台中夜貓族「這9間」口袋美食請收下！還能免費體驗和服的燒肉店

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撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者邵筱鈞

還在找尋哪裡可以吃台中宵夜嗎？本篇精選了9間台中宵夜推薦清單，包含必吃的台中宵夜餐廳跟台中宵夜燒肉，讓你輕鬆找到能滿足夜晚味蕾的地方，晚上不用再擔心沒地方去，不管你是夜貓子還是偶然熬夜，都可以在這裡找到屬於你的夜晚滋味，一同深入這座城市的美食心臟，體驗台中夜宵文化。

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台中宵夜

8德司創意餐館逢甲店

逢甲朋友有福了！8德司創意餐館強勢來襲，在這裡吃得到義大利麵、披薩跟炸物，還有超澎湃的101海鮮塔，跟香辣開胃的川婆婆麻辣鼎，近期更推出新菜色蟹老爸海派盆，鮮美螃蟹讓人吮指回味，搭配網美系RIO雞尾酒，簡直要嗨翻全場，餐廳環境寬敞又舒適，一旁還有必拍打卡牆，隔壁就是停車場超方便，營業時間從中午11點到凌晨1點，一路從早午餐吃到宵夜，趕緊揪朋友一起來朝聖。

地址：台中市西屯區河南路二段514號

最晚宵夜時間：01：00AM

山鯨燒肉西屯店

免出國也能體驗一秒飛日本，台中北區燒肉山鯨燒肉漢口店，自2016年成立至今，Google近5000則評論，獲得4.6顆星的高分肯定，台中和牛燒烤山鯨燒肉套餐提供A5和牛寶箱，還有海膽、干貝等頂級食材，浮誇系的擺盤超有儀式感，此外山鯨燒肉也是台中唯一免費體驗和服的燒肉店，換上美美的和服之後，可以跟大燈籠、櫻花樹、楓葉跟祈願牆等拍照打卡，壽星來這裡慶生，還有神秘活動喔，打造沉浸式日式體驗，趕緊揪家人朋友一起來玩。

地址：台中市西屯區寶慶街67號

最晚宵夜時間：凌晨00：00

ABV地中海餐酒館 台中概念店

新開幕的餐酒館強勢登場！ABV地中海餐酒館台中概念店佔地百坪，店內還有運動賽事轉播，最狂亮點是有全台最大的700款精釀啤酒走廊，酒款外帶還有7折優惠，不知道怎麼挑選的話，也有專業的侍酒師會協助介紹，ABV地中海餐酒館台中概念店主打道地的地中海風味料理，營業時間從中午12：00到凌晨1：30，從早到晚都能揪三五好友一同歡聚，重點用餐不限時又好停車，盡情暢飲啤酒跟大啖美食。

地址：台中市西區臺灣大道二段320號

最晚宵夜時間：凌晨01：30

六本木燒肉

新開幕的「六本木燒肉」，店面裝潢充滿濃濃日系氛圍，門口就有超好拍的日式燈籠牆，餐廳主打平價燒肉，近期開幕活動只要提前預約，雙人套餐居然只要980元！餐點份量十足肉質也很讚，可以列入台中平價燒肉推薦的口袋名單，燒肉控趕緊來踩點。

地址：台中市西區健行路1049號

最晚宵夜時間：凌晨01：30

無人知曉

隱身在巷弄中的「Nobody Knows Bar 無人知曉」，獨棟老宅的裝潢既復古又溫馨，更是台中酒吧推薦口袋名單，酒吧主打多款創意調酒搭配復古台菜料理，紅油炒手跟瓜子肉醬這裡通通吃得到，每道下酒菜好吃又有台味！台中特色酒吧「Nobody Knows Bar」走的是舒適溫馨的路線，讓每位客人來到這裡都有回家的氛圍感，超chill的復古老宅酒吧，適合揪三五好友一同來暢聊整夜。

地址：台中市北區西屯路一段480巷29號

最晚宵夜時間：凌晨03：00

Eartha 燒肉餐酒館

Eartha 燒肉餐酒館有別於一般傳統燒肉店，主打燒肉結合餐酒館的創新模式，店內的網美系珠寶盒燒肉超吸睛，搭配創意調酒跟創意餐酒料理，還有專業燒肉師全程桌邊代烤，讓客人都可以解放雙手大啖美食。Eartha燒肉餐酒館也是寵物友善餐廳，店內環境走時髦都會風格，附設獨立包廂，很適合聚會慶生、包場辦活動，近期推出平日周一至周四晚上9點後，只要低消滿400元即可加價499元無限暢飲多款創意調酒跟生啤，超划算的活動，快揪朋友一起來。

地址：台中市北區德化街457號

最晚宵夜時間：凌晨01：30

Hi 燒肉漢口店

每次來到台中，最想吃的美食就是台中燒肉，想要吃燒肉不踩雷，這次部落客來到在地人激推的「HI 燒肉！漢口店」，店內充滿濃濃日式氛圍的台中餐廳，在這裡吃得到頂級燒肉，還有招牌內臟燒烤，享受大口吃肉大口喝酒的暢快感，適合揪三五好友一同來大快朵頤！

地址：台中市北區漢口路四段33號

最晚宵夜時間：凌晨00：00

Chill Play 去憂不累

位在台中七期的Chill Play 去憂不累，餐廳裝潢走浮誇叢林風，從華麗奢華到野餐風格通通有，除了很好拍照之外，餐點也很有特色，台中夜晚小酌好去處，適合揪三五好友一起來體驗Chill的夜晚。

地址：台中市西屯區市政北二路18－1號4樓

最晚宵夜時間：凌晨03：00

築崎相撲鍋物 霧峰店

鄰近朝陽大學附近的霧峰火鍋，築崎相撲鍋物霧峰店是在地人激推火鍋，只要170元起就能享有自助吧吃到飽，提供新鮮蔬食、火鍋料、霜淇淋、飲料、炒飯、炒泡麵，通通無限爽吃！雙人套餐主打大份量餐點，肉品總重達600g，完全是高CP值美食，還有多種DIY創意吃法可以變化，店家營業到凌晨2點，想找台中深夜火鍋，來這裡準沒錯。

地址：台中市霧峰區中正路1058號

最晚宵夜時間：凌晨02：00

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