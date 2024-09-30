湯控大愛的桃園深夜牛肉麵！限量燉牛尾一咬是黏呼呼膠質感超濃郁

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▲桃園千和牛肉麵蔬果湯頭，午餐賣到宵夜，限量牛尾麵推薦。

撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者黃亭詠

位於桃園市政府附近的千和牛肉麵，從午餐開到宵夜，店面走的是工業風，主打蔬果熬製的湯頭，有紅燒、麻辣兩款湯頭，可以選刀削、細麵、泡飯三種主食搭配；招牌牛腱是入門款，帶有嚼感的厚實肉塊，每日限量的精燉牛尾麵更是讓人驚艷，既能吃到膠質口感又能吃到入口即化的肉質，大塊又滿足。

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千和牛肉麵位置停車

千和牛肉麵就位於桃園區民安路上、近桃園市政府商圈，外觀走的是沉穩的工業風，招牌很低調但還是吸引不少饕客前往，附近有不少車格可以停，開車的朋友建議停在廈門街立體停車場，步行過來只要3分鐘。

▲營業時間很特別，從午餐賣到宵夜場，對於夜貓族來說真的很友善。

千和牛肉麵菜單

這裡有紅燒、麻辣兩種口味，有提供刀削、細麵、泡飯三種主食可以選擇，另外也可以加價加麵、加飯或是肉量加倍，此外也有小菜可以自取享用，最後一起結帳即可，此外也有提供冷凍料理包。

內用用餐空間

雖然空間不大，但有大片玻璃採光良好，加上涼涼的冷氣，也算是舒適；店內簡單擺放幾張桌椅，用餐時間很容易客滿，平日中午來也是小等了一下，建議大家可以避開尖峰時段，或是外帶、外送。

▲牆面上簡單寫的蔬果熬製，代表很重視牛肉麵的湯底。

▲櫃檯區擺了滿滿的公仔，多了一股童趣感。

▲自助區有提供逆滲透飲用水、調味料、餐具等。

▲有提供辣油與辣椒醬。

▲小菜放在冰箱、當天只有看到四種。

餐點介紹

當天沒有提供雪花肥牛、半筋半肉，所以我們就改點招牌牛腱（細麵）、精燉牛尾（刀削麵），點精燉牛尾完全是因為上頭寫每日限量。

▲看得出來湯頭很濃郁，加上超大塊的牛尾。

▲精燉牛尾搭配的是刀削麵，帶點厚度的麵條Q滑帶勁，帶有麵香與湯頭香氣，適合喜歡吃有點嚼感的朋友。

▲牛尾直接給兩大塊，還有兩小塊是靠近尾部，一次可以吃到不同部位的口感。

▲牛尾看起來有點類似豬腳的感覺，不過肉感更多一些，吃起來爽度更高；外皮吃起來帶有黏呼呼的膠質口感。

▲另外兩小塊是比較靠近尾部的部位，薄Q的外皮搭配飽滿豐潤的肉感。

▲湯頭帶有洋蔥、番茄、蘿蔔等多種蔬果香氣，搭配中藥材的香味，香濃又不搶味，而且鹹度適中。

▲招牌牛腱，搭配的是細麵，也是來這裡必吃的入門款。

▲麵也不錯吃，帶點微Q的彈性，泡了一陣子也不會過於軟爛，而且跟刀削麵相比更能吸附湯頭的香氣。

▲牛腱足足給了四大塊，肉塊有點厚度，吃起來帶點嚼感，不是走非常軟嫩那種路線。

▲牛腱吃起來飽滿又帶有彈性嚼感，筋性部位也有軟化，算是好咬但又保有咀嚼口感。

▲裡頭還有幾塊紅蘿蔔，搭配中藥底加上蔬果熬製的湯頭香濃甘甜，喝起來溫潤順口。

千和牛肉麵評價

千和牛肉麵算是近期吃到最好吃的牛肉麵，雖然用餐空間比較小，但冷氣有涼、服務也不錯，其中最推薦的就是牛尾麵，有看到一定要點來吃吃看；招牌牛腱也不錯，份量足價格合理，唯一小缺點就是使用免洗筷，如果能改善就更完美。

千和牛肉麵

地址：桃園市桃園區民安路130號

電話：0913－347788

營業時間：周一、二、三、五、日11：00－14：00、17：00－2：00、周六17：00－2：00，周四公休

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