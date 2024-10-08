越南豪華臥鋪列車開箱！有免費網路點心　河內前往沙壩必體驗行程

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撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者黃亭詠

這次來體驗越南豪華臥鋪列車 VIC SAPA TRAIN，由河內開往老街，車程約8個小時，設備相當豪華，有免費零食、水果、飲料及獨立插座，還有厚厚的床墊及乾淨的廁所，只差在無法洗澡，不過抵達老街車站後旅行社也會安排遊覽車接送到飯店洗澡、吃早餐，不過沿路顛頗又加上引擎聲的關係，不好睡的朋友建議戴耳塞比較保險。

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▲出發地河內車站。

▲一般自由行可以請旅行社代訂或是直接線上買票，車票上會有詳細的車廂號碼、床鋪號碼及Wi-Fi密碼。

▲雖然晚上22點才發車，但建議可以提早半小時到車站候車，若是網路購票還得先去換實體票。

▲入口處從車站右手邊VIP ROOM進入即可，感覺真的挺有尊榮感。

▲一進來就是一個寬敞的休憩區，服務人員會先端上熱茶。

▲豪華臥鋪列車的外觀就跟一般火車沒有兩樣，透過窗戶可以看到裡頭臥鋪的空間。

豪華臥鋪列車空間介紹

▲內裝以暗紅色系為主，走道不算太寬敞，以一個人能通過為主。

▲臥鋪火車有分一大床、2小床跟4小床房型，這是雙床的模式，兩個人睡剛剛好。

▲4小床房型變成是上下舖的模式。

▲車廂內也有冷氣，而且還是強冷等級，可惜溫度、風速都不能調整。

▲車上備有免費的零食、水果、飲料、瓶裝水、啤酒，另外也會有服務人員推著餐車詢問要不要購買零食點心。



《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲如果擔心會被打擾或是陌生人不小心誤闖的話，也可以將房門上鎖。

小巧的睡眠空間

臥鋪空間大概是這樣，不大但也不覺得壓迫，門邊還有掛勾可以掛包包，小件行李也可以放在桌子底下；有點像是當兵睡的床鋪，但翻身還是沒問題的，長度也還可以接受，但難免路上顛頗，會有些碰撞或是引擎聲，容易睡不好的朋友記得戴耳塞。

▲臥鋪火車內的設施及旅程介紹。

▲後方還有菜單、飲品等價位，也可以直接跟服務人員點餐。

▲列車後方還有洗手間，不過沒有洗澡的地方，只能簡單洗臉刷牙。

▲廁所空間不小，而且滿乾淨的。

▲車頭還有雙面盆洗手台、飲水機等，方便大家洗臉、喝水；早上五點多車廂還會放音樂叫大家起床。

▲約莫是6點抵達老街車站。

▲老街車站一早就這麼熱鬧，有不少外國旅客也是直接搭臥鋪火車過來。

▲有遊覽車載我們去飯店梳洗、吃早餐。

▲ 來到公爵水療大飯店盥洗兼用餐，本來以為只是隨意找個地方梳洗，殊不知也是來個四星級飯店。

▲房間空間也太大了，還有兩張加大單人床。

▲沐浴用品、浴缸、沖泡飲品也是應有盡有。

▲這裡採用自助式用餐方式，座位區也是可以自由選擇。

▲餐點選擇不少，除了常見的生菜沙拉之外，也有一些在地的餐食，像是地瓜、玉米、粿粽等多元米製品。

▲此外也有熟食、麵包、水果、咖啡、果汁等，想要飽餐一頓絕對沒問題。

▲也有提供現煮河粉，湯頭鮮香美味，搭配軟Q的米線很值得一吃。

越南臥鋪火車心得

這次越南臥鋪火車體驗真的有夠特別，沒想到臥鋪火車也能如此豪華，設備也很齊全，睡起來很有新鮮感，不過也因為沿路顛頗加上引擎聲響，容易睡不好的朋友要有個心理準備，但算是很特殊的在地體驗，有興趣的朋友不妨可以來嘗試看看。

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