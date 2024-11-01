乘電瓶車探險「三十六古街」！隱身服飾店秘境咖啡、朝聖百年教堂

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撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者黃亭詠

來到越南旅遊，很多遊客都會安排三十六古街！古街位於河內市區的老城區，最早可追溯至11世紀李王朝時代，因有36種不同職業，故稱為三十六古街，演變至今每一條都有專賣的商品，由於佔地廣大，大家可以先搭乘電瓶車或人力腳踏車逛上一圈，再依照個人喜好自由散策，到人氣最旺的BANH MI 25吃個法國麵包，也可以去隱身服飾店後方的Cafe Phố Cổ咖啡廳喝杯椰奶冰沙咖啡，或是到擁有百年歷史的聖若瑟主教座堂走走。

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還劍湖 介紹





鬧中取靜的自然景點

三十六古街就位於越南河內市區內的老城區、還劍湖北部，還劍湖也是著名的地標與景點，碧綠的湖水清澈優美，附近也集結了不少高級大飯店，更是在地人散步、慢跑、休閒的好地方。

三十六古街交通方式

古街離河內車站開車約11分鐘，算是可以輕鬆到達的景點，湖畔有許多電瓶車集結於此，因為三十六古街的範圍還不小，加上交通較為混亂，沒有方向感的人容易迷路，大家可以選擇搭乘電瓶車或人力車來遊覽會比較省時省力。

▲戴上斗笠一秒融入越南，既可以遮陽又有在地感。

三十六古街介紹

位於河內市中心的老街區是當時民生商業最繁華的地區，其中共有36條古街，三十六古街變成著名的觀光景點；這裡每一條古街都以「行（Hang）」為開頭，有行業、行當的意思，每一條都只有專賣某一類的商品，像是專賣絲綢、竹蓆、玩具或是金銀飾品的街道，就像棋盤一樣錯綜複雜，又稱之為棋盤街。

▲像這一條都是竹編專賣。

▲這條街通通都在販售絲綢布料，有點像是台北永樂市場。

▲甚至連南北貨、咖啡通通有。

▲這間店就有販售多款咖啡豆與知名巧克力，很適合買回去當作伴手禮。

▲這裡的街道真的相當複雜，看起來都很類似，大家可以善用Google地圖比較不會迷路。

▲其中也有不少觀光客選擇人力腳踏車，價格比電瓶車便宜。

▲沿途經過一間便利商店。

▲有些零食、泡麵看起來很吸引人。

▲機車也是發揮得淋漓盡致，什麼都能載。

BANH MI 25 超人氣法國麵包

這間BANH MI 25可說是老街區人氣最旺的法國麵包店了，搭乘電瓶車遊街的時候就看到滿出來的人潮，後來我們又折返回來享用。

▲對面是製作法國麵包的區域，透明櫥窗可以欣賞製作過程。

▲菜單用手機稍微翻譯了一下，或許不是很正確但足以參考。

▲點的是蜂蜜蘑菇烤雞口味，搭配芒果冰沙，算下來大概台幣104元左右。

▲裡頭的配料滿滿，除了有蜂蜜烤雞、蘑菇之外，還有紅蘿蔔、黃瓜、香菜、洋蔥等多元配料。

▲這棟建築也很特別，下方是藥局，上方則是咖啡廳，在裡頭喝咖啡也很有氣氛。

▲現場還有現做的麵包店，小小一攤但有相當多元的選擇。

Cafe Phố Cổ 椰奶冰沙咖啡

接著我們來到這間藏身於服飾店裡頭的Cafe Phố Cổ 咖啡廳，不仔細看還真不知道裡頭有一間店。

▲先穿過服飾店再沿著小巷走進來。

▲進來後又是別有洞天，有種柳暗花明又一村的感覺，不過這間咖啡廳走的是比較偏中國風。

▲古色古香的非常有味道，搭配匾額、中文對聯與收藏品。

▲樓梯也非常陡峭，如果帶長輩或小朋友來也要多留意腳步安全。

▲除了涼亭之外，要走到三、四樓才有用餐區，不過得先通過這個螺旋梯才能上三樓。

▲三樓用餐空間，以大量木質感營造出古典質樸的風情，加上涼涼的冷氣吹拂，很適合來這裡喝杯咖啡休息一下。

點了招牌的椰奶咖啡

服務人員還會送上兩杯無糖茶讓大家搭配享用；椰奶冰沙咖啡帶有椰子香氣，中間還有椰子冰沙可以搭配享用，加上濃郁的咖啡香氣，整體來說還挺滑順。

聖若瑟主教座堂

最後一站我們來到聖若瑟教堂，聖若瑟主教座堂又稱為河內大教堂，建於1886年，距今已有百餘年歷史，以獨特的法國哥德式建築風格聞名於世，是河內最古老的教堂，也是法國殖民的重要見證之一，壯闊的外觀吸引不少遊客前來欣賞。

▲教堂內部也是可以免費參觀，由右側入內即可，開放時間為早上8點－11點、下午14點－17點。

▲入口處有標示禁止事項，如有穿著背心、短褲的朋友，也可以用一旁提供的長布圍上以示尊重。

▲教堂內部莊嚴肅穆，挑高的拱形天花板讓人感覺更加寬敞壯麗。

三十六古街評價

三十六古街有販售多元的商品，不管是感受在地歷史人文氣息，或者是逛街採買都很方便，尤其可以搭乘電瓶車或人力腳踏車更省事不少，繞完一圈也可以停下腳步，欣賞壯闊的聖若瑟教堂，喝杯椰奶冰沙咖啡，吃個法國麵包，都是很不錯的選擇，有興趣的朋友不妨可以安排一下。

三十六古街

地址：2A P. Hàng Bồ, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội

開放時間：07：00－21：00

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