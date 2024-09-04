中原夜市秒殺雞腿排！起司融化脆皮上充滿奶香口感　咬下還會噴汁

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者黃是瑀

每次只要早點到中原夜市我就會習慣的到轉角的扯厚腿拿號碼牌，可別小看這小攤車，絕對是中原夜市裡的秒殺牛排店家，基本上開攤10分鐘就會賣完的牛小排，兩小時內去骨雞腿排也賣光光的神奇小攤，晚來只能飲恨聞香味，不誇張轉進巷子真的是能聞到濃郁的香煎雞腿排、美味牛小排的香氣，經過很難不買，香氣逼人。

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交通資訊

扯厚腿的位置不在熱鬧的實踐路上，而是在巷口從御冠園鮮肉湯包進入的日新路和大仁五街轉角，還沒走近就聞到濃郁的香氣，如果是開車可以停放在中原國小地下停車場或是中原大學停車場，步行3分鐘就能抵達。

扯厚腿每次只要開攤附近的人潮就會自動湧入，通常排隊拿號碼牌之後就會到附近中原夜市逛逛了，而且闆娘算的時間相當準確，通常預估的時間都不會差太久，前後買了幾次都是差不多等一小時左右，建議大家一到中原夜市就先來取號碼牌，這樣逛完一圈再回來取餐時間剛剛好。

菜單MENU

通常營業時間從15：30開始，假日大約到17：30號碼牌就會發光光了，收攤時間通常是參考用，牛排一份140元、雞腿排小份65元、大份120元，通常我們都是買小份就覺得很夠吃了，口味總共有8種，店家最推薦的是吃原味的玫瑰礦鹽，我們則是喜歡重口味的香濃起司，而且不管那個口味價格都相同。

▲鐵板上滿滿的去骨雞腿排，我還問闆娘說生意這麼好怎麼不多準備一些來賣。

▲店家使用的都是溫體雞腿，真的沒辦法再多準備去骨雞腿排，很厚工都是一隻一隻手工去骨，挺花時間。

去骨雞腿排、美味牛小排

店內僅賣兩種商品就賣到忙翻天了，不管是去骨雞腿排還是美味牛小排底下都是舖著洋蔥絲，這樣可以搭配著吃，也很去油解膩。

玫瑰鹽牛小排140元

這道應該是扯厚腿的夢幻逸品，基本上沒在一開攤就抵達，通常是買不到的商品，像我們晚上才出門逛夜市的話是別想吃得到，牛小排一天限量10份，所以很容易就賣完，會煎到大約8－9分熟的熟度，幫忙切成塊狀厚度和嫩度都相當適口，肉質非常嫩滑，雖然帶有一些筋，但不會太過影響口感，肉質吃起來不會太柴，底下搭配著大量的洋蔥絲，重點是這價格真的蠻可以的，難怪大家搶著買。

去骨雞腿排（小）65元／（大）120元

我每次最常買的就是去骨雞腿排，通常排這麼久很難得等到，候餐時間都是等1小時以上的，會建議直接買大份的，等都等了，這天想吃兩種不同口味，於是點了兩份小份的去骨雞腿排。

檸檬椒鹽、香濃起司

總共有八種口味可以選擇，如果口味比較淡一些可以選擇店家推薦的玫瑰礦鹽，喜歡濃郁奶香滋味的則可以選擇香濃起司，檸檬椒鹽也蠻多人點的，會因外附上檸檬角，可以先試試只加椒鹽的香氣後，再擠上檸檬汁增加酸香的味道也蠻去油解膩的。

建議可以在一拿到時就吃，因為剛煎好的雞腿排表皮酥脆咬下去還有卡滋的聲音，可能在吃了一圈夜市美食之後口味會變重，我個人是喜歡香濃起司多一些，切好的雞腿排上會另外加上一片起司，趁著熱度將起司融化在雞腿上，充滿著奶香的口感，雞腿肉也相當嫩，很多汁，這次外帶回家悶住車程約半小時，表皮雖然沒這麼脆，但咬下口還是會噴汁，搭配底下的洋蔥絲帶著清甜的口感很好吃！

用餐心得

每次去扯厚腿都要算準時間才吃得到，如果太晚去連攤子都見不到，真的是生意相當好，溫體雞腿排的口感也很嫩又多汁，在拿到時先嚐一口就知道有多香了，份量也很多，如果晚餐減醣的朋友吃這一份就足夠了，這家列為我的中原夜市推薦美食，趕緊去嚐嚐看這限時的夢幻美味。

扯厚腿



地址：桃園市中壢區大仁四街13號

營業時間：15：30－19：00（周日到18：00) ，周六公休

電話號碼：0930－576－720

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