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入選「台版必比登」名廚江振誠欽點！基隆廟口30多年魯排骨飯

大口老師的走跳學堂

大口老師的走跳學堂 大口

一個從旅遊中愛上美食的記錄者，努力用自己的熱情紀錄並分享著......跟著大口探訪世界小吃，遊走各地體驗旅遊的美好，用愉快的度假心情帶給生活更多的動力!

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者張宜樺

基隆廟口夜市小吃雲集，而且有些攤位幾乎是從早開到晚，像是這次要介紹的基隆廟口21號魯排骨飯就是其中一間！從早上10點開到晚上12點，讓你一路可以從早餐吃到宵夜都沒問題；基隆廟口21號魯排骨飯入選2024年，有台版必比登之稱的500碗，選菜人是江振誠主廚，加上它是在地人從小吃到大的30多年老攤，讓人更有興趣啦！

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超有名但只要百元就能吃到
基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳，只要百元上下就能吃飽飽，其中魯排骨飯是招牌，先炸後滷的方式搭配中藥滷汁與咖哩提味，鹹香開胃又下飯。

如果擔心吃不飽的朋友可以學在地人多加顆滷蛋，就能吃得營養豐富又飽，另外我們覺得必點的還有味噌湯，香濃甘醇又順口，雖然只賣15元銅板價但真的很物超所值啊！

基隆廟口夜市 位置、停車
基隆廟口夜市就位於基隆市仁愛區仁三路，從基隆火車站步行過來約10分鐘即可抵達，看到這一整排高掛的燈籠就知道基隆廟口夜市到了，這裡從早到晚都有美食可以享用，開車來的朋友可以停在博愛地下停車場或是附近有多個付費停車場，交通頗為便利。

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

環境介紹
基隆廟口21號魯排骨飯就位於基隆奠濟宮旁，招牌上頭有號碼，算是相當好找。我們當天是平日下午一點多來訪，雖然沒有大排長龍，但來買飯的人潮也是絡繹不絕，不過在地人大多是打包外帶，店內也有提供少許內用座位，方便觀光客享用！

用餐區大概就是攤前板凳區跟裡頭擺放的一張桌子，目測應該只能容納6人左右，不過還好上菜速度快，通常也不太需要久候。攤位上擺了滿滿的配菜與滷鍋，光看就讓人食指大動。配料有高麗菜、筍絲、酸菜三種，如果沒有特別指定的話就會由店家自行搭配，在地朋友點飯類還會外加一顆滷蛋，感覺更營養豐富。

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

▲點好餐之後，只見老闆手腳相當俐落，盛飯、夾入配菜、淋上滷汁，最後再放上魯排骨就完成了。

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

▲魯排骨會先剪成小塊，方便客人享用。

魯排骨飯
我們點了兩份魯排骨飯外加一碗味噌湯，這樣只要175元算是挺划算的。他們家的魯排骨採用先炸後滷的方式，採用藥材滷汁搭配些微咖哩調味，很符合基隆的在地風味。魯排骨飯採用碗裝，看起來份量不是太多，不過魯排骨放下去也是幾乎看不到底層的配料，吃起來也是會有飽足感，擔心吃不飽的朋友可以再來顆滷蛋更豐富。

魯排骨外皮濕潤軟爛，滷汁帶有淡雅的藥材香氣與微微咖哩香味，鹹香開胃，算是滿有特色的，排骨厚薄適中，肉質沒有想像中柔軟，比較偏扎實乾柴口感，讓人覺得有點可惜了。底層的配菜為高麗菜、酸菜，吃起來柔軟又帶點爽脆，鹹甜帶點甘酸味蕾很涮嘴，淋上滷汁讓人很容易一口接一口。

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

▲不過也因為淋上滷汁的關係，白飯顯得有點軟爛，不過沒關係，加上配菜混在一起吃也很不錯。

味噌湯
我們當天吃完這一碗也差不多七、八分飽，如果還要吃別攤的朋友記得留點胃啊。當天覺得表現最好的就是這碗味噌湯，喝起來香濃甘醇又順口，還帶點淡淡酒香提味，雖然只要15元銅板價但真的很好喝，有機會來訪的朋友記得點一碗試試。

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

食用心得
基隆廟口21號魯排骨飯算是滿有在地風味，滷汁調製得不錯，開胃又下飯，只可惜魯排骨有點乾柴，沒有想像中的軟嫩，但配菜跟味噌湯都算好吃，此外服務人員也真的比較缺乏笑容，座位區也少，加上沒有冷氣，內用會比較辛苦些，建議大家可以外帶享用或是挑離峰時間來訪比較適合。

菜單價格
店內只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯等，雖然飯類已經漲過價了，但還算是可以接受。

▲▼基隆廟口21號魯排骨飯只有簡單販售魯雞腿便當、魯排骨便當、旗魚便當、焢肉便當、貢丸湯、味噌湯，飯類80元起跳。（圖／部落客大口老師的走跳學堂授權提供，勿擅自翻攝）

基隆廟口21號魯排骨飯

地址：基隆市仁愛區仁三路27－1號（基隆廟口21號攤）
營業時間：10：00－00：00

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