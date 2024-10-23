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探索越南宗教之旅！遠離人潮漫遊百年古廟　朝聖東南亞最大彌勒佛

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

這一次跟著懶人旅遊旅行社的第二天行程中，第一站就來到了我最喜歡的部分之一，探索當地的宗教文化，親身體驗那種濃厚的宗教氛圍，我們來到的是著名的「永長寺 Chùa Vĩnh Tràng」，這座寺廟不僅是國家級的歷史遺跡，更是一個融合了東西方建築風格的大殿，給人一種既莊嚴又獨特的感受。

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▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

永長寺景點推薦
其實這裡真的要好好誇獎懶人旅行社，他們真的很會找景點，沒有帶我們到網路上很多人知道的地方，而是帶我們到他們的私房景點，像是這一座永長寺，是當地非常經典的廟宇，因為真的比較郊區，但也因為如此，我們就更能享受這樣不被觀光客打擾的旅行，以最悠閒的姿態去欣賞屬於我的越南之旅。

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

永長寺環境介紹
走進寺廟，迎面而來的是厚重的歷史氣息，從大殿的雕刻細節到壁畫的精緻工藝，每一個角落都充滿了故事，寺內的寧靜氛圍和那份與世隔絕的平和，讓人不由自主地沉浸其中，感受到靈魂的洗禮，這裡無論是建築美學，還是宗教氛圍，都是難得一見的寶藏。

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

▲在永長寺門口前的小巷弄裡，都會有商家，尤其是這裡的新鮮椰子水更要品嚐個夠。

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

▲光是永長寺的面積就多達2公頃，而且至今已經有近兩百年的歷史了，是越南的國家級遺蹟。

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

永長寺內部空間
算是蠻特別的，一次可以參拜到彌勒佛、觀世音菩薩、臥佛，就連得道高僧的靈位也可以參拜到，是來到湄公河三角洲一定要安排的景點之一，但如果沒有交通工具的話，其實真的不算好前往，所以這一次跟著懶人旅遊旅行社走，真的省掉很多的交通麻煩。

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

線香是必買伴手禮
同一團的團員有在這邊買線香，味道真的超級好聞，而且比台灣賣的線香便宜好幾倍，如果要說這一次越南之旅最可惜的地方，那就是沒有買線香回台灣。

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡的彌勒佛跟臥佛一定要來拍照打卡，因為這是東南亞地區最大的佛像，看上去相當的壯觀。

▲▼越南胡志明市近兩百年的古蹟寺廟，永長寺 Chùa Vĩnh Tràng。（圖／部落客黑皮提供）

永長寺 Chùa Vĩnh Tràng

地址： ấp Mỹ An, Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, 越南
營業時間：06：30－19：00

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 永長寺 胡志明市旅遊 越南旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 黑皮的旅遊筆記

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