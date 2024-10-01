ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北海道大學必吃冰淇淋！榆樹之森裡面的隱藏食堂　每一口都超濃郁

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃是瑀

北海道大學一年四季都有不同的美景，尤其秋天的銀杏季更是吸引很多人專程來訪，我們是夏天的時候來，雖然沒有銀杏，但是有好吃的冰淇淋。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

北海道大學　Cafe de Gohan地址
我們住的東橫INN 札幌站西口北大前的正對面就是北海道大學，真的過一個馬路就到了，北海道大學的銀杏很有名，雖然我們來的時候不是銀杏季節，不過也利用時間走到校園裡散散步，順便吃冰淇淋。

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

北海道大學　Cafe de Gohan環境
正門進去左手邊就是榆樹之森，裡面除了有遊客服務中心之外還有Cafe de Gohan，裡面有提供正餐和甜點，左手邊的遊客服務中心可以索取很多北海道地區和北海道大學的資料，遊客服務中心旁邊就是伴手禮店，這裡也滿好買的。

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲可以買到北海道大學限定的T-shirt、帽子、袋子，還有文具用品、零食餅乾和在地的紀念品。

北海道大學　Cafe de Gohan座位區
內用座位區是兩邊玻璃落地窗設計，正對著窗外的綠意美景，很悠閒療癒，其實Cafe de Gohan除了校園師生之外，很多遊客來北海道大學校園走走的同時也會來這裡用餐。

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

北海道大學　Cafe de Gohan菜單

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲Cafe de Gohan餐廳有賣早餐、午餐和晚餐，而且早餐從7：45就開始供應。

冰淇淋 500日元

這裡的冰淇淋使用的是北大的牛乳所製成，吃起非常的濃郁，真的很香很濃很好吃。

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

北海道大學　Cafe de Gohan評論
吃完冰淇淋還可以逛逛校園，雖然沒有銀杏可以看，不過北海道大學一年四季都有不同的美景，很值得一遊。

▲▼ 北海道自由行必訪！享用濃郁冰淇淋　感受四季美景的魅力。（圖／飛天璇的口袋攝）

北海道大學 Cafe de Gohan

地址：日本北海道〒060－0808 Hokkaido, Sapporo, Kita Ward, Kita 8 Jonishi, 5 Chome, エルムの森内 Information Center, Hokkaido
營業時間：07：45－22：30
店家電話：（+81）11－717－2944

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

【你可能也想看】

史努比飛機超Q！開箱星宇航空「台北→札幌」空中巴士A330-900體驗
路途遙遠但絕對值得！伊根住宿＆旅遊攻略　歷史悠久「舟屋」超美
鬧市中的奇幻水族館！香港「金魚街」獨特風景　回味重慶森森浪漫

關鍵字： 北海道大學 Cafe de Gohan 日本美食 達人美食 美食情報 亞洲旅遊 美食雲 飛天璇的口袋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

推薦閱讀

首次北海道自由行必看！從新千歲機場→札幌車站JR購票＆路線攻略

首次北海道自由行必看！從新千歲機場→札幌車站JR購票＆路線攻略

小樽必吃3間美食！生魚片聖代好吃又好拍　澎湃海鮮丼僅銅板價

小樽必吃3間美食！生魚片聖代好吃又好拍　澎湃海鮮丼僅銅板價

5個出國新興目的地！4小時內就能到　看絕美海岸線、雙C百萬夜景

5個出國新興目的地！4小時內就能到　看絕美海岸線、雙C百萬夜景

被封「全日本最好吃」漢堡！北海道函館必吃　油淋炸雞鮮嫩多汁

被封「全日本最好吃」漢堡！北海道函館必吃　油淋炸雞鮮嫩多汁

漢堡王最新「超殺優惠券」出爐！

漢堡王最新「超殺優惠券」出爐！

身分證「815」3碼全中樂園門票99元

身分證「815」3碼全中樂園門票99元

肉的長谷川明天插旗新竹巨城

肉的長谷川明天插旗新竹巨城

超萌「巷仔貓」10月起現身台南5景點

超萌「巷仔貓」10月起現身台南5景點

開箱／北海道大學必吃冰淇淋！

開箱／北海道大學必吃冰淇淋！

桃園「最大彩繪稻田」延期開展　麗寶摩天輪明不開

桃園「最大彩繪稻田」延期開展　麗寶摩天輪明不開

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本免稅改制最新3大重點

明開搶！住全台6間長榮酒店3399起

清心咖波造型瓶、保溫杯新登場

無印良品最新民宿10月千葉開幕

開箱／台南關子嶺最新溫泉飯店

頭城秘境湛藍海景下大嗑霸王米粉湯！

高雄隱藏名店！1000cc綠豆湯只賣40元

日月潭最高星空酒吧　270度看湖景

日本航空10月起全艙等提供免費WiFi

10月限定吃爆餡榛果可可、皇家奶茶泡芙

熱門行程

最新新聞更多

漢堡王最新「超殺優惠券」出爐！

身分證「815」3碼全中樂園門票99元

肉的長谷川明天插旗新竹巨城

超萌「巷仔貓」10月起現身台南5景點

開箱／北海道大學必吃冰淇淋！

桃園「最大彩繪稻田」延期開展　麗寶摩天輪明不開

爭鮮推10款JOGUMAN聯名商品

北市國聯飯店新改裝！房內賞101煙火

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366