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一間擁有300年歷史的蕎麥麵老店！每一碗都代表京都歷史與文化

CJ夫人

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Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者柯珮萱

古色古香的傳統京都町屋內，遠赴而來的客人正安靜地吃麵，這是一間擁有300年歷史的蕎麥麵老店，每一碗蕎麥麵都代表了京都的歷史與文化。

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江戶時代的庶民文化
距今400年前，群雄割據戰亂甫結束，正式進入商業行為與庶民文化興起的日本江戶時代，長達260餘年的太平盛世，孕育許多日本傳統文化雛形，如賞花、祭典、錢湯、歌舞伎、浮世繪、花火大會，也陸續出現代表日本傳統美食的江戶四大料理：壽司、鰻魚飯、天婦羅和蕎麥麵，現如今，只要走入承襲江戶時代文化背景的老店舖，依然能看見那個時代的繁華與驕傲。

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

最純粹的蕎麥麵
江戶時期文人雅士最愛的料理之一，就是蕎麥麵，試著回想一下，你曾吃過的蕎麥麵，講究天然的樸實原味、細緻溫潤的清甜麥香、扎實渾厚的彈牙口感，無論是冷的、熱的、沾的、佐料與湯頭，都不會搶了蕎麥麵的純粹滋味。

有一派說法是蕎麥麵注重最初的味道與江戶時期崇尚簡約、回歸自然的文人生活方式不謀而合，或許每一次品嚐蕎麥麵的當下，都是體現了日本人對簡單而純粹生活的追求。

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

晦庵河道屋
走進晦庵河道屋，仿佛時光倒流，瞬間置身於江戶時代的古典風華之中。推開紙拉門，迎面而來的是略顯窄小卻潔靜無比的傳統京都町屋內，處處保持著日本老派影劇才看得見的町屋元素：木製結構、柳條天花板、黏土牆、塌塌米、竹簾子、古燈罩、榻上木桌與軟墊、庭院石燈籠與小橋流水景觀，廊道與天井隔開廚房與用餐區域，營造出一種靜謐與優雅的氛圍，也像極了京都人給予友好卻始終保持距離的形象。

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

▲距離京都地下鐵東西線的京都市役所車站，向西側小巷子步行5分鐘，就能在現代樓房之中，發現一間低調古樸的傳統屋舍。

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

晦庵河道屋簡約古樸
每一處細節卻透露出對傳統時代的敬重，牆上的書法作品、花藝與擦拭發亮的古樸家具擺設相互輝映，營造出一種人文藝術與美食共存的氛圍，與其他現代風格或一般裝修的平價蕎麥麵專賣店形成鮮明對比，如果造訪京都，請一定要來吃吃看。

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

菜單
晦庵河道屋還有另一個招牌是芳香爐（芳香炉），讓人可以一次品嘗到各種日式小菜與蕎麥麵搭配的滋味，每鍋以兩人份料理供應，價格為9500日圓。

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

老闆！請來一碗蕎麥麵
晦庵河道屋的蕎麥麵技藝經過數代人傳承和改進，至今因仍保留傳統手工製麵技法與多道繁複工序而聞名，最經典蕎麥麵是選用來自北海道蕎麥，並且只以100％蕎麥粉與水製成的十割蕎麥麵，口感彈韌、麥香濃郁，許多人都是一吃成主顧。

從菜單上，可以看見不少冷的、熱的蕎麥麵料理
從天婦羅蕎麥麵、鴨南蠻蕎麥麵、鯡魚蕎麥麵、星鰻蕎麥麵、玉子蕎麥麵、月見蕎麥麵、山藥泥蕎麥麵、蘿蔔泥蕎麥麵，價格落在950日圓到2200日圓不等，而我今天點的是名為七福蕎麥麵。

七福蕎麥麵／1450日圓

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

▲包含豆皮、香菇、菠菜、鵪鶉蛋、醬菜和店內的另一個招牌手工魚板。

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

後記
最純粹的滋味，在快節奏的社會中卻是最難維持的，眼看著一碗樸實無華的蕎麥麵，沒有任何華麗擺盤或昂貴食材，反而能夠讓人真正靜下心來，好好完食一餐，感受舌尖之上的味道，這樣的純粹，反而成了一種稀缺的體驗。

▲▼京都市役所周邊的京都蕎麥麵專賣店 晦庵 河道屋。（圖／部落客CJ夫人提供）

晦庵河道屋

電話：＋81 75－221－2525
地址：日本〒604－8085 Kyoto, Nakagyo Ward, Shimohakusancho, 295
營業時間：11:00－16：00（周四公休）

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