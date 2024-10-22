漫步百年土牆厝內！五股觀音山超夯土雞餐廳　滑嫩蔥油雞下飯無敵

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

五股觀音山吃土雞推薦「碧瑤山莊」，菜單餐點選擇豐富，主打土雞、竹筍和各種熱炒料理，適合全家聚餐，也是網路評價高的五股觀音山餐廳推薦。

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碧瑤山莊介紹

碧瑤山莊開業超過30年，是觀音山有名的土雞餐廳推薦，餐廳全區都是以祖先留下來的百年土牆厝為主要建築，空間超大，風景也很不錯，平日或假日想上山吃土雞，很推薦碧瑤山莊，東西不貴，菜單價格合理。碧瑤山莊位於新北市五股區凌雲路，位置就在觀音山山區，周邊有許多停車場，開車來吃土雞很方便。

碧瑤山莊環境＆注意事項

到碧瑤山莊吃土雞，汽車可停在凌雲寺前的廣場停車場，接著就可以看到碧瑤山莊的方向指示，往下走就可以囉！晚上來碧瑤山莊怕被蚊子叮，建議噴一下防蚊液。從停車場走到碧瑤山莊不會很久，大約一至兩分鐘就到餐廳，山上的空氣真好，下次還要再來觀音山吃土雞。

這裡真的就是庭園餐廳環境超大

用餐區分的很散，有半露天和包廂區用餐座位，也有8～70人的大小包廂，不管是兩人用餐或多人家族聚餐，甚至公司團體聚餐都很可以。

▲中間就像三合院的休息區，可以在這拍拍照，看看餐廳風景。

▲洗手間也很有意境，還提供育嬰室呢！對親子家庭來說很方便。

▲碧瑤山莊的座位區真的很多，還有這風景絕佳的位置，不過已經先被訂位了！

▲窗邊可以看到觀音山的風景。

▲這次被分到半山坡的用餐座位，像小木屋的房子，氛圍也很不錯，平日有這麼多人潮，想必假日一定更可怕。

餐點評價

我和朋友下午在淡水一間餐廳吃飽又臨時決定來五股碧瑤山莊吃土雞，所以只點了雙人套餐和一項單點，碧瑤山莊用餐不收服務費，超棒的！靠近三合院區域有提供熱茶，可拿茶壺自行取用，熱茶味道也不錯。

碧瑤小炒

雙人套餐選擇有碧瑤小炒、五更腸旺和滑蛋蝦仁擇一，既然來到碧瑤山莊，當然點了有關店名的碧瑤小炒。豆乾、肉塊、魷魚乾、蔥段加上青龍椒，整道菜入味下酒，不同以往吃的肉絲，這裡使用的有點像山豬肉，皮Q肉有嚼勁，相當好吃。豆乾厚切有口感，濕潤好下飯，微微小辣配飯很是過癮。

地瓜葉（小）

充滿醬香和蒜碎的地瓜葉，葉菜鮮嫩不刮口，鹹度也剛好，連吃兩道菜都很滿意呢！

蔥油雞（1／4隻）

來碧瑤山莊吃土雞的好處，土雞料理有分1／4隻和半隻選擇，就算只有兩個人也很好點菜。雙人套餐除了雞肉料理，也有蔥爆牛肉和清蒸鱸魚可擇一，但都來觀音山了！建議點蔥油雞吧！

碧瑤山莊土雞真的有夠好吃！

蔥油雞皮Q肉嫩，雞肉不柴，以蔥油調味，鹹香下飯，下次還會想再來試試碧瑤山莊的白斬雞，看評論也不錯。

竹筍排骨湯（小）

碧瑤山莊雙人套餐的結尾就是湯品，排骨鮮嫩不柴，竹筍味道甜脆，湯裡滿滿鮮甜滋味，超好喝的！來到觀音山一定要試試竹筍湯。

苦瓜鹹蛋 350元

一開始看到菜單價位還覺得不便宜，不過真的是大份量，上桌就是好大一盤，這份量3至4人分享剛好。苦瓜甜脆回甘，加上鹹蛋炒過，相當下飯的一道菜。

結語

之前看朋友打卡碧瑤山莊就收錄我的必訪餐廳名單，這次順路來到五股觀音山品嚐，評價真的很高，工作人員也很客氣。兩個人若是第一次來碧瑤山莊不知道怎麼點餐，雙人套餐真的很推薦，份量和價格都合理，也能吃到主打招牌菜色，觀音山土雞餐廳推薦碧瑤山莊庭園餐廳。

菜單價錢

提供彩色照片價錢菜單和紙本菜單，點好到櫃台給店員即可。碧瑤山莊招牌必點土雞，有白斬跟蔥油選擇，其他還有竹筍料理、台式熱炒菜和山菜。

碧瑤山莊庭園餐廳

地址：新北市五股區凌雲路三段112號

電話：02－22911507

營業時間：11：30－15：00、17：00－21：00（周一休息）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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