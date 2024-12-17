木柵新開幕甜點屋！山邊享受悠閒下午茶　焦糖烤布蕾蛋奶香濃郁

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

剛開幕不久的木柵甜點店「MU Pâtisserie 沐林甜點烘焙坊」，外觀跟內部的裝潢都很美，是帶點歐洲鄉村風的甜點專賣店；蛋糕以及常溫甜點選擇很多，有可麗露跟千層蛋糕，不過目前咖啡只有兩款，美式跟拿鐵，座位不多要早一點去，不然也可以外帶到附近公園品嚐。

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位置

距離捷運木柵站約步行五分鐘，距離算很近，開車來的話附近有平面停車場，路邊也有停車格；沐林甜點烘焙坊的門口旁就有幾格，平日來還蠻好找車位的，如果要等候的話，可以到附近7-11坐坐，空間很大東西也很多。

環境

內用座位不多，一樓大約不到十個位子，二樓沒上去不知道，空間不大，外觀是墨綠色系蠻有質感，路過很吸睛，內部陳設是木質風格，不少擺飾桌椅都帶有年代感，目前只能登記候位無法訂位。

菜單

內用沒有菜單，從甜點櫃點餐，蛋糕甜點選擇很多。飲料單在櫃台只有兩種，就是冰熱美式與拿鐵，價格跟台北市區的甜點店差不多，可以LINE Pay結帳很棒。

餐點

冰美式

▲內用但是用外帶杯，看不到熱拿鐵有沒有拉花，不過味道還算可以，美式比較淡，味道不酸不苦澀很順。

伯爵千層蛋糕

▲吃起來的口感很不千層，奶油比較多一些，伯爵茶香沒有很明顯，吃多會有點膩。

阿飄可麗露





▲萬聖節限定的阿飄可麗露太可愛，萬聖節已經過了但還是有在賣；一層QQ麻糬皮中間包了可麗露，可麗露的口感不酥，但是味道是OK的。

檸檬糖霜瑪德蓮

▲很好吃，外層裹覆了酥脆檸檬糖霜，酸酸甜甜，瑪德蓮本身口感不會太乾，整體味道很棒。

焦糖烤布蕾





▲不甜不膩、口感軟嫩而且很大顆，焦糖香氣蠻濃的，布蕾本身就充滿蛋香奶油香，很喜歡。

感想

沐林甜點烘焙坊的甜點太多了，還有爆漿泡芙也很想吃吃看，生意太好店裡人手其實沒有很多，不少客人都在櫃台等著點餐；不過整體環境跟味道是不錯的，但要說台北最好吃的可麗露的話，還是「Timchi’s 週末肉桂捲」的可麗露最好吃。

MU Pâtisserie 沐林甜點烘焙坊

地址：台北市文山區和平東路四段308號

電話：0987－596308

營業時間：11：30 ～ 18：30

水晶安蹄 不務正業過生活

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