台中50年牛肉麵年底熄燈！老闆年邁罹癌　二代：讓他們好好休息

▲台中人氣美食「百里香牛肉麵」預告年底歇業。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

記者黃士原／台北報導

台中人氣美食「百里香牛肉麵」，憑藉大份量的牛肉與親民價格，每到用餐時間總是大排長龍。不過由於老闆年紀已70多歲，再加上罹患癌症，因此第二代決定跟大家說再見，預計年底歇業，讓老客人有時間再來品嚐。

位於台中西區博館商圈的百里香牛肉麵，開業已有50多年，大份量的牛肉、百元出頭的親民價格、還能免費續湯，讓這家小店擁有許多忠實老客人，外縣市民眾也會特地前來朝聖，下午5點營業時間一到，就開始出現排隊人龍等待用餐，在Google上有4.2顆的好評。

▲百里香牛肉麵價格親民，大碗140元，小碗120元。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

不過店家第二代日前在臉書粉專公告，老闆與老闆娘為了養育兩個極重殘的兒子，辛苦開店50多年，現在年紀已經70多歲，再加上一個生病罹癌，一個脊椎變形，因此決定要讓他們好好休息，百里香牛肉麵預計年底結束營業，讓老客人有時間再來品嚐，確切的時間會再公告。

得知消息後，網友也紛紛獻上祝福「阿爸阿母辛苦了，好好休養身體一起加油」、「希望你們好好休息養好身體」、「家人的健康最重要」。有人覺得可惜地說「以後我要去哪裡吃牛肉麵」、「十萬個捨不得啊」。