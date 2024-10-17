板橋最強烤地瓜！帶皮一口咬下好綿密　還有超Q蜜地瓜黏牙不甜膩

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

愛吃地瓜的人必收藏！這家位於板橋的林甘吉，菜單招牌是烤地瓜和蜜地瓜，也有地瓜片、地瓜沙琪瑪和幾樣飲料。招牌的烤地瓜就有一包和一盒的選擇，什麼都想吃就點大吉綜合包，裡面有黃金蜂蜜和季節限定的日系地瓜，還有超可愛的地瓜盒裝，送朋友與家人非常適合。

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林甘吉烤地瓜｜菜單價錢

林甘吉菜單價錢

菜單招牌是烤地瓜和蜜地瓜，也有地瓜片、地瓜沙琪瑪和幾樣飲料。招牌的烤地瓜就有一包和一盒的選擇，什麼都想吃就點大吉綜合包，裡面有黃金蜂蜜和季節限定的日系地瓜。

▲櫃檯旁邊有展示飲料和地瓜及口感讓客人參考。

▲地瓜盒裝超可愛，問了老闆娘才知道這份量不少，是一包的兩倍半，送給朋友還蠻好看的。

林甘吉烤地瓜｜烤地瓜 蜜地瓜推薦

▲現場有公告烤地瓜出爐時間可以參考。

大吉綜合包

多種口味的烤地瓜用紙袋包裝，旁邊還有氣孔不會悶住，後面還寫著地瓜保存食用方式，冷或熱的吃都可以，連地瓜皮都可以吃，算是用心的小細節，紫色、黃色、淡紫色都有，口感不太一樣，各有不同層次。

▲蜜地瓜好Q，黏牙卻不甜膩，配熱茶或咖啡都很完美。

▲和朋友一人買了一盒，冰的吃也很好吃。

林甘吉烤地瓜專賣



地址：新北市板橋區校前街2號

營業時間：13：00－20：00（周五公休）

電話：0961－557027

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