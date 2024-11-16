平日438元起！18種披薩＋啤酒炸物無限供應　桃園義式百匯吃到飽

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撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者蘇相云

說到桃園吃到飽餐廳當推這間Mr. May 義式百匯！用餐環境採歐風設計，挑高空間搭配良好採光，用餐起來也不會覺得壓迫，平日438元起，加上一成服務費，就能享自助沙拉吧吃到飽，提供18種不同口味披薩，還有義大利麵、燉飯、熟食、炸物、甜點、冷熱飲、冰淇淋、啤酒等無限享用，小鳥胃的朋友光吃沙拉吧就很有飽足感，也可以加價升級主餐，而且這裡座位數還不少，非常適合公司行號、家族聚會、團體聚餐，不過記得先預訂比較保險。

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▲位於桃園區中正路上、靠近慈文路的位置，帶點歐風建築的設計非常顯眼好找。

停車場

一旁有提供專屬停車場，用餐的朋友都可以免費停放，不管汽車、機車都可以停，不過因為位子不多，用餐時間很容易就客滿，大家可要早點來比較保險，或者是自行停在附近的收費停車場。

用餐環境

寬敞舒適，採用歐式建築設計，搭配磚牆、書牆營造出典雅又藝術的氛圍，座位區相當多元，用餐人潮也很多，當天還有團體預約，所以真的要提早預訂才吃得到，靠窗座位區也很熱門，可以一邊欣賞街景一邊用餐，加上白天採光相當好，走道也很寬敞，用餐起來格外舒適。

菜單、價位

用餐方式很簡單，可以單點沙拉吧，或者是加點價錢上去點主餐，同樣可以享用沙拉吧吃到飽，所以很多朋友都直接點主餐更划算，客滿的話用餐時間為2小時，如果沒客滿也不會特別趕人，用餐時間算是綽綽有餘。

自助吧介紹

點好餐就可以開始取餐了，18種披薩輪番上陣，都是無限供應，披薩一次會提供8種口味左右，如果拿完了會再換其他口味，所以看到喜歡的口味記得趕快拿下，因為下一輪可能就換口味了，另一區還有義大利麵、燉飯、炸物等，記得留點胃口吃別的。



▲飲料區有提供10種以上的冷飲，選擇相當多。

▲提供台灣金牌啤酒無限暢飲，超佛心！也有阿華田、莫凡彼咖啡及沖泡飲品等，就連熱飲也有不少選擇。

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▲他們家的披薩採用羅馬式製作方式，外酥內軟帶點嚼感，吃得到麥香與蓬鬆的口感，口味都不錯吃，尤其甜口味都滿推薦的。

▲當天湯品為托斯卡番茄海鮮湯、玉米濃湯兩種，一旁也有附麵包塊可以自行添加。

加價升級主餐

▲七分熟嫩煎雪花牛排5oz，一旁附有薯塊、蔬菜、蒜片跟醬料，外酥內嫩口感不錯。

▲香煎黃金松阪豬，一旁同樣附簡單的配料，吃起來嫩彈又帶點Q勁，表現也不錯。

▲沙拉區提供10種以上食材讓大家自由搭配，還有多款沙拉醬可以選擇。

▲冷盤區有鮮蝦、蛤蜊、魷魚、淡菜等四種海鮮，一旁有五味醬、芥末等醬料。

▲炸物區有雞翅、洋蔥圈、薯條、地瓜球、炸雞柳、炸魚等，吃完也會再補滿。

▲熟食區約有六道，也會不定時換上新菜，當天有看到白酒蛤蜊麵，被大家吃完後又換成燉飯了。

▲青醬燉飯口味還不錯，大人小孩都喜歡。

▲此外，還有螃蟹、鮮蝦及其他餐點，每次去逛看到的餐點都不太一樣。

▲我覺得炸物、披薩、蝦子、燉飯表現都不錯，光吃自助吧就很有飽足感了，所以這次就沒點主餐了。

▲後來再去巡發現炸物跟熟食又換了一些，換成馬鈴薯、烤香菇、炒高麗菜、奶油燉飯等，每次去都有不同的小驚喜。

▲水果區也很狂，提供超過10種以上的新鮮水果，其中像是百香果、奇異果、橘子都給得很大器，都是直接給半顆到一顆不誇張，另外還有看到芒果、紅火龍果及兩種西瓜。

▲甜點區也有多種選擇，每次看到中華豆花都會忍不住拿一盒，真的是記憶中的老味道。

▲吃飽喝足還有冰淇淋可以享用，提供的是杜老爺冰淇淋，有七種不同口味再搭配古早味棒棒冰。

▲另外也有HERSHEY’S霜淇淋，吃起來是非常濃郁的巧克力口味，雖然甜度略高但還是不錯吃的。

評價

Mr. May 義式百匯桃園中正店用餐空間寬敞舒適，餐點選擇多元，就算只單點沙拉吧也能吃得很滿足，想吃好一點升級主餐也不錯，當天我們有帶蛋糕為朋友慶生，餐廳也有提供代冰服務，整體來說算是很不錯，有興趣的朋友記得先訂位比較保險喔。

Mr. May 義式百匯

地址：桃園市桃園區中正路735號

電話：03－3558890

營業時間：周一至周五11：00～15：00、17：00～22：00，周六周日11：00～16：00、17：00～22：00

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