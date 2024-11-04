ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北海道鄂霍次克海破冰航行！震撼的破冰聲親自感受海域嚴酷壯麗

CJ夫人

CJ夫人 CJ夫人

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者黃亭詠

破冰船撞擊著漂浮於鄂霍次克海上的巨大流冰，螺旋鑽頭正將冰層打碎，發出低沉且震撼的破冰聲，整個船體也隨之晃動，站在甲板近距離觀看時，不只視覺與聽覺備受衝擊，呼嘯海風混合著零度以下的低溫，也不斷考驗意志力，極地寒風的冷空氣彷佛要穿透厚重的防寒衣物，每一次破冰聲都在提醒我們，這片海域的嚴酷與壯麗。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

鄂霍次克海的流冰

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

鄂霍次克海的流冰
鄂霍次克海的流冰是地球上最南端的漂浮海冰奇觀之一，也是最容易被大眾目睹極地自然現象，流冰從西伯利亞海域南下，受風與洋流的推動，一路來到北海道東北部的鄂霍次克海沿岸地區，尤其是每年1月下旬，陸續出現紋別、網走、知床等地，2月達到高峰期，直到3月下旬開始消退。在陽光照射之下，流冰的顏色會隨著天氣和光線變化，呈現白色、淡藍色或橙紅色的多種色調。

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

紋別破冰船與網走破冰船的不同
說到去北海道道東看流冰，許多人第一時間會想到的是網走流冰船，而紋別則位於距離更遠的北海道東北部，在此簡單做個小整理，方便前往的人參考。紋別破冰觀光郵輪採用的是螺旋鑽式破冰，直接破開冰層，將冰層從中間鑽開，再加上郵輪體型較小，破冰過程非常直觀且具有衝擊力，適合想要近距離感受震撼場景的人們，而網走的破冰船則使用撞擊式破冰，破冰船靠自身重量和動力撞擊冰層，船體會壓碎冰塊並推到兩側，更適合大規模破冰，船隻穩定性較高，適合家庭或大型團體客。

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

北海道道東的紋別破冰觀光郵輪（Mombetsu Garinko-go）
紋別距離札幌約270公里，冬季自駕全程不休息的話，起碼也得5個小時，雖然路途遙遠，但為了親眼目睹這一冬季奇景，一行人提前三個月就在官網預訂了船位，並在當日提前一小時抵達了紋別海洋交流館碼頭，現場工作人員使用流利英語為我們辦理了報到手續，然而他遺憾地提醒我們：「今天外海幾乎沒有流冰，而已付款的船票無法退款。」聽到這個訊息，確實讓大家的期待有些降溫。

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

沒有流冰的紋別破冰船之旅
郵輪每天出航4至6班次，每趟航行約1小時，票價為4000日元，儘管流冰情況並不理想，但我們還是如約登船，當天紋別的氣溫接近零度，出發時碼頭附近的海面上還漂浮著一些零星的流冰，上面棲息著許多海鷗，悠然地在冬日暖陽下曬太陽，隨著逐漸駛入流冰區域，船長特意還尋找了一片仍有流冰的區域，但當船隻靠近時，才真切感受到這些冰塊的巨大規模，冰層在破冰船頭破碎，碎裂聲夾雜著船體與冰塊摩擦的聲音，讓人仿佛置身於一場極地的自然交響樂中。

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

紋別海洋交流館（Galinco Station）
紋別海洋交流館設有售票處、乘船處、美食街、伴手禮販賣鋪、寄存行李區與歷年流冰資料展示區，鄂霍次克海的冰雪世界與日常生活的差距極大，流冰不僅是視覺上的奇觀，更提醒人們這種環境的獨特和脆弱性，令人想起由於全球暖化，冰山與冰層面積逐年消逝，而流冰，或許再過幾年就再也看不到了。

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

▲▼鄂霍次克海破冰航行初體驗，三月上旬的北海道紋別流冰所剩無幾，卻是顯極地風光可貴與可遇不可求 。（圖／CJ夫人提供）

後記
儘管沒有體驗到滿滿流冰與破冰的震撼場景，卻讓我更為享受這趟流冰不多的破冰之旅，因為我能感受到大家看待僅存流冰的心態，甚至不希望我們去破冰它，更是希望它可以繼續冰封在這片鄂霍次克海上，我們都很真實地體悟到全球暖化帶來不可逆的改變。

紋別破冰觀光郵輪（官網連結
 穿戴：流冰季節氣溫極低，建議穿戴防風、防寒衣物，包括保暖手套、圍巾和帽子。破冰船上提供甲板觀景區，但寒風刺骨，遊客應注意保暖。

CJ夫人。喜愛度假。部落格FB粉絲團

【你可能也想看】

►直奔雪國大地盡頭！知床半島豪華度假村開箱　冰封世界泡露天溫泉
►登上170米高空、360度俯瞰大阪日常百態！開箱梅田藍天大廈展望台
►朝聖北海道「眾神遊樂園」雪白大地一望無際！收錄玩法＋交通攻略

關鍵字： 紋別破冰觀光郵輪 日本旅遊 紋別旅遊 旅遊情報 破冰觀光郵輪 北海道旅遊 鄂霍次克海 國外特色系列 CJ夫人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

走路滑手機險釀車禍　她露胸部道歉獲原諒

推薦閱讀

曖昧必去！飛日本遊米其林星級景點　千年修善寺古湯懷舊感滿滿

曖昧必去！飛日本遊米其林星級景點　千年修善寺古湯懷舊感滿滿

入住無價古董房！靜岡百年溫泉旅館賞漸層大自然＋無敵浴場泡湯解壓

入住無價古董房！靜岡百年溫泉旅館賞漸層大自然＋無敵浴場泡湯解壓

克羅埃西亞旅遊全攻略！隨手拍都美、宛如置身山水油畫超夢幻

克羅埃西亞旅遊全攻略！隨手拍都美、宛如置身山水油畫超夢幻

大明星最愛！私島度假享貴賓禮遇　湛藍潟湖圍森林宛如電影魔戒

大明星最愛！私島度假享貴賓禮遇　湛藍潟湖圍森林宛如電影魔戒

ITF旅展「百萬刷手」花75萬買南極行

ITF旅展「百萬刷手」花75萬買南極行

身分證4個「1」燒肉雙人套餐1111元

身分證4個「1」燒肉雙人套餐1111元

7-11高雄新開「愿橋門市」複合店

7-11高雄新開「愿橋門市」複合店

開箱／北海道鄂霍次克海破冰航行！

開箱／北海道鄂霍次克海破冰航行！

BAKE CHEESE TART重回台灣

BAKE CHEESE TART重回台灣

迷客夏「靜岡焙茶系列」強勢回歸

迷客夏「靜岡焙茶系列」強勢回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

ITF旅展「人氣旅遊行程」一次看

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

名廚江振誠欽點！基隆廟口魯排骨飯

如同在美術館過夜！礁溪千坪森林民宿

日本有新樂園！沖繩JUNGLIA明年開幕　全球首座米飛兔園區在長崎

身分證對中2碼九孔鮑魚吃到飽

ITF台北旅展人潮爆「千萬刷手再現」

最新日本賞楓預測東京大阪12月初最美

ITF台北旅展首日「千萬刷手」現身

宜蘭飄香30年「春捲伯」當地人超激推

熱門行程

最新新聞更多

ITF旅展「百萬刷手」花75萬買南極行

身分證4個「1」燒肉雙人套餐1111元

7-11高雄新開「愿橋門市」複合店

開箱／北海道鄂霍次克海破冰航行！

BAKE CHEESE TART重回台灣

迷客夏「靜岡焙茶系列」強勢回歸

魏華萱赴台北旅展分享高山旅遊經

胡志明經典美食！近60年牛肉河粉老店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366