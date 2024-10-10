桃園深夜來這喝！古老神秘的岩洞餐廳　綿密感墨魚燉飯太讓人驚豔

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

何謂鬧中取靜？我想待在這樣的洞穴餐廳裡，真的有一種靜謐的感覺，這間位於桃園的餐廳「Solera咖啡餐酒館」收藏在自己的口袋名單許久，這一次終於來朝聖了，所有的裝潢建築滿是岩洞的氛圍感，多了更多的神秘，也讓人宛如回歸原始的氛圍感。

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這裡提供了精緻專業的義式料理，而且每一份都在水準之上，不僅可以來這邊享用下午茶時光，到了半夜更可以前往一場微醺的小酌，除了是桃園餐廳推薦，更是桃園半夜好去處。

▲看到大廈店面的外觀，還以為自己走錯了地方，後來推開門之後，這裡真的有一種別有洞天的感覺。

Solera咖啡餐酒館環境

一踏進餐廳，迎面而來的是濃厚的岩洞氛圍，從牆壁到天花板，每一處的設計都精心模擬著天然洞穴的形態，昏黃的燈光映照在粗糙的岩石表面，帶來一種古老而神秘的感覺，讓人仿佛走進了遙遠的原始世界，遠離了現代的紛擾。

Solera咖啡餐酒館座位區

這裡不只是視覺上的享受，也是一種心靈的放鬆，讓人自然而然地慢下腳步，沉浸於此，這裡的設計別具巧思，座位區巧妙地隱藏在不同的角落和層次之中，形成了令人倍感隱私的布局，仿佛每一處都暗藏著秘密等待發掘。

▲就連吧台的設計我也蠻喜歡的，不管是燈光的營造還是擺設，當與這樣的裝潢完美的融合在一起。

▲如果天氣不算炎熱的話，傍晚時分之後也可以選擇戶外的座位區。

Solera咖啡餐酒館二樓

拾級而上來到了二樓的空間，這裡同樣是岩石洞穴風格，讓人一上樓便感受到與一樓相同的原始氣息和沉穩氛圍，與一樓的隱蔽角落不同，二樓的空間更為寬敞，座位數也相對較多，能夠容納較大的用餐團體。

▲這個區域特別適合舉辦慶祝活動或團體聚餐，既能滿足人數需求，又能讓人沉浸在獨特的環境中，感受那份別具一格的洞穴氛圍。

▲每一次登上二樓，都是一場從靜謐到熱鬧的轉變，這樣的層次感讓用餐體驗變得更加豐富多元。

墨魚海鮮燉飯

一直都以為都市中裝潢很漂亮的餐廳，餐點頂多就是好吃而已，但不會有所謂的驚艷，但Solera裡的我們所點選的菜色中，真的都是在標準以上，味道上真的有所謂的驚艷。

▲這一道墨魚海鮮燉飯，口感綿密，而且醬汁更是吸進了每一粒米飯，非常的鮮美。

鮮蝦胡麻冷麵

這一道鮮蝦胡麻冷麵，吃起來冰涼的口感，對於這個炎熱的夏天而言真的有完美解暑的功效，而且胡麻醬的調配更是清爽，上頭多了鮭魚卵的點綴，更是增添了這道料理的質感。

蒜頭蝦

這次我們額外點了兩款菜色，其他款是不知道，但就這兩款而言真的也是蠻推薦的，這道蒜頭蝦，其實光視覺看上去，還沒吃就可以知道非常入味了。

▲而且不得不誇獎主廚對於醬汁的調配，真的非常入味，香氣也很夠。

干貝水蓮

▲這一道干貝水蓮價格上其實不算親民，但在口味上，也真的是不錯。

芒果冰沙／桂花風味拿鐵

▲這裡的飲品其實也算蠻有水準的，如果不想要用餐的話，來這邊享受下午茶也是不錯的。

Solera咖啡餐酒館

地址：桃園市桃園區力行路662巷16號

電話：03－3920233

營業時間 : 13：00～02：00

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