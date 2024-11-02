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如同在美術館過夜！6000坪森林民宿　坐落礁溪員山交界的靜謐角落

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

有朋會館應該是我住過最多次的宜蘭民宿了，這樣子的民宿至今還沒有看到第二間！與大自然融合的藝術建築，走進這偌大的佔地中，宛如走進了世外桃源，這一棟棟建築就好比一件件的藝術作品，無一不令人屏息，有朋會館就是取自孔子所述的「有朋自遠方來，不亦樂乎」，就像是入住之後，民宿業者把各位當成朋友一樣熱情招待，這裡的服務與細節，都是一個令人難以忘懷的回憶。

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宜蘭礁溪民宿有朋會館地理位置

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

宜蘭礁溪民宿有朋會館地理位置
有朋會館位置相當隱密，坐落在礁溪與員山交界的靜謐角落，沿著道路兩旁排滿了高聳的落羽松，不經意間可能就會與這家會館擦身而過，因此旅人需要特別留意，仔細辨認路旁的招牌，才不會錯過這個藏匿於大自然中的世外桃源。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

宜蘭礁溪民宿有朋會館環境介紹
有朋會館的佔地超過6000坪的廣闊空間，將自然景觀與藝術完美結合，無論是在室內還是戶外，遊客隨處可見各大藝術大師的經典之作。從雕塑到繪畫，每一處角落都蘊含著豐富的藝術氣息。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲現代藝術的影子巧妙融入建築的線條與材質中。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

有朋美術館
這裡不僅隨處可見精心策劃的裝置藝術，還擁有一座專屬的藝術空間「有朋美術館」。美術館內充滿了創意與靈感，成為藝術家們展現才華的理想舞台。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲如果有興趣參觀則需提前預約，因為每一次的展覽都是精心策劃，每一季都會更新一次展品。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

有朋書屋
過去前往的時候，這裡還只是一間還沒有整理的土角厝，但這次前往已經是一間書屋了，裡頭提供了多樣化的書籍種類。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

兒童遊樂室
這裡還有打造一個超棒的綠林空間，越過這個綠林空間後，是多功能的休閒空間，有KTV歡唱室，棋藝室還有小朋友遊樂室，到了適合的季節也會開放小朋友戲水池。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

餐廳空間
這裡餐廳外的中庭在視覺效果上是最震撼的，而且有超級多偶像劇以及電影都特地前往這邊拍攝。近距離欣賞這座建築，高聳的柱子直衝天際，柱間錯落著各種大小的天井，將自然光巧妙引入。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲清水模的建築結構讓光影隨著時間變化，在表面上形成豐富的層次感。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲餐廳裡有著大片落地窗的設計，還有超大的景觀水族箱。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

島嶼

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

有朋會館分為城堡、島嶼、寶盒跟山自閒別館四棟，這棟建築名為「島嶼」，彷彿是一座獨立於喧囂之外的世外桃源。大廳後方則隱藏著幾間精心設計的民宿房間、每一間房間都擁有獨特的格局與主題。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

宜蘭礁溪民宿有朋會館房型介紹

島嶼－棲息島
這次所住的房型是這一間棲息島，由兩間雙人房所組成的四人空間，這樣的房型設計，給予兩組同行的家人朋友都能有專屬的空間。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲一進門的左邊房型是清水模與木質建築相互融合的視覺感。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲房間的桌上都會擺上在地的小點與咖啡跟茶包。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲而在右邊的房型有著偌大的空間可以近距離欣賞，還有一個露台的設計。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲衛浴空間採光相當好。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

城堡
民宿的另一棟建築名為城堡，這個名字彷彿暗示著它內部隱藏著無限的驚喜與美感，與其他棟建築不同，城堡擁有完全獨特的格局與設計。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲這一棟主要以包棟為主，一走進這棟建築，便能感受到更為濃厚的藝術氛圍。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲看似冷冰冰的清水模，但透過光影還有藝術品的加入，有一道道的暖流注入於此。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲總共有三層樓，內設有五種不同主題的房型，每一間房都展現出獨特的個性與風格。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲隨便找這一棟的其中一間房型來拍攝，空間真的都很寬敞。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲這間房型還有一個偌大的露台設計。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲衛浴空間都有獨特的天井。

山自閒別館
這一棟山自閒別館是全新的一棟，同樣是給小家庭一起前往的獨立空間，後方也有烤肉空間。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲這一間獨立小屋可以睡到六個人，一樓的榻榻米上可以睡到四人，閣樓的空間可以睡兩人。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲衛浴空間同樣屬於乾濕分離的設計。

早餐介紹
有朋會館的早餐屬於一人一客的精緻套餐，如果連住兩天的話，菜色也會有所不同。

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

▲▼宜蘭礁溪民宿有朋會館山巒下的自然民宿，每一棟都宛如藝術品。（黑皮提供）

山溪間的寶盒－有朋會館

地址：宜蘭縣礁溪鄉二結村二結路36－11號
電話：03－9220172

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