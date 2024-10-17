日本9間絕美景觀飯店！躺床看東京鐵塔　泡湯賞洞爺湖、天橋立

▲東京皇家王子大飯店花園塔以房內就可以近距離看東京鐵塔而備受歡迎。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

飯店早已成為一方旅遊目的地吸引旅客前往，現在就有許多旅客到日本玩，最喜歡挑一間擁有絕美景觀的飯店入住。旅遊電商Klook整理出9間景觀飯店，如躺床上就能欣賞東京百萬夜景與晴空塔、東京鐵塔，或能邊泡澡邊欣賞天橋立海灣風光。

▲東京皇家王子大飯店花園塔還能無死角欣賞東京百萬夜景。

1.東京皇家王子大飯店花園塔

「東京皇家王子大飯店花園塔」一直是日本最受歡迎的景觀飯店之一，館內不僅提供多種東京鐵塔景觀房型，讓旅客在日本著名地標相伴下入眠，飯店33樓的高空酒吧，更能輕鬆捕捉360度無死角的東京百萬夜景。

▲東京六本木雷姆飯店房內設有按摩椅。

2.東京六本木雷姆飯店

東京六本木雷姆飯店的塔景房不只提供欣賞東京鐵塔的理想視角，房內還配備了按摩椅，方便旅客在日本盡情購物後也能立即舒壓放鬆。

▲OMO3淺草 by 星野集團房內就能看晴空塔。

3.OMO3 淺草 by 星野集團

2023年7月新開幕的「OMO3 淺草 by 星野集團」擁有絕佳地理位置，不僅城市景觀房開窗就能飽覽夢幻晴空塔，步行1分鐘即達淺草寺雷門。

4.東京黎凡特東武飯店

東京黎凡特東武飯店提供多種晴空塔景觀房，其中晴空塔景豪華雙床房和晴空塔景豪華三人房，更能透過超大片景觀窗暢享塔景與市景，且步行5分鐘即達賞櫻名所錦系公園，能將公園美景與晴空塔一起捕捉入鏡。

▲京都烏丸六角光芒飯店由傳統京町屋改建。

5.京都烏丸六角光芒飯店

京都烏丸六角光芒飯店由傳統京町屋改建，保留古樸建築風格的同時，也設有露天風呂及鍋浴，且步行600公尺即達百年商店街「錦市場」，讓入住旅客能體驗百年前京都的日常生活風貌。

▲▼北海道洞爺湖太陽宮飯店。

6.洞爺湖太陽宮飯店

位於北海道的洞爺湖太陽宮飯店就位於洞爺湖畔，不僅大廳設有大片落地窗能將洞爺湖美景盡收眼底，所有房型也皆能暢享無敵湖景，且無邊際溫泉池的設計，提供旅客邊泡湯邊賞大景，尤其每年4月到10月還能大拍絢麗的洞爺湖煙火。

▲▼北海道洞爺湖微飯店。

7.洞爺湖微飯店

洞爺湖微飯店由知名日本建築大師隈研吾操刀設計，環境清幽；館內共有55客房，每間都配有露天浴池及大片玻璃窗，讓旅客在房內就能沉浸於湖畔美景中。

▲▼京都玄妙庵旅館。

8.玄妙庵旅館

玄妙庵旅館號稱「皇室御用旅宿」，多處保留了傳統木質樑柱並採用榻榻米地板，散發濃厚古韻氛圍，所有客房皆能眺望日本三景之一的「天橋立」，每年11月至3月更為旅客獻上美味的松葉蟹冬季饗宴。

▲▼京都北野屋飯店。

9.北野屋飯店

北野屋飯店提供多種設有獨立浴池的房型，讓旅客能邊泡澡邊飽覽天橋立與阿蘇灣的絕美景致，飯店也設有露天大浴池和可預約的私人露天浴池，豐富旅客泡湯選擇，每年11月至3月期間也推出限定螃蟹全餐，一次滿足旅客賞大景、拍大片、泡湯、美食的需求。

看好旅客對於入住景觀飯店的偏好需求，Klook嚴選日本超過300間網友激推的景觀飯店，從百萬夜景、無敵塔景、富士山景、日式庭園等多元類別都能輕鬆預訂，還能一鍵篩選喜好的景觀風格。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）