

地址位在台北市中山區松江路204巷33號
較靠近民生東路二段，從捷運行天宮站1號出口出來，約步行180公尺、3分鐘左右即可抵達，搭公車前往的話也有很多班次選擇。

▲▼行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。（圖／周花花提供）

▲▼行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。（圖／周花花提供）

內用環境介紹
內用環境舒適而溫馨，平日下午前往僅有幾組客人，即使有聊天聲依舊維持著安靜的氛圍，倆男咖啡室平日有提供訂位服務，預約直接打電話即可，如果沒有客滿、無人候位的話，不會限制用餐時間，反之則限時90分鐘，店內有提供無線網路Wi-Fi、免費插座，很適合帶電腦來辦公、做報告，也是一家兒童友善、寵物友善的行天宮咖啡店。

▲▼行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。（圖／周花花提供）

倆男咖啡室菜單

▲▼行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。（圖／周花花提供）

倆男咖啡室菜單如下，內用低消每人一杯飲料或一份餐點，飲料有手沖咖啡、義式咖啡、果汁、牛奶、茶飲等選擇，搭配香料咖哩、蔬食餐盤兩種餐食，想吃點心的話則有生吐司、提拉米蘇、巴斯克蛋糕、優格碗、布丁，不定期也會推出期間限定新產品。

▲▼行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。（圖／周花花提供）

酸溜西西里咖啡140元
炎炎夏日的午後，實在很難抗拒西西里咖啡的誘惑，倆男咖啡室西西里咖啡做得很好，有再均勻搖過、出杯時上頭帶層綿密泡沫，咖啡、檸檬汁、糖漿的比例抓得不錯，既能喝到濃厚的咖啡香氣，又不失檸檬汁的清爽，完成度很高。

▲▼行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。（圖／周花花提供）

黑糖拿鐵160元
朋友點了杯黑糖拿鐵，上頭有再撒上一層厚厚黑糖粉，風味香甜順口滿是黑糖香氣，是一杯很適合女孩子飲用的暖心飲品。

▲▼行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。（圖／周花花提供）

小生吐司80元／兩片、100元／三片
小生吐司共有兩片、三片兩種選擇，自家製生吐司有著外酥內Q的極品口感，上桌時還會再回烤至焦香酥脆，美味關鍵在於附上的自製乳酪抹醬，朋友直呼這是她在台北吃過最好吃的乳酪抹醬，乳酪抹醬有著極致濃醇好滋味，搭配cream cheese般的綿滑口感，與生吐司的組合實在絕配。

▲▼行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。（圖／周花花提供）

▲▼行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。（圖／周花花提供）

▲▼行天宮倆男咖啡室，菜單推薦香料咖哩飯生吐司焦糖布丁，平日可訂位沒客滿不限時。（圖／周花花提供）

焦糖布丁100元
焦糖布丁的表現也很優秀，綿滑口感吃得到濃郁蛋香、奶香，帶點微苦的焦糖香甜不膩，單吃、配鮮奶油吃都無比討喜，完全吃得出老闆用心。

倆男咖啡室

地址：台北市中山區松江路204巷33號1F
電話：02－25630723
營業時間：11：00－18：30 （周一公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►8家名店掉出今年台北必比登　好公道金雞園、彭家園挑戰7連霸失利
►悠閒看海吃窯烤披薩！宜蘭海景咖啡越夜越美　寵物友善更加分
►實際來過才知道有多美！金門書香咖啡、穿梭百年洋樓內回憶老時光

關鍵字： 倆男咖啡室 美食雲 美食情報 達人美食 台北美食 巷弄咖啡廳 台灣特色系列 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

當黑牛尬上酸菜魚？台中火鍋附原湯免費加　胡椒豬肚雞老饕也大推

當黑牛尬上酸菜魚？台中火鍋附原湯免費加　胡椒豬肚雞老饕也大推

清酒同步日本種類台中之冠！深夜食堂越夜越熱鬧、預約吃手掌大生蠔

清酒同步日本種類台中之冠！深夜食堂越夜越熱鬧、預約吃手掌大生蠔

超值吃法！台中「4.7顆星」高級燒肉　甜點海鮮、特級豬肉2千有找

超值吃法！台中「4.7顆星」高級燒肉　甜點海鮮、特級豬肉2千有找

人氣豬排飯名店KATSU鑫插旗板橋

人氣豬排飯名店KATSU鑫插旗板橋

超商周末優惠「霜淇淋買1送1、咖啡買11送11」

超商周末優惠「霜淇淋買1送1、咖啡買11送11」

34年必勝客歡樂吧敦化餐廳宣布熄燈

34年必勝客歡樂吧敦化餐廳宣布熄燈

快訊／太魯閣晶英宣布：即日起到明年1月暫停營業

快訊／太魯閣晶英宣布：即日起到明年1月暫停營業

巷弄寧靜咖啡隱身行天宮站平日不限時

巷弄寧靜咖啡隱身行天宮站平日不限時

天香樓秋蟹宴開賣！首度推出生醃沙母

天香樓秋蟹宴開賣！首度推出生醃沙母

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

直擊／八曜和茶北部首店開幕排爆

快訊／太魯閣晶英宣布：即日起到明年1月暫停營業

開箱／觀光列車「海風號」12/7首航！

「日本、越南機票買1送1」8888元起

限時送星宇航空日本不限航點機票

連地址都沒有！漁村裡的卡拉OK快炒店

永和逾30年老字號「浙江金福樓餐廳」只開到年底

「台中花毯節」實景照曝！11／9開展

BAKE CHEESE TART重回台灣

日本有新樂園！沖繩JUNGLIA明年開幕

熱門行程

最新新聞更多

人氣豬排飯名店KATSU鑫插旗板橋

超商周末優惠「霜淇淋買1送1、咖啡買11送11」

34年必勝客歡樂吧敦化餐廳宣布熄燈

快訊／太魯閣晶英宣布：即日起到明年1月暫停營業

巷弄寧靜咖啡隱身行天宮站平日不限時

天香樓秋蟹宴開賣！首度推出生醃沙母

鹽埕拌麵一口入魂豬油香滿嘴太過癮！

直擊／八曜和茶北部首店開幕排爆

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366