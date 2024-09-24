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飄香30多年懷舊美食！當歸羊肉湯在地人激推　沙茶炒麵爽度滿分

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者黃是瑀

高雄三民區的喜峰街老牌羊肉專賣店在地飄香30多年，地點就位於三民區的喜峰街，菜單提供羊肉湯、羊肉炒麵、羊肉燴飯等餐點，鄰近高雄火車站，價格合理、湯頭濃郁，是不少人的高雄火車站小吃好選擇。

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喜峰街老牌羊肉專賣店在哪裡
專賣店位於高雄市三民區喜峰街100號，距離高雄市公車站－熱河二街口走路2分鐘、高雄火車站走路11分鐘，週邊有雞動組鹽酥雞熱河店、張記排骨酥、井園排骨飯、藍鯨早餐店、君腿庫飯、阿鴻碳烤等餐飲、場所。

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

喜峰街老牌羊肉專賣店料理過程
店家的料理區在店門口，一區為羊肉湯的料理，炒鍋裡頭則是負責炒羊肉、炒飯、燴飯等。

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

喜峰街老牌羊肉專賣店價目表
菜單提供羊肉、羊肉湯、主食，羊肉提供麻油炒羊珠仙果、苦瓜羊肉、涼拌羊肉、涼拌羊肚、涼拌羊筋、蔥爆羊肉、蔥爆羊筋、麻油羊筋、麻油羊肉、麻油骨髓，羊肉湯提供當歸羊肉湯、當歸排骨湯、當歸爌肉湯、當歸羊肉湯麵、當歸羊肉冬粉、當歸羊肉米粉、當歸羊肉麵線、當歸羊肚、當歸羊筋、當歸骨髓、當歸羊腳筋、當歸羊角桐，主食提供沙茶羊肉燴飯、沙茶羊肉炒飯、沙茶羊肉炒麵、沙茶羊肉米粉、麻油炒飯、白飯等餐點。

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

▲價格以現場為主，資訊僅供參考。

喜峰街老牌羊肉專賣店調味料

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

▲喜峰街老牌羊肉專賣店調味料提供秘製辣醬。

當歸羊肉湯
喜峰街老牌羊肉專賣店的當歸羊肉湯是店內的招牌品項，湯頭溫潤醇厚帶骨肉香氣，油脂芬芳更襯托出羊肉甘美，還有薑絲畫龍點睛呢！羊肉偏瘦肉感軟嫩，佐以湯頭更是鮮鹹。

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

當歸羊腳筋湯
當歸羊腳筋湯兩隻大骨頭霸氣上桌，湯頭比起羊肉湯更加溫潤，裡頭的骨髓還可以用吸管來吸呢！來一口骨髓再配一口湯最是登對，外頭還有帶骨肉咬起來超過癮。

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

沙茶羊肉炒麵
喜歡吃炒麵的朋友別錯過，這碗炒麵有下功夫而不是常見的拌麵，羊肉、黃麵、芥藍菜、沙茶在鍋中大火拌炒，內行人還會請老闆切點生辣椒來炒，香辣感與沙茶滋味來得穠纖合度，更襯托出羊肉騷感。

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

喜峰街老牌羊肉專賣店環境
喜峰街老牌羊肉專賣店的用餐環境算是懷舊的小吃街邊店，以外帶為主，內用提供紙巾。

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

喜峰街老牌羊肉專賣店評價
網友口中「第一名的羊肉湯」，超濃郁湯頭加湯要加價也要加，吸管不是喝珍奶，羊肉炒麵加點辣才過癮，隱藏版羊蛋仙果這裡也吃得到。

▲▼ 傳承30年的經典美味！招牌當歸羊肉湯與沙茶羊肉炒麵　在地美食好選擇（圖／美熊很愛吃攝）

喜峰街老牌羊肉專賣店

地址：高雄市三民區喜峰街100號
電話：07 －3122869
營業時間：16：00－00：00（周四公休）

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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