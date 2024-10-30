開箱安平質感包棟民宿！賽車設備直接搬進房　禪風木屋泡澡超享受

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

這一次介紹的是台南包棟民宿。曾經住過很多包棟民宿，這樣子形式的質感空間卻是少數所住過的，從建築外觀到內部裝潢，每一處細節都展現出精心打造的風格，讓人一踏入就感受到獨特的藝術美學和舒適的居住體驗！每一個空間，無一不流淌出現代美學，更是一間我非常推薦的台南安平民宿。

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南岸山‧綺 位置、停車資訊

民宿位於台南安平，離安平老街開車不到五分鐘的車程，而且周邊也有許多景點可以前往，像是必吃的台南安平豆花就離民宿車程不到一分鐘，以地理位置來說機能性算蠻高的，如果開車前往的話，這裡停車蠻方便的，民宿前的馬路邊都可以停。

▲如果想要出門去附近，又不想要開車的話，民宿內也有提供自行車使用。

南岸山‧綺環境介紹

一樓戶外空間

除了有著質感的設計以外，對我而言，最具魅力的，莫過於對光影的巧妙運用。無論是早晨的第一縷陽光，還是午後的溫暖日照，光線總能輕柔地灑落在空間的每個角落。光影隨著時間的消逝而不斷挪移，讓整個空間增添了另一種自然的藝術之美。

大廳空間環境

▲一走進大廳，熱情的老闆娘會前往接待，也會耐心的講解民宿內的空間與每一項配備。

▲民宿裡有電梯的設備，這樣的設計對老人家或是行動不便的旅人真的非常的友善。

▲除了電梯以外，還有戶外的樓梯可以通往到每一層樓。

三樓客廳空間

不僅僅是提供住宿的空間而是希望賓客能夠沉浸在台南這座古城的文化氣息中，感受生活與旅遊的完美結合。室內的細膩陳設，處處都透露著精緻品味。讓我來到了三樓的客廳空間，不得不說，這裡真的太寬敞了，還有隔出一個用餐區。

▲在客廳外還有一個露台的空間，這樣的設計特別的雅緻。

▲家人朋友一起前往的話，如果想要打牌的話，這邊也有提供麻將的設備。

廚房空間環境

老闆覺得一家人或是一群朋友出遊，廚房空間是非常重要的，不管是早餐或是晚上想要在客廳一起享用美食的話，都會想要自己料理，所以以包棟民宿來說，這裡的廚具設備算是非常的齊全。所有鍋碗瓢盆都一應俱全以外，就連氣炸鍋、咖啡機、製冰機樣樣有。

▲廚房裡的光真的容易讓人沈浸其中。

▲許多各式各樣的杯具可以選擇。

▲在廚房的戶外陽台上，業者還擺放了一台洗衣機，就連洗衣精都放在機器上給住客使用。

▲檯子上擺放的小餅乾也都是可以吃的，有一種賓至如歸的感覺。

南岸山‧綺房型介紹

▲民宿內不管是房間或是廊道的採光都非常的好，樓層還用玻璃設計，增加透視感。

二樓「桔」房型

▲電梯一打開就是二樓的房間，是房型裡坪數最大最寬敞的房間，可以睡2～4人。

▲直接將賽車的遊戲設備直接搬到房間裡，基本上這個設備就可以在房間玩上一整天了，不僅僅是這個賽車遊戲，還有PS4可以玩。

▲在這間房間裡還有一個很大的露台，在遊戲的休息片刻，可以坐在這邊好好品味一杯咖啡或是一杯熱茶。

四樓「鴻」房型

我所住的房間是名為「鴻」的客房，這間房間設計寬敞雅致，最多可容納四人，非常適合與家人或朋友一同入住，房間的一側還設有一個舒適的臥榻，不僅增加了空間的靈活性，也提供了一個放鬆身心的絕佳場所。

▲「鴻」房間的佈置與空間感巧妙融合了現代舒適與傳統的沉穩，讓人能夠在這裡得到充分的休息與放鬆，享受無比的靜謐與愜意。

▲每一間房型都有獨立的露台空間，而且每一間房型的露台風格都截然不同，「鴻」的露台顯得格外的別緻。

▲連衛浴空間都有天井，所以白天的時候這邊的光線特別好。最重要的就是還有浴缸的設計。

▲沐浴備品齊全。

四樓「嵂」房型

四樓的另一間房型「嵂」，在色調的呈現上走小文青的路線，這個房間的配色以柔和的淺色為主，整體風格清新脫俗，讓人一踏入就感受到一股輕鬆自在的氣息，彷彿遠離了城市的喧囂，沉浸在一個屬於自己的靜謐小天地。

▲「嵂」房間的一大亮點便是有著別緻的露台，露台上擺放了許多綠色植物，而植物也為房間增添了自然的生機與活力。

▲每當晨光透過綠葉灑進房間，整個空間都彷彿被清新而充滿生命力的光影所包圍。

▲「嵂」房型的衛浴空間。

五樓和室房

拾級而上來到了五樓，這裡是日本和室風格的空間，這裡選用全榻榻米的臥室空間，一拉開和室的木門，撲鼻而來的是濃厚的藺草香氣。加上白天曬了許久的自然光，所以在味道上也特別的好聞。

▲日本和室房的廁所空間。

和室房的衛浴空間

那五樓的衛浴空間在哪裡？既然是在超大的陽台中，業者在陽台中間設計一個小木屋，推開厚重的木門就是超有質感的衛浴空間。加上陽台鋪滿了石頭，也種植許多綠植。讓整體的氛圍感充滿禪意的氣息。

▲在泡澡之前別忘了使用民宿提供的泡澡劑一起使用，讓泡澡的時候更能增加舒適度。

南岸山‧綺



地址：台南市安平區世平五街10巷35號

電話：06－3910055

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