朝聖北海道「眾神遊樂園」雪白大地一望無際！收錄玩法＋交通攻略

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者柯珮萱

深冬時分，大雪覆蓋整個山谷，旭岳山變成一片純白的世界，從濕地、樹冰、森林、高原草甸到不斷噴發出蒸氣的火山地景，眼前的原始景色未經過多人工雕琢，唯存超越人類壽命的清風、朗日與雪白大地，望著望著，我幾乎忘了吐息的節奏，如癡如醉成為了旭岳山的一部份。

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眾神的遊樂園

壯立於北海道的正中央，海拔2291公尺的旭岳山（Mt. Asahidake），是日本百名山、北海道最高峰、大雪山山脈主峰和日本氣象廳指定的活火山，自然生態豐富，風景美不勝收，北海道原住民愛奴族將其區域稱為眾神的遊樂園。

隨著季節變化，旭岳景色不停地轉換著

從春季的溼地花園、夏季的如茵草原、秋季的紅葉鋪滿山坡，流轉到冬季的白雪世界，中海拔的山地空氣混合樹木和泥土的氣息，遠方硫磺坑和噴氣孔陣陣低鳴微響著，偌大之地幾乎聽不到任何城市或機具制式化的音頻迴響，反而是野生動物足跡與吟唱在荒原之中特別顯眼，一道道屬於高山陽光照度反射才有的明亮清澈，讓人情不自禁地盯著無邊的天際線與大地相接。

▲數以萬計的生命在冰封大地延續世世代代，上演一幅超越時間的亙古畫卷，唯有神祉才能讀得分明。

旭岳的絕景散策

通往旭岳的起點，是從旭岳遊客中心搭乘大雪山旭岳纜車開始，自海拔1100公尺的旭岳山麓車站前往海拔1600公尺的姿見車站過後，陸續展開各種探索旭岳的玩法與路線，最主要的有三種，其一是尋找幾個姿見車站外的展望台，享受俯瞰四周群山全景與旭岳的壯麗景色；其二是換上輕度登山健行裝備，前往山地湖泊和草原周圍的健行步道；其三則是需要身著專業登山或滑雪裝備，屬於專業登山者與滑雪者的野林冒險路線。

戶外活動者的天堂

身為北海道最高峰，旭岳一年四季吸引著各式各樣的戶外運動愛好者朝聖與挑戰，儘管許多步道與展望台都對外開放，部分路線仍有難度與風險，記得評估自身體力與身體狀況，再來安排適合的旭岳玩法。

冬遊旭岳一日紀行

2024年3月上旬，上午9點06分，與一群山友、雪友一齊等候第二班大雪山纜車班次，纜車售票口旁的告示牌寫著：晴天、負18度、視野良好、積雪200公分。

壯觀山景映入眼簾

乘坐大雪山旭岳纜車緩緩上升，白雪覆蓋的山脈和森林逐漸展現在眼前，仿佛進入一個純淨無暇的世界，觀察一下，纜車內不只是輕便著裝的遊客，穿戴雪地健行裝備與專業滑雪裝備的戶外玩家更占據一大半，頓時心情有些忐忑，畢竟，這是第一次沒有穿戴雪衣、雪鞋、滑雪板，只能靠自己的雙腳探索一座如此雄偉的山峰。

負18度的旭岳，真的很冷

姿見車站外圍的雪地雖被踩得嚴實，但才往前方坡道步行約5分鐘，已不見明確步道，這裡的積雪高過腳踝，掩蓋半個小腿肚，每一步往前邁進都要抬腿，踩出自己的一條路，非常耗費體力，我惦量自己裝備不足，又隻身一人，實在不適合冒險，就決定在姿見車站附近的幾個展望台繞繞，拍拍照。

畢生難忘的2個小時

被白雪覆蓋的山岳，已看不見夏秋季節露出的姿見池、鏡池、各條步道與路標，放眼望去，除了藍天與雪地，唯一明確的目的地方向，只剩遠方的旭岳與旭岳山腳的硫磺坑、噴氣孔。說實話，剛開始我迷失了方向，我不確定自己應該要往哪裡走，是應該要更靠近旭岳嗎？或者是往纜車另一側去看看樹冰與山麥的邊緣？旭岳的雪白大地給了我無限可能，我卻遲疑了。

許多旅行者獨自前往

就在這時，我發現另一個隻身上山的旅行者，他正坐在一個設有木作座椅的高台，先往那兒吧。體感上，前往平台的路徑應該不到500公尺，這條路我卻走了將近15分鐘，愈走積雪愈深，深怕下一步就踩空，若不是晴空萬里的美景吸引著我，實在找不到繼續走下去的理由，帶著懷疑的心，我終於來到這座高台了。

第一展望台

旭岳口、旭岳溫泉、天人峽溫泉、東川町、旭岳市等，大雪山國立公園與北海道雪白群山的景色，又比纜車所見的視野更遠了，而最不可思議的是，我與群山之間沒有任何玻璃或建築區隔，我與他們呼吸在同一片天空裡，感受著一樣的陽光、一樣的風、一樣的冷。

那個隻身上山的旅行者，是一個在札幌短期工作的韓國男生，他說他也是第一次來到旭岳，前幾天天氣都不好，今天居然晴空萬里，他說他從來沒有看過這種美景，我說我在日本滑雪好多地方，也從來沒有這麼震撼，我們就像是踩在北海道的心臟之上，是一個絕對純粹之境，我們倆都感動在自己的小小世界之中。

高台上拍照非常有意境

待得愈久，我又陸續發現幾個高台，拍了不同角度與意境的照片，大約11點左右，搭纜車上山的人潮逐漸變多了，多數都是身著專業裝備，往旭岳地獄谷方向觀看硫磺坑和噴氣孔的雪地健行者，而另一側則也有不少帶了滑雪板上山挑戰一躍而下野雪森林的滑雪玩家，大家都很快樂，似乎負18度的氣溫一點也不是問題。

100%天然野雪的越野滑雪場

旭岳滑雪場是座100%天然野雪的滑雪場，完全依賴自然降雪，保留天然雪地的自然形態，沒有經過任何人工修整，這片野性雪地最長滑行距離將近4公里，只適合有能力進行野外滑雪挑戰的資深滑雪玩家造訪。

如果是滑雪小白或滑雪初學者，請勿嘗試！

因為未壓雪的野雪雪道，處處都是積得又厚又高的雪堆，一旦深陷其中，就算拆板改採步行下山，兩小時以內也未必能抵達纜車站，具有一定危險性，請慎思。而資深滑雪玩家也切勿單獨前往滑行，並且一定要隨身攜帶雪崩三寶，也確保通訊安全。

行程建議：如果只有半日遊



7：15－9：00 旭川車站－旭岳遊客中心 旭岳電氣軌道巴士／車資1800日圓

9：20－9：30 旭岳遊客中心（旭岳山麓車站）－姿見車站 大雪山旭岳纜車／往返門票2400日圓

9：30－11：20 旭岳2小時遊覽

11：20－11：30 姿見車站－旭岳遊客中心（旭岳山麓車站）大雪山旭岳纜車

11：40－13：30 旭岳遊客中心－旭川車站 旭岳電氣軌道巴士／車資1800日圓

行程建議：如果足夠一日遊



9：15－11：00 旭川車站－旭岳遊客中心 旭岳電氣軌道巴士／車資1800日圓

11：20－11：30 旭岳遊客中心（旭岳山麓車站）－姿見車站 大雪山旭岳纜車／往返門票2400日圓

11：30－14：20 姿見3小時遊覽

14：20－14：30 姿見車站－旭岳遊客中心（旭岳山麓車站） 大雪山旭岳纜車／

14：30－15：30 旭岳遊客中心享用午餐、下午茶或購買伴手禮

15：40－17：18 旭岳遊客中心－旭川車站 旭岳電氣軌道巴士／車資1800日圓

休憩指南：旭岳遊客中心

從旭川車站搭乘旭岳電氣軌道巴士，單程約2小時，車資1800日圓，經過北國純樸鄉間公路與不算短的蜿蜒山路過後，即可抵達北海道最高峰旭岳山腳下的旭岳遊客中心。旭岳遊客中心是前往搭乘大雪山旭岳纜車的入口，提供售票口、觀景台、休息區、寄物櫃、日式簡餐餐廳和伴手禮店鋪，也是除了周邊幾間溫泉飯店與餐廳外，少數供應餐食的地方。

探索遠處注意保暖和裝備

提醒一下，如果你要展開遠一點的步道探索，請記得旭岳山麓車站租借雪鞋、雪杖與保暖衣物等相關裝備或滑雪裝備，備妥後，再搭纜車上山；因為山上唯一的室內休息區－姿見車站，只有提供投幣販賣機和沒有暖氣的座位，出了姿見車站以後，山上幾乎找不到保暖或遮蔽建築物，人人都完全覆蓋在白雪與艷陽之下，沒有防曬與保暖措施是會很崩潰的！

搭乘指南：大雪山旭岳纜車

雪季末，大雪山旭岳纜車自上午9點營業至下午4點整，往返纜車車資是2400日圓，平均每20分鐘一個班次，一天共有21個單趟上行或下行班次。

大雪山旭岳纜車一次可乘坐將近百人，乘車時間約10分鐘，自海拔1100公尺的旭岳山麓車站，直接陡上海拔1600公尺的姿見車站！大雪山旭岳纜車沿途經過被白雪覆蓋的河流溪谷、樹林小徑、陡峭斜坡、樹冰森林、開闊山谷，幸運的話，也有機會看見厲害的滑雪玩家，正在征服一條又一條的野雪滑雪坡道。

休憩指南：姿見車站

海拔約1600公尺的姿見車站，是遊客接近旭岳的重要入口之一，也是通往旭岳山頂的起點和登山者的集結地。姿見車站是山上唯一的室內休息區，有提供投幣販賣機和沒有暖氣的座位，你可以以姿見車站為中心點，適當向外圍探索步行約1公里以內的區域，也嘗試跟著別人步伐，走到幾個觀景台或石頭堆砌起的小台地，展開只屬於你與大自然的對話。

貼心提醒

出了姿見車站以後，山上幾乎找不到保暖或遮蔽建築物，人人都完全覆蓋在白雪與艷陽之下，若沒有防曬與保暖措施會很崩潰！

姿見車站到旭岳之間的展望台

很多人都說，旭岳四季都很美，但若不是親眼所睹，我實在難以想像一個攝影窗的畫面之中，只存在藍色天空和雪白高山，別的顏色或事物，都被白雪覆蓋掉了，這就是大自然的力量。

後記

最初站在旭岳山麓的時候，旭岳山只是一個遙遠而美麗的北海道最高峰，直到搭上大雪山旭岳纜車，站上雪山之巔，以渺小目光俯瞰眼前一片無垠世界，旭岳山之於我，彷彿就像是眾神在我心中建立了一種世界是伸手可及的信心。

我還總是想起旭岳山前那一片片、被白雪冰封且未經踩踏的積雪地，就跟每一天都感到疑惑的自己一樣，唯一正確的做法，就是靠自己走出一道又一道的足跡，懷抱信心的迎接世界帶來的挑戰！

大雪山國立公園

營業時間：08：30～17：15（周末公休）

地址：Sounkyo, Kamikawa, Kamikawa District, Hokkaido 078－1701, Japan

電話：＋81 165－822－574

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