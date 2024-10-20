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寶可夢迷會逛瘋！卡比獸坐鎮東京寶可夢中心　必掃限定櫻花皮卡丘

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

喜歡寶可夢的人一定要收藏這個會讓你買到失心瘋的東京景點！寶可夢中心東京店DX，商品種類超豐富，還有不能錯過的限定商品，想去寶可夢咖啡廳記得提前預約，位在日本橋高島屋內，距離東京車站、銀座等東京景點都很近，搭JR、地下鐵都能到交通超級方便。

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寶可夢中心東京店DX位置

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

寶可夢中心東京店DX位在「日本橋高島屋S.C.東館」5樓，從JR「東京站」八重洲北口步行約5分鐘，東京Metro銀座線／東西線「日本橋站」B2出口、都營地下鐵淺草線「日本橋站」約步行4分鐘即可抵達。

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲全日本各地有著很多間「寶可夢中心 Pokémon Center」，每間都有自己的代表寶可夢，而東京店的代表是卡比獸，其他景點像是涉谷、池袋、晴空塔、橫濱等地，也有自己的限定商品。

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲一走進寶可夢中心東京店DX就能看到6台寶可夢遊戲機台，小孩子應該光這裡就會玩到不想離開。

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲再往前走還有一整排扭蛋機，日本人榨乾你錢包的能力從這裡就開始。

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲光是這擺滿一整面牆的玩偶，就讓人很難抗拒了，難怪每個人籃子都裝好裝滿。

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲這是「寶可夢中心東京店DX」的限定商品，櫻花、忍者都是很能代表日本的元素，不少觀光客都直接掃貨，所以才會訂出每個人限購五隻的規定。

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲商品種類非常齊全，每個寶可夢的周邊都很齊全，不管哪個角色都能一口氣把所有產品買起來。

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲如果你覺得已經對玩偶免疫的話，請接著看下面這區，和生活用品結合的實用小物。

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲超可愛的入浴球。

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲如果想買東京伴手禮回去送人，零食餅乾等食物絕對是最安全的，吃完後的鐵盒還可以收藏。

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲▼東京景點寶可夢中心東京店DX+寶可夢咖啡廳，限定商品買到瘋。（圖／周花花提供）

▲忍不住買了包寶可夢造型義大利麵，這人物頭像也做得太精緻了，最厲害的是居然還附上一個封口夾，即使義大利麵吃完了還是可以繼續用在其他地方。

Pokémon Cafe

寶可夢中心東京店DX旁邊還有一家寶可夢咖啡廳，目前全日本就只有兩家，除了東京這間以外，另一間在大阪心齋橋，想進去用餐的話，必須要提前預約，規則為希望來店日前31天的下午6點開始接受預約，大家一定要算好要前往的時間，並於31天前的日本時間下午6點準時進官網訂位，通常5分鐘內座位數就會被搶光，動作不夠快的人肯定是進不來。

▲餐點就是這麼可愛，難怪大家拼了命都想預約來吃了。

因為沒有提前預約到，但有詢問工作人員是否可以進來拍攝寶可夢咖啡廳商品，得到了許可後才入內拍攝，餐廳用餐區和其餘公共區域是不能拍攝的，只有成功預約到的客人才能拍。

心得
即使不是超級寶可夢迷的人，都會忍不住在寶可夢中心東京店DX逛了好久，也買了一些東西回去當伴手禮送人，如果是寶可夢粉絲的話，絕對很難從這裡全身而退，真的是太好買了，想去咖啡廳的人記得提前預約，一定要設好鬧鐘提醒，時間到馬上進入官網才有機會訂位成功。

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