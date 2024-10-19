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壓不住的爆滿餡料！板橋巨無霸版車輪餅　老闆娘給料完全沒在手軟

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

板橋美食推薦！提到板橋紅豆餅推薦名單一定有這間，餡料超滿的太極鰲車輪餅，每次看到板橋美食小吃推薦都會出現的地標，網路評論也超多，之前一個10元買11個還有優惠，現在漲到15至25元，經過幾次沒有大排隊的狀況，但還是會有吃過的常客回訪購買，餡料真的超多。

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板橋紅豆餅 太極鰲車輪餅位置

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

▲以前騎車到板橋覓食經過車輪餅都會看到排隊盛況，這次下雨來不用排隊。

太極鰲車輪餅 菜單價錢

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

太極鰲車輪餅菜單價錢
口味很多，有紅豆車輪餅、奶油車輪餅、花生車輪餅、芋頭車輪餅、巧克力車輪餅、起士車輪餅等，比較特別的口味有酸菜菜脯車輪餅、高麗菜飯車輪餅等，口味選擇超多，價錢在15元至25元，和之前一個10元差蠻多，但因為餡料真的有夠滿所以覺得還是合理。

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

▲店前還貼著太極鰲車輪餅之前的菜單。

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

▲車輪餅口味很多，有些先做好的車輪餅口味會放在保溫箱，買了可以馬上拿走。

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

▲餡料就是巨無霸，老闆娘真的用料沒在客氣，芋頭、紅豆餡料直接塞好塞滿。

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

▲芝麻車輪餅口味特殊，現點現做。

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

▲起士＋蛋車輪餅很多人點。

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

▲芋頭車輪餅一個25元，是目前最高價位的車輪餅口味，但看這餡料整個滿到炸開。

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

▲買了4個車輪餅，芋頭車輪餅、大紅豆車輪餅和芝麻車輪餅，剛做好的很燙很脆。

▲▼板橋美食太極鰲車輪餅，板橋餡料爆滿紅豆餅推薦 。（圖／陳小可提供）

▲餡料甜度不會太高，尤其是芋頭車輪餅，吃得到顆粒，味道很棒。

太極鰲車輪餅

地址：新北市板橋區漢生西路128號
營業時間：11：00－20：00（周日休息）
電話號碼： 0953－118118

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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