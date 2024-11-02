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最新日本賞楓預測！紅葉見頃恐晚兩周　東京、大阪12月初最美

▲▼日本最新紅葉見頃預報。（圖／取自日本氣象株式會社官網）

▲日本最新紅葉見頃預報。（圖／取自日本氣象株式會社官網）

記者蔡玟君／綜合報導

日本賞楓季已經開跑，日本各大氣象單位近日也公布最新一次紅葉預測，綜合分析，今年熱門的大阪、東京等紅葉見頃時間都會比往年還晚，日本氣象株式會社更大膽預測部分地區會延遲兩周以上，建議旅客接下來赴日旅遊是以賞楓為主要目的，規劃行程時要保留彈性，才有最大機會能欣賞美景。

▲▼京都永觀堂楓葉，京都賞楓，京都紅葉，日本賞楓，日本楓葉，日本紅葉，日本賞楓景點，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣人最喜歡到日本賞楓。圖為過去楓況。（圖／記者蔡玟君攝）

根據日本氣象株式會社最新一次預估，今年秋天9月氣溫創下新高，預計10月以後全國範圍內的氣溫仍會持續偏高。東京的紅葉預計在12月5日左右達到最佳觀賞期，有可能與歷年最晚的紀錄持平；大阪則大約在12月8日，兩地紅葉的見頃都預計較往年延後。

▲▼日本最新紅葉見頃預報。（圖／取自日本氣象株式會社官網）

▲日本銀杏最新的最佳觀賞期間預測。（圖／取自日本氣象株式會社官網）

宇都宮和長野的紅葉見頃也將比平年晚超過兩周；在全國51個設置了標本木的城市中，預計有11個城市將刷新最遲見頃紀錄，5個城市將與最遲紀錄持平。整體來看，今年紅葉的最佳觀賞期將是歷年來最遲的一年，銀杏的見頃時間在東日本和西日本部分地區以外也預計晚於往年。

▲▼日本氣象協會最新紅葉見頃預報。（圖／取自日本氣象協會官網）

▲日本氣象協會最新紅葉見頃預報。（圖／取自日本氣象協會官網）

日本氣象協會則預測，今年的紅葉最佳觀賞期在北日本的部分地區及東日本，預計多數地區將晚於往年；西日本地區則可能與往年相當，或稍微延後。

▲▼Weather News紅葉見頃預報。（圖／取自Weather News官網）

▲Weather News紅葉見頃預報。（圖／取自Weather News官網）

另外，Weather News預估，東、西日本因持續的高溫，紅葉變色進度較為緩慢，已經進入見頃的東日本山區多數紅葉名所，比往年稍微延後。多數在11月上旬達到見頃的東、西日本紅葉名所，今年見頃時期預計會較往年延後，而11月中旬之後將恢復至往年水準。

雖然目前已有部分地區可以賞楓，但受到鋒面影響，東、西日本可能碰上大雨，已變色的葉片可能會因降雨而提早掉落，計劃紅葉狩的旅客應隨時關注最新的氣象資訊。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

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