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腳軟到無法自拔！挑戰東南亞最高玻璃天空步道　越南沙壩必訪景點

大口老師的走跳學堂

大口老師的走跳學堂 大口

一個從旅遊中愛上美食的記錄者，努力用自己的熱情紀錄並分享著......跟著大口探訪世界小吃，遊走各地體驗旅遊的美好，用愉快的度假心情帶給生活更多的動力!

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。

撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者黃亭詠

終於成功挑戰這個全東南亞最高的玻璃天空步道！龍雲玻璃天空步道可說是沙壩最受歡迎的新景點，2022年底才剛開幕就吸引不少遊客前來朝聖，挑戰海拔2333公尺高、長548公尺的龍雲玻璃天空步道，不僅腳下踩的地板全都是採用透明玻璃，看出去視野超遼闊，無敵山景搭配瞬息萬變的天氣，真的很夢幻，附近還有彩虹階梯可以拍網美照，有時間的朋友還可以順著繞一圈參訪不同景點，玩個大半天也沒問題。

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龍雲玻璃天空步道介紹

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

超受歡迎的天空步道
龍雲玻璃天空步道於2022年底才剛開幕，位於中國雲南、越南西北部的群山之間，很快就成為沙壩最受歡迎的新景點，遊客都是衝著「東南亞最高的玻璃天空步道」美名而來，不僅看美景，同時還能測試膽量，因為跟團所以都有專人及導遊幫忙打理好，自由行的旅客可能就得自行購買行程或包車才能方便前往。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

龍雲玻璃天空步道兩段接駁車
因為沙壩的道路比較小條，所以遊覽車禁止進入，都需要透過接駁車前往景點，要前往龍雲玻璃天空步道得搭乘兩段接駁車才能到達，沿路都是比較陡峭的山路，還好路途不會很遠。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲第一台接駁車會載大家來到這個電梯觀景平台，這只是小試身手，讓大家先暖暖身。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲廣場有一整排的商店街，一旁也有洗手間，現場大多是販售牛肉乾、雞蛋、玉米或是外套，越接近天空步道天氣會越來越涼，畢竟海拔有2000多公尺，如果忘了自備外套的朋友也可以在這裡添購。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲電梯觀景平台雖然看下去風景也很美，但建議留點手機電量，等到攻頂後拍起來更漂亮。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲這裡有販售烤肉、竹筒飯、烤玉米、烤雞蛋、牛肉乾等。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲沒多久第二台接駁車就出現了，因為接駁車是小巴能坐的人數有限，坐滿就得等下一台。

300米透明電梯

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

300米透明電梯
抵達第二個廣場，這就是前往龍雲玻璃天空步道的超高透明電梯，透明電梯足足有300米高，從下方往上看就很壯觀了。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲首先要先從入口處進入，會有種來到星光隧道的感覺。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲裡頭則是從山壁鑿出的隧道，走到底才是搭乘電梯的地方。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

觀景平台
300米透明電梯搭乘時間約3分鐘可以順利抵達龍雲玻璃天空步道的觀景平台，一出來就可以看到從懸崖延伸出來的60公尺透明玻璃橋，走到主橋之前，都算是小試身手，觀景平台兩側地面都是透明地板。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲從觀景平台上可以看到沿著峭壁建造、一路往上延伸的玻璃天空步道，全長548公尺，除了主橋之外，另有三個玻璃觀景平台與棧道。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲突然覺得觀景平台的玻璃擦得有點乾淨，腳底開始發毛。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲此刻的我們已經站在海拔2333公尺上，俯瞰這片群山疊鑾的美景，而且山上天氣瞬息萬變，要下山前已經開始雲霧瀰漫，景色宛如仙境般的迷人。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲這個彩虹獨木橋真的是有夠夭壽的可怕，乍看很漂亮，但親自踩在上頭就知道有多刺激。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲高海拔的景色真不是蓋的，腳底下的人車都變成像螞蟻般的大小，山勢變得更加宏偉壯觀。

龍雲玻璃天空步道地標

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

龍雲玻璃天空步道 地標
來到這裡一定要來龍雲玻璃天空步道的地標合照一下，懼高的朋友可以扶著邊邊欄杆慢慢走過去，或是乾脆閉上眼睛走過去最快。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲延伸出去的觀景平台就是這麼刺激，但看出去的視野真的非常遼闊。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲依山而建的龍雲玻璃天空步道真的很壯觀，玻璃天空步道都是依照國際標準來建造，所以不用太過於擔心。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲整座天空步道都是採用透明玻璃，而且這裡的玻璃特別乾淨。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲這張可不是P上去的，現場看就是這麼高、這麼震撼，膽子較大的朋友也可以來挑戰一下坐在地板的感覺。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲走到中間也有一個小小的販售處，有賣輕食、飲品、冰淇淋等。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲認真玩的話其實可以玩上大半天不誇張，因為整片園區佔地遼闊。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲後方還有寺廟及一些遊樂設施，有時間的朋友可以好好來探索一番。

彩虹階梯網美打卡點

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲走回電梯的路上會遇到這座很漂亮的彩虹階梯，這也是知名打卡景點之一，很多遊客都會來這裡拍照紀念一下。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲電梯出來的左右兩側都有景觀餐廳，有販售咖啡、冰沙、輕食，也有提供洗手間。

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲▼龍雲玻璃天空步道，北越沙壩熱門景點、高海拔透明天空步道超刺激。（圖／大口提供）

▲點了椰子冰沙咖啡、芒果冰沙，兩種都不錯喝，一邊喝飲料一邊欣賞美景，同時還能看見彷彿高聳入雲的電梯。

龍雲玻璃天空步道心得
龍雲玻璃天空步道真的比之前去過的天空步道都還要厲害很多，一次就能感受到高海拔的壯闊山景與刺激感，有機會一定要來上一趟，包準也會跟我們一樣印象深刻，腳軟到無法自拔。

龍雲玻璃天空步道（Rong May Glass Bridge）

地址：QL4D, đèo Ô Quy Hồ, Tam Đường, Lai Châu, 越南
開放時間：7：30－18：00
電話：+84994118118

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