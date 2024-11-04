北海道鄂霍次克海破冰航行！震撼的破冰聲親自感受海域嚴酷壯麗

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者黃亭詠

破冰船撞擊著漂浮於鄂霍次克海上的巨大流冰，螺旋鑽頭正將冰層打碎，發出低沉且震撼的破冰聲，整個船體也隨之晃動，站在甲板近距離觀看時，不只視覺與聽覺備受衝擊，呼嘯海風混合著零度以下的低溫，也不斷考驗意志力，極地寒風的冷空氣彷佛要穿透厚重的防寒衣物，每一次破冰聲都在提醒我們，這片海域的嚴酷與壯麗。

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鄂霍次克海的流冰

鄂霍次克海的流冰

鄂霍次克海的流冰是地球上最南端的漂浮海冰奇觀之一，也是最容易被大眾目睹極地自然現象，流冰從西伯利亞海域南下，受風與洋流的推動，一路來到北海道東北部的鄂霍次克海沿岸地區，尤其是每年1月下旬，陸續出現紋別、網走、知床等地，2月達到高峰期，直到3月下旬開始消退。在陽光照射之下，流冰的顏色會隨著天氣和光線變化，呈現白色、淡藍色或橙紅色的多種色調。

紋別破冰船與網走破冰船的不同

說到去北海道道東看流冰，許多人第一時間會想到的是網走流冰船，而紋別則位於距離更遠的北海道東北部，在此簡單做個小整理，方便前往的人參考。紋別破冰觀光郵輪採用的是螺旋鑽式破冰，直接破開冰層，將冰層從中間鑽開，再加上郵輪體型較小，破冰過程非常直觀且具有衝擊力，適合想要近距離感受震撼場景的人們，而網走的破冰船則使用撞擊式破冰，破冰船靠自身重量和動力撞擊冰層，船體會壓碎冰塊並推到兩側，更適合大規模破冰，船隻穩定性較高，適合家庭或大型團體客。

北海道道東的紋別破冰觀光郵輪（Mombetsu Garinko-go）

紋別距離札幌約270公里，冬季自駕全程不休息的話，起碼也得5個小時，雖然路途遙遠，但為了親眼目睹這一冬季奇景，一行人提前三個月就在官網預訂了船位，並在當日提前一小時抵達了紋別海洋交流館碼頭，現場工作人員使用流利英語為我們辦理了報到手續，然而他遺憾地提醒我們：「今天外海幾乎沒有流冰，而已付款的船票無法退款。」聽到這個訊息，確實讓大家的期待有些降溫。

沒有流冰的紋別破冰船之旅

郵輪每天出航4至6班次，每趟航行約1小時，票價為4000日元，儘管流冰情況並不理想，但我們還是如約登船，當天紋別的氣溫接近零度，出發時碼頭附近的海面上還漂浮著一些零星的流冰，上面棲息著許多海鷗，悠然地在冬日暖陽下曬太陽，隨著逐漸駛入流冰區域，船長特意還尋找了一片仍有流冰的區域，但當船隻靠近時，才真切感受到這些冰塊的巨大規模，冰層在破冰船頭破碎，碎裂聲夾雜著船體與冰塊摩擦的聲音，讓人仿佛置身於一場極地的自然交響樂中。

紋別海洋交流館（Galinco Station）

紋別海洋交流館設有售票處、乘船處、美食街、伴手禮販賣鋪、寄存行李區與歷年流冰資料展示區，鄂霍次克海的冰雪世界與日常生活的差距極大，流冰不僅是視覺上的奇觀，更提醒人們這種環境的獨特和脆弱性，令人想起由於全球暖化，冰山與冰層面積逐年消逝，而流冰，或許再過幾年就再也看不到了。

後記

儘管沒有體驗到滿滿流冰與破冰的震撼場景，卻讓我更為享受這趟流冰不多的破冰之旅，因為我能感受到大家看待僅存流冰的心態，甚至不希望我們去破冰它，更是希望它可以繼續冰封在這片鄂霍次克海上，我們都很真實地體悟到全球暖化帶來不可逆的改變。

紋別破冰觀光郵輪（官網連結）

穿戴：流冰季節氣溫極低，建議穿戴防風、防寒衣物，包括保暖手套、圍巾和帽子。破冰船上提供甲板觀景區，但寒風刺骨，遊客應注意保暖。

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