近賞金鱗湖的最佳理想地！湖畔咖啡廳Cafe La Ruche享受山居氛圍

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者張宜樺

九州由布院以自然風光及溫泉聞名，而金鱗湖畔邊的Cafe La Ruche，咖啡廳內部光線充足，落地窗設計讓人們即使坐在室內，也能欣賞到金鱗湖的湖畔美景。

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金鱗湖，值得看得久一點

作為由布院的著名景點，金鱗湖被群山環抱，湖水隨著光線的變化，展現出宛如魚鱗般閃耀的光彩，湖面波光粼粼，因此得名金鱗湖。特地來到金鱗湖，與其急於拍幾張照片，不如在湖畔靜靜等待，感受光影隨時間流轉。金鱗湖的魔力在於不同時段的光影交錯，每一絲霧氣的升騰與消散，都讓光線在湖面與群山之間舞動。

好比說清晨的寒意吧！為湖面增添了神秘的薄霧，當陽光微微升起後，霧氣隨著溫差升騰，如絲如縷，營造一種夢幻般的仙境，而到了黃昏時分，夕陽漸隱，光線漸弱，湖面染上橘紅的餘暉，湖邊的山巒輪廓不斷變化，從明亮到陰影交錯，這座湖泊正在完成今日美麗的魔幻劇場。

金鱗湖湖畔咖啡廳Cafe La Ruche

朝向著金鱗湖的湖畔咖啡廳，Cafe La Ruche是一間主打手工烘焙的在地食材專賣店，建築設計風格與金鱗湖和周圍由布院山水的自然美景融為一體，外觀是溫暖的木造建築，內部陳設則是簡單且溫馨，大量選用木質桌椅、家具與素雅杯盤餐碗，給人一種靜謐且放鬆的山居氛圍。

供應餐點

Cafe La Ruche店內供應手沖咖啡、手作甜點、簡單的手作早午餐與手作輕食，由於剛剛泡完溫泉，有點餓，所以點了一份開放式風乾生火腿三明治，再搭配一杯熱美式，一份1155日圓。

關於餐點

Cafe La Ruche選用偏歐式口味的風乾生火腿，風乾生火腿的鹹香味與麵包的柔軟質地完美融合，搭配新鮮生菜與少許起司，本以為份量看起來小小的，吃起來卻相當有飽足感。

老實說，在台灣，其實並沒有太常機會接觸風乾生火腿，但是這裡的火腿有很濃郁風味，每一口都回味無窮，薄薄的鹹鹹的，愈嚼愈香，宛如把九州的歲月風味與手感溫度吃下肚了，很滿足！

空間介紹

戶外開放式露台，賦予一個欣賞金鱗湖美景的理想地點。享用咖啡與三明治的同時，剛好戶外露天座位空出了位，於是坐在咖啡廳的湖畔座位，更進一步望著金鱗湖的美景。

明明才下午3點，冬天的由布院就夕陽斜照，所有感官都被喚醒了，不僅是味覺的滿足，坐在湖畔座位，得以看著日照與綠山光影變化的魔幻時光，金鱗湖果然是名不虛傳啊！

販售在地選物

Cafe La Ruche販售許多自製吐司、自家烘焙咖啡豆、巧克力、手作果醬和木質餐具。

關於菜單

Cafe La Ruche

地址：1592－1 Yufuincho Kawakami, Yufu, Oita 879-5102

營業時間：09：00－16：30（周三公休）

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