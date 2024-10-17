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一晚只要1050元！越南私藏豪華懶人露營　馬卡龍色系露營車超夢幻

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

這次安排在越南的旅行中，很多地方都是私藏的越南景點，就連餐廳也幾乎都是網路上很難找到的！這一間「Vietgangz Glamping Club」真的超美，特地來這邊享受午餐，在吃午餐之前，還可以釣魚、遊湖、射箭，搭配馬卡龍色調的露營車，不管怎麼拍都好看。這裡不僅僅是超有質感的越南住宿，更是一個超棒的越南美食推薦。

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▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

Vietgangz Glamping Club
Vietgangz在越南是一個很大的知名住宿品牌，不管在河內、峴港、林同都有此品牌的住宿。這次所介紹的是位於胡志明市西貢的「GLAMPING CLUB」，而且也是在疫情期間所成立的，可以說是Vietgangz中最新的，以簡單生活的理念打造一個豪華露營俱樂部。

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

Vietgangz Glamping Club
雖然是住宿的地方，但如果想要參觀的話，只需要付門票越南盾100,000就可以了（換算台幣130元），而且如果有來住的話，入住空調帳篷只需要800,000越南盾（換算約台幣1050元），真的很值得到訪。

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

Vietgangz Glamping Club
來到越南旅行，真的是一個全新的體驗，這次懶人旅遊旅行社的安排，讓我們可以在午餐的時間沉浸在大自然中，還可以拍出一系列的美照，滿足了現在年輕人的需求，而且裡頭的體驗項目真的蠻多的，可以說算是CP值很高的地方。

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲佔地面積就有超過10,000平方米，整片的綠色大草皮，在用餐的時候還可以直接眺望浪漫的西貢河，整體的氛圍感真的太讚了。

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲其中最吸睛的就是這一台台馬卡龍色調的露營車，這樣的設計與綠地和藍天完美融合在一起，最棒的就是不管什麼角度拍攝都很美。

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲剛好前一組的客人退房，所以在還沒有打掃的狀況下有開門進去看一下，整體來說真的蠻舒適的。

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲用餐是半戶外的座位區，整體來說還蠻寬敞的，不管是大團體前往或是小團體，都蠻適合的。

Vietgangz Glamping Club

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲旅行社幫我們安排的是BBQ，一個人一份餐，而且會有專屬人員幫我們烤。

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

▲一盤屬於一人份，這樣的份量算是蠻大份的，而且吃到最後，幾乎每個人都沒吃完。

▲▼越南西貢必玩網美景點，胡志明市獨家景點Vietgangz Glamping Club。（圖／部落客黑皮提供）

整體心得
這一次的越南旅行中，其實大家一開始都不認識，但到了第三天所有人全都打成一片，真的很喜歡這一次懶人旅遊旅行社所安排的行程，只能說真的非常好玩，給了我一個超級難忘的越南之旅。

Vietgangz Glamping Club

地址：169 號街 5－Long Phuoc－第 9 區

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關鍵字： Vietgangz Glamping Club 越南旅遊 胡志明旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 黑皮的旅遊筆記

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