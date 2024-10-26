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開箱屏東「周日限定夜市」超詳細攤位攻略！吃爆在地人愛店不踩雷

大口老師的走跳學堂

大口老師的走跳學堂 大口

一個從旅遊中愛上美食的記錄者，努力用自己的熱情紀錄並分享著......跟著大口探訪世界小吃，遊走各地體驗旅遊的美好，用愉快的度假心情帶給生活更多的動力!

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者蘇相云

來墾丁玩不要只逛墾丁大街夜市，恆春夜市更好吃、更有趣！不僅是在地人最愛，也吸引不少觀光客特地前來，這裡就好像是恆春人的廚房，每到周日大家就會直接來這裡覓食，吃喝玩樂通通有，還有販售生活用品、麵包、遊戲攤位，而且這裡的餐點平價又實在，不傷荷包也能吃得飽足又滿足。

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關於夜市
它的歷史長達40多年，恆春人也叫做「商展」，最開始是由恆春基督教醫院對面廢棄空地所舉辦的周日商展，因為是周日限定，也是許多在地人每周最期待的日子，範圍從恆春鎮恆西街一直延伸到福德街，周邊巷弄空地還有一些遊戲、美食攤販，好玩又好吃。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲開車來的朋友可以停在恆春郵局、猴洞山公園或是恆西路兩側，只要是可以停車且不擋住出入口的位置都可以停。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲恆西路兩側幾乎都是白線，而且我們晚上8點多來也還是有位子，算是很好停車。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲範圍從恆嘉汽車走進去就會看到，一路延伸到鄉村冬粉鴨左右，雖然不算很長但也是有200至300攤，逛起來也挺有趣的。

612海鮮餐廳

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲前身為鮮魚客棧，有提供各種海鮮快炒料理與合菜選擇，一旁也有提供自備停車場，平實的價位也頗受喜愛。

楓港武厚茶

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲是我們來到夜市遇到的第一攤排隊人龍，主打現殺凍檸茶，堅持用好水煮好茶，標榜不喝會死、喝了會上癮，真材實料，所以吸引不少客人來嘗鮮。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲因為是一杯杯細心製作，所以速度快不了，大家可要有點耐心才行，排隊人龍實在太長了，我們這次就先略過，有機會再來試試。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲飲品選擇不少，除了茶系列之外也有咖啡，每周五六日都有營業，非夜市時段可以先打電話預訂比較不用久候，凍檸茶裡都有一整顆檸檬，感覺就很好喝。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲沒多久就看到有在地朋友牽著梅花鹿來逛夜市，頭上還戴著髮圈，真的很酷。

墨醬章魚燒

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲生意很好，還排了小小的人龍，我們也跟著排下去。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲左邊是點餐區，右邊是取餐區，後方背板有各種口味的章魚燒，前方則是製作章魚燒的地方，等待的同時還可以看工作人員燒烤章魚燒，整個很療癒。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這裡的章魚燒多達15種口味，還可以混搭兩種口味，難怪深受不少在地朋友的喜愛，章魚燒有分大、中、小三種尺寸，我們買個小盒試試。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲只見服務人員的雙手幾乎沒有停下來過，一盒盒的章魚燒不停地出爐，稍微等個幾分鐘就輪到我們。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲大家都買中盒的居多，而且一買就是好幾盒，真的很受歡迎。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲沒多久就拿到熱騰騰的章魚燒，我們選了煉乳、泰式酸辣兩種口味混搭，上方都會附一包醬料，如果不夠鹹可以自己加，但我們想試試原味就沒加了。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲偏台式口味，煉乳比想像中好吃一點，意外的合拍；泰式酸辣就是泰式甜辣醬的概念，搭配起來也不錯，吃起來很有新鮮感，但如果偏好日式章魚燒的朋友可能會覺得不這麼合胃口。

佳承煙燻滷味

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲是地人推薦我們來吃的，看起來衛生又乾淨，前方也有價目表，價格也很實惠。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲當天也有小小的排隊人潮，我們也跟著排了一下，大概等個十分鐘就輪到我們。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲他們家的品項不少，最近也有推出宅配服務，如果沒辦法到現場的朋友也可以宅配到家享用。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲我們來的時候很多餐點都快被掃光，可見生意有多好，也有不少在地人直接來買一堆鴨翅或是鴨肝回家下酒。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲選好餐點後，老闆會再幫忙分切裝袋，所以還要再等一下。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲我們點了豆皮、鴨肝、鴨翅、雞腳等，記得好像才80元，也太便宜了，吃起來帶有煙燻香氣，鹹香入味，整個很涮嘴，老闆還會貼心將鴨翅分切好，方便大家啃食，服務很好。

Little皮甘草芭樂

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這間生意很好，口味多元，也有排隊人潮。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲除了甘草芭樂頗受歡迎之外，還有東港的魷魚烤小卷，來到屏東就是要吃個海味。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲還有小時候才會看到的拾元打香腸，不僅通通有獎，也增加吃香腸的樂趣。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲紅肉牛瓜牛奶也滿熱門的，感覺來南部就是要喝一杯，此外也有當季的草莓鮮奶，喜歡的朋友也別錯過。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這間小么雞鹽水雞也非常熱門，攤子幾乎快被人潮給淹沒。

老點地瓜球

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這攤位根本像店面這麼大，在南部擺攤就是霸氣，地瓜球也是夜市很常見的小吃，尤其小朋友每次看到必點。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲路旁也有街頭藝人演唱，喜愛的朋友也可以給他們一些鼓勵。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這裡的攤位重複性不高，而且有濃濃的在地風情與懷舊感，不管是本地人還是觀光客都愛來。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲也有一些攤位是從巷弄中延伸出去，有種自成一格的感覺。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這一區還有不少美食，像是銅鑼燒、碳烤、大阪燒、麵包等，也有賣衣服、帽子等配件，人潮也是不少。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲潘家大腸包小腸也是排了長長人龍，我們也來跟風排一下。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這裡的大腸包小腸可以包一起也可以分開放，大腸、香腸也可以另外買，還有古早味黑豬肉，看起來很美味的樣子。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲我們點了一份大腸包小腸，店家還幫我們加了蒜頭、洋蔥、醬料等，看起來很豐富。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲香腸肥瘦適中，不過於油膩，帶點酒香微甜的滋味很開胃，加上蒜頭或洋蔥都很提味解膩，尤其洋蔥一點也不嗆辣，大腸加上醬料更是鹹甜有味。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這裡還有一個天后宮，可以先進去拜拜再出來繼續逛，這裡也有不少遊戲攤位，帶小朋友來玩也很適合。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲洞洞樂三洞50元，之前我們在東港夜市有玩過，裡頭有小玩具，對於小孩來說還是有很大的吸引力。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲粿王白糖粿也是生意不錯，主打彩虹白糖粿，可以任選一種口味或是綜合看起來也很繽紛。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這間烤肉完全擠不進去，連拍照都要找角度才拍得到，看來要等個一小時以上，直接放棄。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這間滷味很受在地人歡迎，聽在地好友說屏東人比較偏好乾式滷味，尤其這種涼拌的吃起來很清爽，很適合天氣熱的南部。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲除了炒泡麵之外，其他食材都可以混搭，可以自己裝或是請店家裝，我們是自己裝再請店家秤重，炒泡麵直接點一份是60元，相較於其他食材來說偏貴。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲我們隨意拿了幾樣食材，算下來買了140元，其中炒泡麵就佔了60元，吃起來沒有特別厲害，下次可以省略，其他食材的口味還可以接受。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲QQ蛋也就是地瓜球，現做現炸，每份20元，素食的朋友也可安心享用。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這間小叮噹牛排也是在地人很愛的一間，牛排、豬排通通百元有找，而且份量十足，據說這裡的黑胡椒醬很夠味，很受在地人喜愛。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這間王記牛排的排隊人龍更長，看起來也很受歡迎，而且價格也頗為親民，對於北部人來說根本就是超佛心價。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲此外還有豆乳雞翅、木瓜牛奶、杏仁茶、雞肉油飯、甘草芭樂等，不管是想要吃飽、吃巧通通有，飲料選擇也不少。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這間豆花田很有意思的是要自己拿杯子寫上想喝的飲料，然後再依照號碼放好，很自助式，而且飲品選擇多元、價格實惠，我們也買了兩杯試試。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這裡還有客人最愛的排行榜，大家可以參考點餐，一旁也有提供油性簽字筆，讓大家自行寫在杯側。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲寫好之後就放在櫃檯前方的洞洞裡，店家就會依序做飲料。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲我們點了冬瓜茶、檸檬多多，價格便宜又好喝，而且真材實料，很可以。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲這間皮蛋臭豆腐也很受歡迎，看起來很特別。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲一旁放有樣品，聽說很不錯吃，有興趣的朋友可以來一份試試。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲現場還有販售各種麵包、糕點、甜點等，人潮一直不斷湧入。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲此外還有碳烤雞腿排、芋頭餅、豬血糕、石頭餅、燒仙草等，選擇相當多元，吃飽喝足也可以來玩個射氣球。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

▲最後會逛到這間鄉村冬粉鴨，之前大口也來吃過一次，真的好吃，尤其他們家的煙燻滷味更是必點，有來的朋友記得留點胃嚐嚐。

感想
「恆春夜市」不僅是周日限定，而且在地人、觀光客都很愛來，有來墾丁玩耍的朋友一定要留點時間來恆春夜市走走，感受一下南臺灣的熱情，尤其這裡有好幾攤都是北部吃不到的美食，帶小朋友來也很適合，有興趣的朋友千萬不要錯過。

▲▼周日限定「恆春夜市」　在地人超愛！便宜又好吃　 。（圖／記者蘇相云攝）

恆春夜市

地址：屏東縣恆春鎮恆西路、福德路
營業時間：17：00～24：00（周日限定）

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