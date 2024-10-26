咖啡控的周末私密據點！板橋寧靜小店　草莓蛋糕鬆軟口感讓人難忘

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者黃亭詠

想找一個隱藏巷弄裡的秘密咖啡館，來一杯絕美咖啡，配上一口甜點，讓疲憊的心瞬間療癒！這次來到了「在丹尼爾那裡的咖啡館」，品嚐了幾款特別的飲品和蛋糕，感受到這裡的溫馨氛圍和美味，準備好一起來探索這個咖啡控的私密據點吧！

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走進溫馨小天地宛如回到老朋友家

進入咖啡館的第一秒，就被溫暖居家的裝潢所包圍，像是來到老朋友家一樣，空間整體是白色調的，讓整個空間顯得格外舒適，選個窗邊座位，安靜欣賞窗外的繁忙人潮，而內心卻無比放鬆。

咖啡與茶的巔峰對決每一杯都是驚喜連連

這次選了幾款特色飲品，展現了咖啡與茶的完美碰撞，經典拿鐵濃郁順口，搭配細緻奶泡，田園野莓草本茶酸甜清新，彷彿置身於野莓果園，最後的驚喜是西西里咖啡，檸檬與咖啡的結合讓味蕾舞動喝一口就愛上。

甜點控絕對要收藏草莓與芋泥蛋糕的幸福雙拼

甜點怎麼能少，當天選了他們的草莓蛋糕和芋泥蛋糕，草莓蛋糕酸甜適口，蛋糕體鬆軟到讓人一口接一口，芋泥蛋糕則是芋泥控的最愛，綿密的芋泥搭配細膩的蛋糕。

▲無論是來這裡與朋友聚會，還是想一個人靜靜享受時光，這裡都能給你最美好的午後體驗。

在丹尼爾那裡的咖啡館 Lo De Daniel Coffee Workshop



地址：新北市板橋區溪崑二街16巷8號

電話：02－26866225

營業時間：11：00 – 19：00（星期一休息）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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