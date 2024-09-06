內用手沖咖啡無限暢飲！林口隱藏咖啡小館　氛圍寧靜還有免費Wi-Fi

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者柯珮萱

在林口附近想找間咖啡館喝杯咖啡寫文章，想到了這間在民視不遠處的「Upstairs Coffee 階上咖啡」，使用自家烘焙的咖啡豆，也是林口在地經營的咖啡館，有不少住在附近的社區居民常會來喝杯咖啡，提供手沖咖啡之外還有手沖咖啡內用無限暢飲。最酷的應該是烘豆機租借服務，不定時還會推出咖啡優惠活動！

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▲階上咖啡的位置就在社區一樓，附近也有許多公有停車格，開車或騎車不用擔心沒地方停放。

▲來到店內，見到專業級的烘豆機，如果想要學習自家烘豆，也可以先跟老闆學習或是租借。

內用提供無限暢飲手沖咖啡

進門後老闆對我介紹店內的第一句話「手沖咖啡內用無限暢飲」，但我是個不喝手沖也沒辦法喝太多咖啡的人，老闆人很好也很親切，如果想要學習咖啡相關知識，或是簡單在家沖泡咖啡的話，我想他會很樂意分享。

階上咖啡菜單

疫情之後階上咖啡也做出調整，目前店內不再提供餐點，老闆想專心把咖啡這件事做好，但他也開放大家到附近全聯購買甜點可以搭配著咖啡享用。

階上咖啡店內座位

內用座位不多，原本我抵達的時候還蠻多空位的，後來客人漸漸變多，我不介意和其他人共桌，因為我本來就是想找個地方坐坐寫文章而已，也有免費的Wi-Fi可以使用，最後連老闆的吧檯座位也都坐滿了，生意很不錯。

焦糖瑪其朵 大／100元

已經忘記有多久沒喝這麼甜的咖啡，平時大多是喝美式咖啡或是西西里咖啡居多，需要工作的時候，總是需要些甜食來調劑，但因為店內沒有供應搭配的甜點蛋糕，索性點了甜度最高的焦糖瑪其朵來甜甜嘴。

整體感想

忘了跟老闆說，不用這麼多糖，只要微微點綴就好，喝起來真的很甜，冬天時想要喝杯甜熱飲，這應該是個不錯的選擇，下次我會記得要自備甜點，再點其他無糖咖啡，後來看到FB粉絲頁有人介紹，階上咖啡的咖啡豆子喝起來很甜，那我下次應該可以試試手沖咖啡。

Upstairs Coffee 階上咖啡

地址：新北市林口區信義路315號1樓（民視附近）

營業時間：平日11：30－18：30、周六09：00－17：00（周日公休）

電話： 09－5269－0913

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