東京近郊寧靜溫泉飯店開箱！懷石湯波料理必吃　綠林環繞極度放鬆

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撰文攝影／阿MON世界趴趴走、整理／實習記者黃亭詠

日光星之宿飯店 （Nikko Hoshinoyado Hotel）是東京日光溫泉飯店的好選擇，因飯店鄰近知名景點東照宮、輪王寺，交通便利且還有免費接駁車。飯店走日式庭園風，環境幽靜且愜意舒適，飯店櫃台英文能力強且服務超好，這點超加分， 飯店料理以一泊二食以豆腐湯波料理為主打，可以自製豆腐、腐皮，也是很新奇的用餐體驗，推薦大家可以來住這間。

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日光星之宿飯店交通

▲前往東京郊區日光溫泉的主要交通方式應該是搭乘東武鐵道特急列車，班次較多且較為舒適。

▲從東武日光站出來後，在車站的正前方就是公車總站，可以在這邊搭乘公車前往日光溫泉、華嚴瀑布等地，要前往飯店也從這邊上車。

▲距離星之宿溫泉飯店最近的公車站牌是神橋站，搭公車在神橋站下車後，步行約3分鐘就可以抵達飯店。

飯店免費接駁車

如果有攜帶大型行李或有行動不便的家人朋友，日光星之宿飯店有免費接駁車可以安排，但接駁車班次一小時只有一班，如果是透過完美行預約這間溫泉飯店的話，就可以使用完美行溫泉小幫手來預約接駁車。

▲飯店有自己的停車場，如果是自駕前往的話，就不用擔心找停車位。

完美行溫泉真人小幫手

語音小幫手解決語言障礙

透過完美行溫泉旅館網站訂房，後台訂單下方就會有完整的客服服務，如果有在用LINE APP，就可以加LINE官方帳號完美行溫泉真人小幫手，會有真人客服1對1的服務，從預約飯店接駁車、餐點菜色是什麼、餐點菜色調整、預約溫泉飯店用餐時間、預約私人溫泉湯屋等都可以服務，而且是免費的，但只限從完美行溫泉飯店網站訂房的客人。

日光星之宿飯店環境

▲飯店位在半山腰，須爬一小段山坡才會看到飯店，外觀低調隱密幾乎與山林融為一體。

溝通入住毫無壓力

一走入日光星之宿飯店大廳，前台的接待人員就會立刻迎上前來詢問入住姓名，並迅速地辦理入住登記，櫃檯人員是英文能力超級好的外國人，發音標準講英文也可以通。

▲飯店櫃檯正前方有一個很舒適的沙發休息區，而大廳窗外則有美麗日式庭園造景。

▲飯店一樓大廳旁有一間伴手禮小賣店。

溫泉浴場

飯店溫泉浴場是男女分開的，兩邊都各有一個室內大眾池和露天溫泉池，水溫並不算高，所以不用擔心會熱到受不了，晚上用餐後就趕緊來泡溫泉吧，泡完後皮膚會很光滑。

私人溫泉湯屋

如果因為害羞不敢泡溫泉大眾池的話，飯店也有私人溫泉湯屋，大概可以容納2、3人一起使用，適合帶子女出遊的家庭或情侶，但這需要另外預約時段及額外付費，費用是以小時計費，如果是訂完美行住宿專案的話，就可以免費使用1小時。

日光星之宿飯店客房介紹

標準日式房間塌塌米

三樓的日式標準房，這房間大小是12張榻榻米大，最多可以入住4人，並有窗戶可以眺望飯店日式庭園，客房內有廁所，但沒有浴室，如果需要洗澡，就要去溫泉大眾池，飯店也有兩個高級房型，分別是有乾濕分離和石頭浴缸的佳松轉角房（29張榻榻米）或有檜木浴缸的蝴蝶特別房（15張榻榻米）。

▲客房的廁所是設計在客房門旁，與臥室還有相隔一個玄關空間和一扇門。

▲星之宿客房還是有提供基本的盥洗用品，像是牙刷、刮鬍刀、梳子等。

▲溫泉浴場沒有提供毛巾浴巾，所以要洗澡泡湯前，記得要把客房內的毛巾和浴巾帶到浴場使用。

▲星之宿提供七福茶，以大麥為基底，再加入多種深山野生的玄米、松葉、柿葉、艾草等，有一種獨特的香味。

▲迎賓小點心有酸梅和一個小糕點。

▲客房內Wi-Fi無線網路訊號穩定，網路頻寬也很順暢。

▲整間客房中最讓我喜歡的地方就是這個窗景。

日光星之宿飯店懷石料理晚餐

▲以懷石湯波料理為主打，在訂房時候就要先預約用餐時段，這樣也方便飯店準備食材和安排位置。

▲一樓餐廳外就是旅館的的日式庭園。

因為是懷石料理，所以餐點菜色都很精緻且是一道道由服務生送上桌，今晚的開胃前菜就有4種，有青梅、澤蟹、香魚、章魚等，不得不說日本人在梅子入菜這方面真的很強，酸酸甜甜的超開胃。

▲第一次看到在桌邊用小火爐點火加熱蒸飯的。

▲這一小杯是餐前酒，稍微聞了一下有淡淡的水果香。

▲主角就是湯波料理，所以第一道菜就是要自己做豆腐，按照桌上的英文教學開始一步步做豆腐。

自己動手做主餐

加熱這鍋豆漿，隨著加熱時間越長，在豆漿表面會逐漸出現凝固狀的腐皮，這時候就可以用筷子將這層腐皮撈起來食用，大約可以撈2至3次，之後加入鹽滷讓豆漿凝固，加入的時候需要緩慢地攪拌約10次，讓鹽滷與豆漿均勻混合，再靜置約5分鐘左右，這樣就有半凝固狀的豆腐可以吃。

▲碗內有一大塊肉質細緻且好吃的鱸魚，湯頭喝起來清甜順口且有柚子清香。

▲生魚片共有三種，分別是鮪魚、花枝、鰤魚，份量不多但很新鮮。

▲霜降高原牛肉大約是4大片，上桌都還是熱騰騰，搭配主廚特製的燒肉醬汁入口，牛肉片幾乎入口即化。

▲用餐結束後會接著送上今日水果和甜點。

日光星之宿飯店早餐

可能因為早餐時間較短，所以入座後餐點已經全都在桌上，雙主菜有牛肉朴葉燒和香煎鹽漬鮭魚，另外還有5種小菜、白飯、蒸物、湯品、納豆、優格、海苔等。

▲牛肉朴葉燒會等客人入座後才點火加熱，當加熱到葉子開始冒煙，牛肉有用味噌醃漬過的樣子，吃起來有淡淡的鹹香。

▲香煎鹽漬鮭魚是日式早餐中蠻常見的主食。

▲早餐定食還有附贈飲料喝到飽，除了有熱茶之外，也有柳橙汁、牛奶等可以自由取用。

結論

如果到東京自由行，想找溫泉飯店泡溫泉放鬆度假，那來日光泡溫泉也是不錯的選擇，日光星之宿飯店的地理位置優，鄰近日光東照宮且有多條公車路線經過及免費接駁車，交通上算頗便利，飯店客房設施及餐點也都頗有水準，推薦從完美行訂一泊二食方案，這樣還有溫泉小幫手可以代為服務聯繫，省去不會說日文的煩惱。

日光星之宿飯店

電話：（02）8854－1105

地址：栃木県日光市上鉢石町1115番地

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