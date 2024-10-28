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免費飛日本！2024東京5大必去聖誕市集　看香檳金燈海、8米耶誕樹

▲▼東京丸之內點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京丸之內點燈今年將再次登場。上圖為2023年燈海。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

年末到來，想好要去哪過聖誕節了嗎？《ETtoday新聞雲》就整理今年到東京玩必去的5大聖誕市集，可以走在金色隧道燈海中感受濃濃過節氛圍、在浪漫聖誕樹前盡情拍照，以及享受特色美食，可是冬季不可錯過的風物詩。

▲▼東京丸之內點燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲看燈海同時還有聖誕市集可以玩。（圖／記者蔡玟君攝）

1.丸之內 Street Park 2024 Winter

每年到了年末，丸之內都會固定舉辦丸之內燈海活動，今年點燈活動從11月14起至2025年2月16日為止，範圍包括大手町、有樂町一帶，入夜後，共286棵路樹將變成綿延1.5公里的浪漫香檳金燈海大道。

此外，從11月14日起至12月25日為止，在該區域內將舉辦聖誕市集「丸之內 Street Park 2024 Winter」活動，約500米長的聖誕市集內有販售溫暖限定美食的餐車，11月28日起更設有滑冰場，讓大人小孩都能盡情在此享受冬季時光。

▲▼麻布台之丘聖誕節活動、。（圖／森ビル株式会社）

▲▼麻布台之丘聖誕節活動從11月23日登場。（圖／森ビル株式会社）

▲▼麻布台之丘聖誕節活動、。（圖／森ビル株式会社）

2.麻布台之丘

麻布台之丘從11月23日起至12月25日為止，將在中央廣場舉辦「Azabudai Hills Christmas 2024」活動，穿過裝飾有燈光的聖誕造型拱門後，共設有17家商品與美食店家；此外，今年廣場中央將設置一棵使用5種不同照明方式裝飾的聖誕樹，溫柔點綴整個空間。

同時，為了讓整個街區都能享受節日氛圍，從神谷町站前廣場到塔樓廣場之間的中央步道將打造成「聖誕街」，以聖誕主題的拍照景點和裝飾來增添歡樂氣氛。

▲▼東京惠比壽花園廣場聖誕活動。（圖／サッポロ不動産開発株式会社提供）

▲▼東京惠比壽花園廣場聖誕活動將展出世界最大的巴卡拉水晶吊燈。（圖／サッポロ不動産開発株式会社提供）

▲▼東京惠比壽花園廣場聖誕活動。（圖／サッポロ不動産開発株式会社提供）

3.惠比壽花園廣場

在惠比壽花園廣場，則從11月9日至12月25日舉辦一系列聖誕活動，包括將展出世界最大的巴卡拉水晶吊燈，以及舉辦有史以來規模最大的「聖誕市集」，活動地點分為時鐘廣場和城堡廣場，並有多元化美食餐車，讓旅客享受特別料理，還能購買各種特色聖誕節商品。

▲▼東京六本木櫸木坂點燈，六本木聖誕市集。（圖／森ビル株式会社提供）

▲東京六本木櫸木坂點燈。（圖／森ビル株式会社提供）

▲▼東京六本木櫸木坂點燈，六本木聖誕市集。（圖／森ビル株式会社提供）

▲大屋頂廣場聖誕市集。（圖／森ビル株式会社提供）

4.六本木「Roppongi Hills Christmas 2024」

今年，六本木Hills的「Roppongi Hills Christmas 2024」活動將從11月7日至12月25日為止，包括最具代表性的櫸木坂點燈，約400米長的欅坂林蔭道將被約80萬盞藍色與白色LED燈裝飾，營造出夢幻的氛圍。

大屋頂廣場也將同步舉辦「聖誕市集」，並設有10間店舖，包括德國「Käthe Wohlfahrt」、提供熱紅酒和香腸等德國料理的店鋪，展現正宗德國聖誕氛圍；毛利庭園和西區步行街則設置聖誕樹，讓整個街區沉浸在濃厚的聖誕氛圍中。

▲▼東京晴空塔聖誕活動。（圖／©TOKYO-SKYTREETOWN提供）

▲▼東京晴空塔聖誕活動有浪漫燈海可以欣賞，還有聖誕市集。（圖／©TOKYO-SKYTREETOWN提供）

▲▼東京晴空塔聖誕活動。（圖／©TOKYO-SKYTREETOWN提供）

5.東京晴空塔城

東京晴空塔下購物商業設施「東京晴空塔城」今年將從11月1日起至12月25日為止舉辦「Tokyo Skytree Town Dream Christmas 2024」活動，包括高達8公尺的聖誕樹、4公尺高的東京晴空塔吉祥物人偶，以及超過50萬顆LED燈飾妝點成華麗燈海，部分階梯還有燈光秀，讓入夜後的東京晴空塔宛如不夜城般。

在晴空塔4樓則設有聖誕市集，有童趣的薑餅人、糖果屋、聖誕老人與馴鹿裝置，並販售各種特色聖誕商品與美食，讓旅客享受濃濃過節氛圍。

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