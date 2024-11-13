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「挽肉と米」2號店插旗台北信義區　明年1月開幕

▲▼挽肉と米。（圖／記者黃士原攝）

▲挽肉と米2號店插旗台北信義區。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

去年7月登台的日本人氣漢堡排「挽肉と米」，終於要開出第2家分店，地點位於台北信義區的A19商場，預計明年1月開幕。

挽肉と米僅提供一種套餐，餐價650元，漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免放太久而過熟。

除了主食漢堡排，套餐內容包括現煮日本白飯（可免費續飯）、味噌湯、生蛋（免費：一人一個）、蘿蔔泥+椪醋，同時每個座位都有提供8種特製配料，民眾可自行調味搭配。

▲客人就座後，挽肉と米的師傅現做現烤漢堡排，避免溫度升高影響口感。（圖／記者黃士原攝）

今年2月中旬，挽肉と米台灣創始店因土地使用分區問題而暫停營業，3月搬到華山重新開幕。經過8個月多後，代理商富錦樹集團創辦人吳羽傑今日宣布，2號店將進駐台北信義區的A19商場，預計明年1月開幕。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」高雄店籌備中。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的人氣漢堡排「肉的長谷川」，也是主打每日新鮮現做肉排，今年4月登台後，在百貨商場的美食街快速展店，已在雙北及新竹開設5家分店，目前正在籌備高雄店，地點位於漢神巨蛋購物廣場。

關鍵字： 美食雲 挽肉と米 漢堡排 日本美食

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