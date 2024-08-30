「石垣島－基隆」定期渡輪要來了！明年秋天啟航、每周3來往航班

▲最快明年秋天，「石垣島－基隆」定期渡輪將開航，台灣人也可以搭船到石垣島玩。上圖僅為搭遊輪示意圖，非正式航運渡輪。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供，勿擅自翻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

「石垣島－基隆」定期渡輪要來了！根據日本媒體報導，石垣市將在9月為這條定期渡輪航線成立新法人，並計劃向遊輪公司Panstar Cruise購買船隻進行改裝，預計最快明年秋天啟航，每周提供3個來往航班，從石垣島出發，只要8小時就能到基隆。

「石垣島－基隆」定期渡輪航線規劃已久，根據日本媒體《八重山新聞》指出，石垣市為此成立新公司，並向遊輪公司Panstar Cruise購買遊輪「Panstar Dream」進行改裝。

▲日本計畫將向遊輪公司Panstar Cruise購買渡輪。（圖／翻攝自Panstar Cruise臉書專頁）

「Panstar Dream」目前仍提供服務中，主要航線為來往大阪與韓國釜山之間，船上設有咖啡廳、餐廳、壽司餐廳、大浴場、免稅店、伴手禮店，並有6種房型可選擇。石垣市預計2025年6月接收該船，並進行一個月內部改裝，目標在明年秋天後投入石垣島與基隆之間的定期航線，同時提供載客與貨物服務，而船隻管理與船員將委託台灣的華岡集團負責。

▲石垣島是沖繩第三大島，擁有許多美景。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供，勿擅自翻攝）

「石垣島－基隆」定期渡輪計畫每周提供3個來往航班，單程航行時間約8小時，晚上從石垣島出發，隔天一早抵達台灣，船費根據客房等級計畫為1萬日圓起跳，具體收費、航班時間等細節仍有待未來公布。

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