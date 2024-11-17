札幌漫遊！北海道大學旁私宅咖啡　座無虛席的寧靜空間放鬆至極

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者柯珮萱

冬季時分，沿著北海道大學校外圍牆散步，整條人行道覆蓋滿滿白雪，兩旁堆雪高過我的肩膀，幾乎看不到馬路上的往返車輛，葉梢隨風晃了晃，一併將陽光暖意和光線灑到匆匆行人的身上，我就像是一個準備前往下一堂課的北大學生，只不過上課之前想先來杯咖啡，於是繼續經過北大校門口，轉入住宅區一間不起眼的私宅一樓，走近那間掛上「石田珈琲店」招牌的咖啡館。

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石田珈琲店 Ishida Coffee

推開漆上黑色油漆的木門，石田珈琲店率先迎接客人的是罕見寶藍色牆壁與有年代的木作傢俱，店門口前有一台正在進行烘豆作業的大型機器，沉穩有規律的運作著，與細膩別緻的復古傢俱相互交融，光是環境氛圍就給足了好感。

石田珈琲店店內環境

是一家具有強烈個性的咖啡館，以手沖咖啡聞名，使用自家烘焙咖啡豆，提供混豆或單品咖啡豆的外帶與內用，接待櫃台前擺放許多咖啡豆罐與咖啡商品，大大小小的壺具杯器，就算不拿下來使用，作為擺飾品也很有格調，在店員帶領之下來到裸牆邊的單人座，明明店內幾乎滿席，時而三三兩兩交談，卻毫無嬉鬧聲，非常適合閱讀、寫字或單純來喝杯咖啡。

關於咖啡

石田珈琲店創始人是來自釧路的石田正史，由於曾在巴西的咖啡農場工作幾個月，獲得不少關於咖啡豆的種植、處理和烘焙過程的相關知識，因此對於咖啡豆的來源與烘焙方式相當注重。

供應混合豆咖啡和單品咖啡

混合豆各自擁有繽紛浪漫的名字，而單品咖啡主要來自巴西、衣索比亞、巴拿馬、瓜地馬拉、坦尚尼亞和印尼等地，每一杯咖啡也都採用手沖咖啡的方式，為的是呈現咖啡豆原始風味與層次感。

關於甜點

今日手作甜點是奶油布丁、檸檬核桃派和草莓蛋糕捲，官網菜單還列過提拉米蘇、蛋塔和巧克力，最想吃的是奶油布丁，不過店員說今日完銷，既然如此，就先來一杯自家烘焙的單品手沖咖啡，再來一份草莓蛋糕捲！

關於菜單

▲菜單備註甜點使用的蛋、乳製品和小麥粉都是北海道產的。

關於空間

石田珈琲店融合古典文藝和自然木質元素，店內的牆上常常掛有本地藝術家作品與藝文電影摺頁，隨處擺放的古董飾品、花藝、綠植與小擺飾品，也增添不少老宅的溫度與藝術感，隨手一拍都很好看，不過提醒一下，店員解釋說道：由於希望客人在此都能自在放鬆，如果想拍照，請避免拍到客人。

後記

石田珈琲店靠近北海道大學主校園門口，是許多學生和教職員工經常光顧的地方，對於札幌自由行的旅行者來說，自助旅行的樂趣正是可以尋覓探訪跟著地方風土與時節過生活的特色店家，沒有刻意營銷的手法或包裝，只是單純將店主人注重的生活氛圍與新鮮咖啡的烘焙香味保留下來。

石田珈琲店 Ishida Coffee

地址： 3 Chome－1－18 Kita 16 Jonishi, Kita Ward, Sapporo, Hokkaido 001－0016, Japan

營業時間：11：00－18：00（周二、三公休）

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