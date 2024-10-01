北海道大學必吃冰淇淋！榆樹之森裡面的隱藏食堂　每一口都超濃郁

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃是瑀

北海道大學一年四季都有不同的美景，尤其秋天的銀杏季更是吸引很多人專程來訪，我們是夏天的時候來，雖然沒有銀杏，但是有好吃的冰淇淋。

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北海道大學 Cafe de Gohan地址

我們住的東橫INN 札幌站西口北大前的正對面就是北海道大學，真的過一個馬路就到了，北海道大學的銀杏很有名，雖然我們來的時候不是銀杏季節，不過也利用時間走到校園裡散散步，順便吃冰淇淋。

北海道大學 Cafe de Gohan環境

正門進去左手邊就是榆樹之森，裡面除了有遊客服務中心之外還有Cafe de Gohan，裡面有提供正餐和甜點，左手邊的遊客服務中心可以索取很多北海道地區和北海道大學的資料，遊客服務中心旁邊就是伴手禮店，這裡也滿好買的。

▲可以買到北海道大學限定的T-shirt、帽子、袋子，還有文具用品、零食餅乾和在地的紀念品。

北海道大學 Cafe de Gohan座位區

內用座位區是兩邊玻璃落地窗設計，正對著窗外的綠意美景，很悠閒療癒，其實Cafe de Gohan除了校園師生之外，很多遊客來北海道大學校園走走的同時也會來這裡用餐。

北海道大學 Cafe de Gohan菜單

▲Cafe de Gohan餐廳有賣早餐、午餐和晚餐，而且早餐從7：45就開始供應。



冰淇淋 500日元

這裡的冰淇淋使用的是北大的牛乳所製成，吃起非常的濃郁，真的很香很濃很好吃。

北海道大學 Cafe de Gohan評論

吃完冰淇淋還可以逛逛校園，雖然沒有銀杏可以看，不過北海道大學一年四季都有不同的美景，很值得一遊。

北海道大學 Cafe de Gohan



地址：日本北海道〒060－0808 Hokkaido, Sapporo, Kita Ward, Kita 8 Jonishi, 5 Chome, エルムの森内 Information Center, Hokkaido

營業時間：07：45－22：30

店家電話：（+81）11－717－2944

飛天璇

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