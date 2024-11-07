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土城韓式「雪濃湯一隻雞」乳白湯頭有夠濃！爆蛋醬蟹預約才有

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

喜歡韓式料理、尤其是韓式一隻雞的人，推薦你這家位在土城捷運海山站附近的「初韓式鍋物料理」，菜單菜色選擇非常多元，一隻雞精選鍋物共有多種口味，推薦必點香醇濃郁的雪濃湯，搭配澎湃海鮮桶份量多到誇張，寬敞舒適的用餐環境很適合聚餐聚會，訂位吃起來就對了！

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

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▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲從捷運海山站出口出來，約步行500公尺、7分鐘左右即可抵達，附近路邊停車位不少，開車騎車前往吃飯也很方便。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲用餐環境寬敞舒適，座位數很多不會有擁擠的感覺。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲人多聚餐的話，建議還是提前打電話訂位一下，預約好再來吃美食最為保險。

初韓式鍋物料理菜單（價格需加收一成服務費，每人低消250元）
光是精選鍋物就有經典原味、韓式泡菜、韓式大醬、剝皮辣椒、麻辣椰奶等多種口味，有其他想吃的火鍋料、菜盤、海鮮、肉盤則再做額外加點即可。如果人數較少擔心吃不完的話，也可以單點無雞鍋再加半隻雞，這樣就能再多吃幾種其他餐點，幾乎你所能想到的韓式料理，來到都能點到，菜色品項之多元很適合多揪點人來吃，把想吃的都點一輪才過癮。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

飲料選擇超級豐富
應該是我看過韓國飲品最齊全的餐廳了，根本就像是走進一家韓國便利商店，你所能想到的韓國飲料，在這裡幾乎都能喝到，光是燒酒就有非常多種口味，無酒精飲品的選擇也不少！

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

自助吧種類多樣
如果不想額外花錢的話，自助區仍有幾種飲品可供選擇，飯後甜點還有霜淇淋可吃，火鍋料、蔬菜、醬料、高湯同樣擺在自助區，大家可以自由索取。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲有拿其他火鍋料的人，結帳時再告知盤數，只要有記得算錢就好。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲小菜為無限供應吃到飽，吃完還想續的話，自行至冰箱中取用即可。

雪濃湯一隻雞 480元＋430元
來到這裡一定要點的，就是一隻雞韓式鍋物了，我們點的是雪濃湯，湯頭有多濃郁應該看這乳白色的色澤就知道了，湯滾以後香氣超級撲鼻！使用一整隻雞燉煮火鍋，除了整隻全雞外，裡頭還會再加上馬鈴薯、年糕、杏鮑菇等配料，份量2－4人分都是足夠的。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

店家會協助處理整隻雞
上桌後店家會於桌邊分切一隻雞，所以不用擔心全雞不知道怎麼吃的問題，因為我們點的是很濃郁的雪濃湯，我覺得不用額外沾醬或是搭配泡菜，單吃雞肉的原味就很讚。大家也可以再單點些火鍋料、蔬菜下鍋去煮，結尾加碗白飯將精華煮成雜炊，是老饕最推薦的專業吃法。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲雞肉的嫩度相當不錯，完全沒有煮過頭太乾、太柴的問題，我一個人就連吃了好幾塊。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲天氣冷的時候要是能來上一碗雪濃湯，肯定是全身由內而外都暖呼呼的幸福享受。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

澎湃三鮮桶 2,048元
初韓式鍋物還有一個必點的，就是澎湃海鮮桶！店員端上桌時讓我們全都看傻了眼，這是十人份是不是，份量會不會太浮誇了老闆，三層分別取下來拍照，用人體當比例尺就知道份量有多誇張了！人多聚餐時點上一組「澎湃三層桶」，視覺效果絕對夠吸睛，相信所有人都會忍不住拿起手機拍照的。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

澎湃三層桶超新鮮
厲害的可不只有份量而已，三種海鮮的新鮮度都很棒，蛤蜊控看到這盆完全瘋狂了，每個人都可以一直吃蛤蜊，完全不用搶有夠過癮，蝦子、軟絲也都很好吃，建議大家吃多少煮多少，不要一口氣放進去煮太久，可就浪費了這麼新鮮的海鮮了。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

爆蛋紅蟳醬蟹 780元
生醃系列為生鮮產品，需提前預訂，突然想吃可能會沒有，如果你是有在台灣吃過醬蟹的人，就知道兩隻醬蟹賣780元有多便宜了，這價格通常都只能吃到一隻。每隻醬蟹都有著滿滿蟹膏，與鮮甜細緻的肉質形成完美搭配，醃漬的有入味但不會太死鹹，食材新鮮度控制得相當不錯，真的就是道偷飯賊料理！

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲每組生醃都會附上一碗白飯、一盒海苔，貼心提供塑膠手套讓你吃美食免髒手。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

獨門醬油白蝦 380元
七隻醬油白蝦的售價也超級便宜！台北市絕對不可能有這價格，而且蝦子的新鮮度都超棒，份量也給得夠誠意，每一隻都能吃到鮮甜飽滿的蝦肉。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲推薦可以擠上蝦頭的蝦膏，這樣吃起來風味更濃郁過癮。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

生醃章魚腳 250元

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲以韓式辣醬醃漬的生醃章魚腳，帶有開胃的鹹香辣味，如果有點啤酒、燒酒等酒精飲品的話，絕對要點這道涮嘴小菜的。

韓式紫菜粉絲捲 165元
紫菜粉絲捲是很經典的韓式美食，外皮炸得金黃酥脆，建議要趁熱吃才會是最佳口感，紫菜和粉絲和諧搭配著，單吃其實就很夠味，沾上韓式辣醬的吃法也是不錯。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

辣炒魚板年糕 120元
這道菜的調味不會太重，只要平常能吃點小辣的人應該都能接受，鮮嫩韓式魚板與Q彈韓式年糕的組合，沒有一個喜歡韓國料理的人，有辦法抗拒這經典美食的魅力。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

韓式海鮮煎餅 350元
海鮮煎餅從表面就能看出料給很多，有著滿滿蝦仁、魷魚、蟹味棒、蘭花蚌，一樣建議要趁熱吃，才能品嚐到煎餅最酥脆的口感，份量很多每個人都能分到好幾塊。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

韓式炸雞 240元

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲韓式炸雞選用的是去骨雞腿肉，口感Q彈、鮮嫩多汁，均勻裹上鹹甜醬汁，讓人忍不住想來杯啤酒，炸物的美味就是如此銷魂。

韓式炸醬麵 180元

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲韓式炸醬麵會附上一顆蛋、小黃瓜絲、紅蘿蔔絲，吃之前可以先均勻攪拌，讓炸醬和麵條充分混合後，吃起來的滋味會更夠味。

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

▲深色的炸醬看似很重口味，吃起來卻完全不會，反倒帶有討喜的甜感，一不小心就會忍不住一口接一口的吃。

整體感想
一隻雞料理絕對必點，超濃雪濃湯喝一口全身都暖了起來，超浮誇的澎湃三層塔海鮮給好給滿，人多聚餐時點這個就對了，每個人都能吃得開心，想吃韓式一隻雞火鍋，又想大啖各式韓式料理的話，推薦訂位來吃「初韓式鍋物料理」就對了！

▲▼新北土城初韓式鍋物料理，菜單推薦必點雪濃湯一隻雞！。（圖／部落客周花花提供）

初-創始店 韓式鍋物料理

地址：新北市土城區中央路一段131號
電話： 02－22701131
營業時間：周二～周五17：00－23：00、假日12：00－14：30、17：00－00：00（周一公休）

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