苗栗白沙屯媽祖一日遊！由北到南順遊路線　找龍貓、穿越百年隧道

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撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者張宜樺

之前我們就很常帶小朋友去找白沙屯拱天宮媽祖娘娘祈福，去了幾次就開始從白沙屯延伸到附近景點，沿著濱海公路剛好可以玩一輪，不僅好逛好拍，有時間的朋友還可以安排住一晚，來個苗栗小旅遊也不錯！文中幫大家安排的是由北到南的路線，不管是欣賞海景或者是爬山、泡湯、買伴手禮都能一次滿足！

苗栗白沙屯媽祖一日遊：海角樂園>>後龍好望角風景區>>過港隧道>>後龍清海宮>>白沙屯拱天宮>>新埔國小通海教學步道>>龍貓公車站>>通霄神社>>享沐時光莊園渡假酒店>>裕芳食品三義店。

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海角樂園

海角樂園就位於苗栗縣後龍鎮，距離半天寮好望角不遠，是可以順遊的一個小景點。這裡原本是垃圾掩埋場，經由美化、人工造景後，變成一個濱海的特色景點，同時也是國家級西湖重要濕地。另外還有純白風車與碧海藍天的海岸線可供欣賞，來這裡看海也挺療癒的！

▲最著名的就是這個七彩繽紛彩虹造型的造景，在IG上也是相當熱門的打卡景點。

▲這裡有清海宮媽祖娘娘登陸紀念碑。

後龍好望角風景區

在地人稱為「半天寮」的「後龍好望角風景區」位於濱海山丘的制高點，從上往下俯瞰可以見到海景、日落、風車等美景，視野遼闊無遮蔽，偶爾還可以見到火車經過的畫面，也吸引不少朋友來這裡觀景。

來這裡可以近距離欣賞風力發電的超大風車，在風車下方拍照人顯得非常小一隻，實在很有趣。不過也因為靠近海邊，風力較強勁，大家還是要做好保暖，帽子也要抓好，不要像大口一樣帽子瞬間就被風吹走啦！

▲好望角周邊地圖，有時間的朋友都可以安排順遊。

▲全新的觀海平台已經完工開放，是原本觀景平台的五倍大。

▲▼不管是山景、海景都能一覽無遺，甚至連清海宮的媽祖巨像都看得到，視野相當好。

過港隧道

過港舊隧道建於日治時期，於大正11年（1922年）正式通車，至今已超過百年歷史。這裡共計三段隧道，原為銜接竹南與彰化間的海岸線鐵路，後來因電路電氣化路線修正而廢棄不用，這三條舊隧道於民國62年正式走入歷史，於民國104年正式成為苗栗縣歷史建築，後來整修後也吸引不少朋友來訪。這裡也有提供小小的免費停車場，不過位子不多，早點來比較有機會。

▲一進來沒多久會先遇到這個觀景台，有時間的朋友可以登高來欣賞一下美景。

▲這裡的視野比較偏山景，想看海景的話還是建議到好望角比較清楚。

▲從隧道口拍出去也很有龍貓隧道的既視感。

▲圓拱造型搭配紅磚堆砌，既古樸又帶點神祕之美。

後龍清海宮

後龍清海宮位於苗栗縣後龍鎮南港里，於1979年建廟，主祀天上聖母，地理位置正好遙望著福建湄洲媽祖聖地，建廟由來是因為在海邊撿到西湖鄉五龍宮神像，加上不少靈驗故事相繼傳出，建廟後也是當地的重要信仰之一。

自五龍宮開始建造媽祖巨像後，清海宮也開始籌劃打造媽祖巨像，花費20年打造於2016年完工，媽祖巨像高達32.2公尺，由266塊石岡岩雕刻而成，與五龍宮媽祖高度相近，不過五龍宮媽祖手捧如意，清海宮媽祖則是手持奏板，為全台最高的媽祖神像，近看也很壯觀，從好望角也能看見媽祖娘娘的身影。

▲牆邊也有繪製相關的圖片，包括媽祖娘娘登陸紀念碑、媽祖巨像等等。

白沙屯拱天宮

苗栗通宵「白沙屯拱天宮」不僅靈驗，廟前廣場就是一整條美食街，有不少香客來參拜直接逛起來，吃吃喝喝也很愜意；之前我們有帶小口愛去參加白沙屯媽祖進香活動，上次環島回程特地帶小倆口來拱天宮拜拜，沒想到小倆口看到這麼多小吃跟媽祖的文創商品整個心花開，逛得比我們還認真呢！

▲廟前廣場還有多種美味小吃，重複性不算高，逛起來也很促咪。

▲白沙屯拱天宮共有三層樓，由正殿開始祭拜，接著是後殿、二樓、三樓，也可以用手參拜，心誠則靈。

▲有販售黑豬肉香腸、飛魚卵香腸，也挺受歡迎的！

▲一口酥臭豆腐，這間人氣也很旺。

新埔國小通海教學步道

接著我們來到新埔國小通海教學步道，新埔國小是全台最鄰近海洋的學校，一踏出校門就是大海，感覺特別悠閒啊。

▲這條步道不僅建造得相當美觀，而且還可以無死角欣賞絕美海景。

▲新埔國小因為鄰近海邊，一出校門就能欣賞海景，也被稱為是全台最幸福的國小。

龍貓公車站

苗栗通宵龍貓公車站沒有地址，就位於台61線鄉間小道邊，開車的朋友可以直接用Google導航即可到達，路邊白線可臨停一下，但過馬路時還是要多留意左右來車。大大的龍貓就躲在樹叢後方，一旁還有通宵灣站的站牌，很適合來陪龍貓等公車，這個景點雖然小小的，但還是吸引不少朋友特地來訪，平日人也不多，可以慢慢拍個過癮。

通霄神社

通霄神社就位於虎頭山公園的半山腰，建於1937年，二次大戰後拜殿部分改為通霄鎮忠烈祠使用，園區內則保留鳥居、拜殿、參道、社務所等設施，並於2002年登錄為苗栗縣歷史建築！

▲一旁的建築體已毀損，可惜還沒重建。

▲來到這裡有種一秒出國的錯覺，整個很有日式風情。

▲特別的是這裡雖然是日式神社，整修後的外觀則採用閩南建築風格。

▲大大的鳥居加上參道的石燈籠，給人一種悠閒寧靜的氛圍。

享沐時光莊園渡假酒店

入住享沐時光莊園渡假酒店可說是相當享受，除了房內就有溫泉可以泡之外，另外還有露天風呂、泳池、湯屋、烤箱、蒸氣室、裸湯風呂等，此外也有兒童遊戲室、健身房、KTV、麻將桌等多元設施，在裡頭就可以泡湯泡個過癮。

▲浴廁空間也很大，在房內就能泡湯。

▲窗外就能欣賞到夕陽美景，整個很悠閒。

裕芳食品

裕芳食品有多間門市，這次來訪的是裕芳食品三義店，不僅店面乾淨明亮又寬敞，而且還有提供免費美式咖啡、洗手間、飲水機讓旅人方便使用。店內有販售多種零食餅乾，最低50元起，招牌肉干還有買一送一的優惠，加上每周限定優惠。另外也有過年零嘴、素食專區，還有各種尺寸禮盒包裝，很適合當作伴手禮或是逢年過節禮盒。

▲裕芳食品三義店就位於苗栗三義中正路上、金榜麵館旁。

▲店內的招牌商品是肉干系列，通通都是買一送一，且口味眾多。

▲這裡賣最好的餅乾也就是這款海苔鬆餅。

海角樂園

地址：苗栗縣後龍鎮（Google導航可到）

開放時間：24小時

後龍好望角風景區

地址：苗栗縣後龍鎮（Google導航可到）

開放時間：24小時

過港隧道

地址：苗栗縣後龍鎮苗33－1線附近（Google導航可到）

開放時間：24小時

後龍清海宮

地址:：苗栗縣後龍鎮114－1號（附停車場）

電話：03－792－2288

開放時間：7：00－20：00

白沙屯拱天宮

地址：苗栗縣通霄鎮8號（附免費停車場）

電話：03－779－2058

開放時間：5：00－21：30

新埔國小通海教學步道

地址：苗栗縣通霄鎮新埔里55號

開放時間：24小時

龍貓公車站

地址:苗栗縣通霄鎮（Google導航可到）

開放時間：24小時

通霄神社

地址：苗栗縣通霄鎮虎頭山公園半山腰

開放時間：24小時

享沐時光莊園渡假酒店

地址：苗栗縣苑裡鎮石鎮里錦山八鄰8－1號

電話：03－774－2878

裕芳食品（三義店）

地址：苗栗縣三義鄉中正路174－3號（門口可免費停車）

電話：03－787－7298

營業時間：9：30－19：30

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