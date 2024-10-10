ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南中西區美食懶人包！巷弄裡的米其林推介飲茶秘境、無國界麵食

胖貓咪的奇幻旅程

胖貓咪的奇幻旅程 胖貓咪的奇幻旅程

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

▲▼台南中西區美食懶人包，美食小吃、米其林推薦餐廳。（圖／胖貓咪提供）

▲台南中西區美食懶人包，美食小吃、米其林推薦餐廳。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者黃亭詠

台南中西區真的是我的最愛，特別是那裡的美食，讓人每次都吃到停不下來，這次幫大家整理了幾家米其林必比登推薦的小吃，像是超人氣的阿文米粿、一味品的碗粿魚羹，還有其他隱藏版的美食小店，每一口都吃得到台南人的熱情和歷史，跟著這份懶人包，就算是第一次來台南，也能輕鬆打卡這些必吃美味，保證讓你回家後還會一直懷念。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

台南中西區美食懶人包
寓點：帶你品味港式經典佳餚

▲▼台南中西區美食懶人包，美食小吃、米其林推薦餐廳。（圖／胖貓咪提供）

台南美食，米其林推介的台南港式飲茶秘境，寓點：帶你品味港式經典佳餚，這次跟著胖貓咪一起來發掘這家隱藏在巷弄裡的米其林推介餐廳「寓點」，不用飛香港，就能在台南吃到精緻港式飲茶，保證讓你從進門到結帳都充滿驚喜！而且老闆超親切健談，除非他太忙否則可以聊一下。（閱讀文章完整介紹

台南碗粿界的隱藏冠軍：一味品碗粿魚羹

▲▼台南中西區美食懶人包，美食小吃、米其林推薦餐廳。（圖／胖貓咪提供）

說到台南的小吃，怎麼能少得了碗粿這道經典美食，平常在台北就很常吃，不過每次吃完都覺得少了點什麼，直到來到「一味品碗粿魚羹」，這才真正體會到什麼叫經典味道，台南的碗粿口味偏甜，尤其這家的碗粿還加入了火燒蝦和自製肉燥，整碗充滿了海鮮的鮮美和豬肉的鹹香，吃起來真的特別Q彈，每一口都是滿滿的回甘。（閱讀文章完整介紹

台南人私藏美食：外酥內軟的阿文米粿

▲▼台南中西區美食懶人包，美食小吃、米其林推薦餐廳。（圖／胖貓咪提供）

當你漫步在台南的保安街，會不會想要品嚐一些有故事的美食，阿文米粿這家小店成立於2016年，雖然年輕，但卻承載著老闆對奶奶手藝的深厚情感。 為了做出最道地的米粿，老闆特別挑選了兩年的舊在來米，配上獨特比例的三種地瓜粉，這樣的組合讓每一口都充滿了米香和Q彈的口感。（閱讀文章完整介紹

麵食與創意的碰撞：台南米其林推薦「麥謎食驗室Bue mi.Lab」

▲▼台南中西區美食懶人包，美食小吃、米其林推薦餐廳。（圖／胖貓咪提供）

台南的「麥謎食驗室」（Bue mi .Lab）已成為當地美食地圖上不可錯過的一站，這家擁有米其林推介的無國界麵食餐廳，融合了台、法、東南亞等多種風味，打造出超乎想像的創意料理，這次的用餐經驗中，我們品嚐了學甲無毒蝦配台式參巴醬、宜蘭鴨賞貢菜拉麵等多道，每道料理都展現了這間餐廳獨特的風味創作。（閱讀文章完整介紹

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►海景大露台享受寧靜時光！情人灣小秘境　激推香蕉巧克力列日鬆餅
►露營界的超強私廚！團隊客製化專屬套餐　現場開伙享受戶外野餐
►彷彿直奔海島的渡假氛圍！宜蘭蘇澳超chill海景玻璃屋咖啡　

關鍵字： 台南美食懶人包 美食雲 美食情報 達人美食 台南美食 阿文米粿 一味品 台灣特色系列 胖貓咪的奇幻旅程

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

推薦閱讀

超過50年歷史！花蓮鳳林鎮老牌冰菓店　最經典「三豆冰」一吃上癮

超過50年歷史！花蓮鳳林鎮老牌冰菓店　最經典「三豆冰」一吃上癮

台北優質餐酒館+1！開箱9道創新料理　微醺秘境大巨蛋走路10分鐘到

台北優質餐酒館+1！開箱9道創新料理　微醺秘境大巨蛋走路10分鐘到

台北9家下班小酌酒吧！東區最頂蔬食餐酒館　精釀啤酒300款任挑

台北9家下班小酌酒吧！東區最頂蔬食餐酒館　精釀啤酒300款任挑

山水沙灘旁的享受微醺夜晚！澎湖超熱門小酒館　每杯酒都藏小故事

山水沙灘旁的享受微醺夜晚！澎湖超熱門小酒館　每杯酒都藏小故事

高雄最美藝術節11月登場　3展區先看

高雄最美藝術節11月登場　3展區先看

太魯閣晶英10/13回歸　每人5500起

太魯閣晶英10/13回歸　每人5500起

桃園深夜來這喝！古老神秘的岩洞餐廳

桃園深夜來這喝！古老神秘的岩洞餐廳

曼谷新地標One Bangkok亮點搶先看

曼谷新地標One Bangkok亮點搶先看

屏東文青一日遊！菸葉廠見證當年繁華

屏東文青一日遊！菸葉廠見證當年繁華

《寶可夢GO》日本旅遊指南

《寶可夢GO》日本旅遊指南

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

清心福全「咖波手搖杯」聯名加碼

南港找美食！豬肺滿滿一大盤只賣30元

宮廷鍋物吃到飽活動只到10/31

新北「國慶3路線」玩法一次看！

周一至周四午晚餐+下午茶全部75折

翰品酒店新莊清倉特賣！最低50元起

中壢人才知道的老字號30元肉骨湯必點

宜蘭2間五星飯店住宿券37折送早餐

驚悚！2大Outlet萬聖裝置免費拍

頂好名店城地下室飄香30多年蒸餃館！

熱門行程

最新新聞更多

高雄最美藝術節11月登場　3展區先看

太魯閣晶英10/13回歸　每人5500起

桃園深夜來這喝！古老神秘的岩洞餐廳

曼谷新地標One Bangkok亮點搶先看

屏東文青一日遊！菸葉廠見證當年繁華

《寶可夢GO》日本旅遊指南

饗賓新品牌「貓將壽司」明年開幕

日本關西4鐵道感應信用卡就能搭車

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366