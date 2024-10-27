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與世隔絕的田野咖啡廳　隱身美濃三合院、預約到才給地址超神秘

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

「咕便所コーヒー」是我收藏已久的高雄美濃咖啡廳，因為地點太遠了，所以一直拖到這次有機會前往南部才能抽時間前往。咕便所可謂是高雄裡面相當有神秘感的咖啡廳之一，沒有預約成功是不會有收到地址資訊的，走進這三合院其中一個小門裡，卻不知道裡頭有這麼大的一個空間，還有絕美的景觀綠田。

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▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

咕便所コーヒー 如何預約
採用全預約制的方式，因為咕便所每個月的公休時間都不一樣，所以透過預約的方式也能確保前往的時候不會撲空，如果想知道詳細位置，只要訂位成功，店家自然會給精準的導航。

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

咕便所コーヒー 交通位置與停車資訊
真的是一個非常神秘的地方，因為連Google Map上都找不到任何資訊，但可以知道的是，如果前往的話就是把車子停在八德光明福德祠旁的白線裡，切記，不要把車子直接開進巷子裡，或是三合院中，因為這裡是老闆舅舅家，所以不要造成店家的困擾。

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

咕便所コーヒー 店外環境
位於三合院中的其中一個小空間，其餘的空間都是親戚與家人的住所，所以來到這邊的時候請不要喧嘩或是打擾到其他人，走進屋內，撲面而來的是濃厚的傳統三合院風情，整體建築保留了古色古香的原始裝潢，從木質的樑柱到青磚的地板，每一處都透露著歲月的痕跡。

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

咕便所コーヒー 店內環境
在原有建築的基礎上，巧妙地增添了幾分現代元素，柔和的吊燈散發出昏黃的光芒，燈泡的暖光將整個空間籠罩在一層溫暖的氛圍中。四周靜謐無聲，仿佛與外界隔絕，時間在這裡不再飛逝，而是像被拉長般，緩緩流動著，讓人情不自禁地放慢腳步，沉浸在這片靜謐與悠然中。

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

咕便所コーヒー 半露天空間
最讓人眼前一亮的莫過於後院那片開放式的景觀空間。這裡的設計簡約大方，充滿自然氣息，露天座位區巧妙地融合了周圍的自然環境，讓人彷彿置身於一片寧靜的綠洲。坐在這裡，悠閒地享用著精緻的下午茶，不僅可以品味美食，還能眺望遠處的廣闊綠田，田野的景致與天際連成一線，讓人心曠神怡。

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲即使沒有安裝冷氣，四周卻總有微風輕拂，帶來舒適的涼意。

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲自然的風與戶外的景色相互交融，讓人沉浸在無比放鬆的氛圍中，享受著這片恬靜的午後時光，彷彿時間在這裡變得緩慢，連心情也跟著放鬆下來。

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

咕便所コーヒー 餐點介紹
咕便所的飲品還有甜點的選擇蠻多的，而我這次前往所選擇的是咕煮奶茶跟焦糖布丁，整體來說還算中規中矩。但搭配著眼前的綠田景致一起享用，就讓整體的氛圍感加分不少了。

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼高雄美濃預約成功才給地址的神秘田野咖啡廳。（圖／部落客黑皮提供）

咕便所コーヒー

地址：導航至高雄市美濃區光明路（八德光明福德祠）旁的白線停車，詳細地址須先預約
預約：至官方IG預約

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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