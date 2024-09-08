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獨旅新手友善的「全球5個旅遊地」！挑戰高空跳傘、慢遊燈籠古鎮

▲▼獨旅。（圖／iStock提供）

▲「獨旅」已成為2024旅遊關鍵字。（圖／iStock提供）

記者蔡玟君／綜合報導

「獨旅」已成為2024旅遊關鍵字，根據Booking.com的調查報告顯示，有54%的亞太地區旅人想要來場只有自己的旅行，而台灣則有超過7成旅人，預計在一年內一個人出發！為此平台精選出「亞太區5個最佳獨旅目的地」，包括東京、蘇梅島、台北都有推薦玩法。

▲▼東京旅遊。（圖／iStock提供）

▲東京是台灣人最喜歡的旅遊城市。（圖／iStock提供）

日本東京　2小時東京鬧鬼秘密徒步之旅
第一場獨旅不想挑太陌生地點的話，不妨到台灣旅人最喜愛的目的地之一「東京」吧！除了交通方便、安全度高，還可以報名當地特色徒步體驗。例如Booking.com就推薦「2小時東京鬧鬼秘密徒步之旅」，由專業嚮導導覽並介紹東京的都市傳說，一邊聽著令人背脊發涼的小故事。

想要擺脫驚悚氛圍的旅人可以選擇入住 JR 車站旁的「MOXY Tokyo Kinshicho」，整體設計溫馨舒適，暖色調的裝潢讓旅人回到房間後還能享受屬於自己的me time時光。

▲▼蘇梅島「Lub d Koh Samui Chaweng Beach」。（圖／Booking.com提供）

▲蘇梅島「Lub d Koh Samui Chaweng Beach」擁有絕美海景無邊際泳池。（圖／Booking.com提供）

泰國蘇梅島　身心療癒小旅行
泰國開放台灣人可享免簽證入境後，吸引更多旅客造訪，其中蘇梅島擁有絕美海島風光，更是許多旅人心中的度假天堂。旅人除了來此欣賞絕美海景外，還能參加「一日養生體驗」，不僅有專業教練指導的瑜伽與皮拉提斯運動課程，還能使用 SPA 與蒸氣房，讓身心達到最極致的放鬆。

若想需找旅宿，則推薦距離白色沙灘僅有幾步之遙的「Lub d Koh Samui Chaweng Beach」，旅宿內設有海景無邊際泳池，還有酒吧等多項休閒設施讓來自各地的旅人可以互相交流。

▲▼拜倫灣高空跳傘。（圖／iStock提供）

▲拜倫灣高空跳傘。（圖／iStock提供）

澳洲拜倫灣　挑戰自己的極限
在旅程中尋找刺激體驗，也能讓人收穫滿滿回憶！澳洲東部的拜倫灣，不僅是衝浪勝地，也非常適合想要挑戰自我釋放生活壓力的旅人！來到拜倫灣一定要挑戰的就是高空跳傘，從4.7公里高空一躍而下，體驗時速超過 200 公里，持續長達 60 秒的自由落體，還能將黃金海岸的景色盡收眼底。

而位於沙灘旁的旅宿「Wake up Byron Bay」，整體裝潢風格式波西米亞風，編織的裝飾品搭配藍白色調，讓入住的旅人徹底沉浸在海洋氛圍中。

▲▼越南會安。（圖／iStock提供）

▲越南會安。（圖／iStock提供）

越南會安　開啟文化之旅
首次去越南獨旅，不妨考慮到以獨特文化與特色建築聞名的「會安」。喜愛體驗當地文化之旅的旅人絕對不能錯過「椰子船與古鎮漫遊」體驗行程，乘坐當地獨特的椰子船抵達老城區，跟著專業嚮導暢遊在這座擁有中、歐、日，三種特色建築風格的古鎮漫遊，親身體驗老城區的故事。

當地特色旅宿則推薦可考慮「HOI AN HEART LODGE」，館內擺飾充滿會安特色，從懸掛的紅燈籠到牆上掛畫，每個細節都有不同驚喜。

▲▼新北北海岸。（圖／iStock提供）

▲新北北海岸。（圖／iStock提供）

新北北海岸　隨心所欲的自駕遊
位於東北角的北海岸擁有絕美海景風光，沿途更有許多歷史古蹟、美食景點值得一一探索，透過自駕方式沿著濱海公路一路前行，蔚藍海景就是最好旅伴，讓人心情也不禁放鬆。

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