有瀑布天堂美稱、多條森林浴步道任選！新北親子景點停車還免費

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▲滿月圓國家森林遊樂區，新北親子步道，瀑布、賞螢、賞楓都很夯。

撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者黃亭詠

滿月圓國家森林遊樂區位於三峽區，不僅適合大小朋友一起來親近大自然，平緩好走的無障礙空間更是適合推車、行動不便的朋友同行，滿月圓因河谷地形陡峭，形成不少瀑布景觀，因此有瀑布天堂美稱，不僅有提供免費停車場與多條健行步道，來一趟就能享受森林浴，近距離欣賞動植物生態。

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滿月圓 停車場

遊樂區共有四個免費停車場，這次很幸運停在第四停車場，距離收費管理站只要5分鐘的腳程，不過這裡的車位也不多、要碰運氣。

搭乘大眾運輸:

自三峽搭乘臺北客運【807】三峽－滿月圓: 平日（三峽一站發車時間）05：20、07：00、09：30、12：00、15：00、17：30。 （滿月圓發車時間）06：05、07：45、10：15、12：45、15：45、18：10。 例假日（三峽一站發車時間）06：00、08：30、11：00、14：30、17：30。 （滿月圓發車時間）06：45、09：10、11：45、15：15、18：10。

▲停好車之後就要步行走進去，裡頭道路有管制，車子是無法入內的。

▲一進來就會看到幾間餐廳，路邊也有在地人販售當地農產品。

▲沿途都是平緩好走的柏油路，很適合一家大小一起來健行。

▲步道沿著蚋仔溪畔而建，還沒走到售票亭就會看到路旁的小型瀑布。

滿月圓 門票

▲有分為免票、優待票、半票、團體票、全票等，還有提供多種支付方式；也可以直接用手機掃描QR Code就能電子購票。

票價資訊

全票：平日80元、全票假日100元

團體票：80元（20人以上團體）

半票：50元（新北市民、7-12歲孩童、學生、軍警）

優待票：10元（65歲以上長者、3－6歲孩童）

免票：0元（身心障礙者及陪同者1名、0－2歲孩童、持志工服務榮譽卡之志工）

▲旁邊有提供園區地圖、入園需知，大家可以參考。

▲櫃台有提供中/英文導覽摺頁與小地圖，有需要的朋友也可以自取。

滿月圓 步道

有蚋仔溪生態步道、健行步道（步道長度1600公尺、步行時間40分鐘）、自導式步道（步道長度1200公尺、步行時間45分鐘）、處女瀑布步道（步道長度580公尺、步行時間25分鐘）、滿月圓瀑布步道（步道長度440公尺、步行時間15分鐘）、東滿步道等多條步道，大家可以視個人狀況與腳力來評估要走哪一條步道比較適合。

▲購票處旁就有洗手間，可以先上一下廁所再開始走。

▲園區有門禁管制時間，所以一定要在下午5點準時離開，另外也有提供遇到猴子該注意的事項。

▲入園之後迎面而來的是一條平坦的步道，很適合帶小朋友、推車或是行動不便的朋友來親近山林。

滿月圓 遊客中心

走了十來分鐘，就會看到滿月圓國家森林遊樂區遊客中心，分為蝴蝶館、溪流館、森林館三大主題館，不僅可以欣賞滿月圓的生態與林木，也有導覽、手作體驗、文創商品販售。

▲溪流館，讓大小朋友可以了解蚋仔溪生態、瀑布形成原因等。

▲蝴蝶館，這裡是我們家三口組最愛的一個主題館區。

▲裡頭有介紹許多蝴蝶與昆蟲，還有互動裝置提升小朋友的興趣，更能寓教於樂。

▲光是拼圖就讓她們玩了好久。

▲森林館，提供豐富的林木生態與鳥類介紹，也有座位區可供休憩。

▲當天剛好遇到手作體驗，看到很多小朋友用自己做的青蛙在比賽跳遠。

▲健行步道沿途都相當平緩好走，不過因為有點微上坡，所以很多長輩都會自備登山杖。

▲途中還會有設置涼亭、座椅，讓大家可以好好休息。

▲沿途都有不少休憩區，走起來也很輕鬆。

森林小舖

小舖有販售泡麵、茶葉蛋、飲料等，肚子餓的朋友可以來補給一下，另外從售票亭到森林小舖都是無障礙旅遊範圍，推推車或是行動不便的朋友如果要繼續往瀑布方向走就比較不適合。





▲這裡也有設置地圖，讓大家可以了解所在位置與前往的方向。

▲自然形成的景致就是這麼壯麗，美景俯拾即是。

▲接著要來去挑戰瀑布、往上走就可以前往瀑布所在。

▲沿途都是上坡的石子路，所以比較不適合推車或行動不便的朋友。

▲高聳直立的樹木包圍著小木屋，感覺好像來到童話故事裡一樣。

▲路旁也有涼亭可供休憩，不用擔心走完全程會累爆。

▲經過這條小橋，沒多久就會看見滿月圓瀑布。

▲直走是往滿月圓瀑布的方向，往左轉則是處女瀑布。

▲自導式步道，可以透過標牌、圖示來了解在地的植物生態也挺不錯。

滿月圓瀑布

▲從十餘公尺高的大石壁中直沖而下，可以聽到壯闊的水聲，感覺很舒暢。

小結

滿月圓國家森林遊樂區不僅適合一家大小同行，步道平緩好走，就算帶推車、輪椅也沒問題，體力好的朋友可以選擇多條步道前往，近距離享受滿滿森林浴，還可以欣賞各種生態，算是很不錯的親子景點，有興趣的朋友不妨可以安排前往。

滿月圓國家森林遊樂區

地址:新北市三峽區有木里174－1號（附免費停車場）

園區開放時間：平日8：00－17：00、假日7：00－17：00除夕休一天

遊客中心開放時間：平日8：30－17：00、假日8：00－17：00（周二休館）

服務電話：管理站（02）2672－0004；遊客中心（02）2672－0542

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