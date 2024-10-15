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依山傍海的視野享受！蘇澳峇里島風咖啡廳坐躺懶人椅盡情聽海放空

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

第一次入住蘇澳的民宿好佇Villa，才能讓我有機會在蘇澳這片土地深度旅行。先是發現了日式風的魚湯專賣店「午鯖」跟這間充滿波希米亞風格的海景餐廳「喬伊吹吹風」。走進這樣的環境中，真的馬上會發出驚呼連連的聲響，這裡融合了波希米亞與峇里島的風格，在這裡用餐滿滿的異國氣息，而且真的好愛這樣依山傍水的視野享受。

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環境介紹
如果想要前往喬伊吹吹風的旅人，店家的正對面就有設置一個付費的停車場，所以前往的旅人也不需要擔心停車上的問題。這間算是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。喬伊吹吹風座落在蘇澳豆腐岬海水浴場旁，一個諾大的建築物真的很難不注意到。

推開門走進店裡，會先來到一個等待區
如果人多的話會先在這邊等待，但這裡其實也是一個拍照打卡的點。但因為這裡是一個熱門的打卡景點，平日的話還好，但假日時段人潮是蠻可觀的，建議可以先打電話預約或是確認人潮會比較保險一點。

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

室內座位區
走到室內的空間，裝潢中採用了大量的落地窗元素，讓整體的空間更有透視感。因為所處的位置有著依山傍水的絕佳條件，所以正面看是整片綠意的山景，而側邊則是蔚藍的海景。不管坐在哪一側都可以欣賞到不同的視野。

裡頭的座位區選擇非常的多，有雙人、四人還有長桌的選擇，但如果是想要選靠窗的位置，就要看運氣了，不然就是要先上網預約。因為大量落地窗的原因，所以空間裡有著大量的採光，而且其實我們這一次前往的天氣不算好，是一個大陰天，但是絕佳的地理位置，完全不受氣候影響，不管哪一個角落，都還可以拍到超棒的照片。

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

戶外空間
喬伊吹吹風的戶外空間同樣有著超美的拍攝景點，還打造一個天空木棧道銜接另一個南洋風格的座位區。在戶外的座位區有著峇里島風格的座位區，這根本就是為了網美而設計的座位，除此之外還有一個觀景台。

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

打拋豬肉烤餅
這樣一份打拋豬肉烤餅，老實說不算便宜，如果是男生要吃飽的程度，頂多五六分飽左右，但不得不說，在味道上是蠻不錯的，建議可以先在市區吃點小吃再過來細細品味這邊的下午茶時光。

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

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西西里咖啡
在飲料的呈現上真的很有視覺效果，檸檬的酸跟咖啡的苦澀融合在一起真的是清爽解暑。

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

拿鐵
這裡的拿鐵也很有水準，光是拉花就大大的幫這杯拿鐵加了不少分數。

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

菜單Menu

▲▼喬伊吹吹風是很新的蘇澳咖啡廳，打造一個南洋的異國感，去年全新開幕，就在網路上造成一股打卡風潮，成為必拍的蘇澳景點。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

喬伊吹吹風

地址：宜蘭縣蘇澳鎮跨港路6號2樓
電話：03－9952553
營業時間：11：00－18：00（周三公休）

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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