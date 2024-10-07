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登上170米高空、360度俯瞰大阪日常百態！開箱梅田藍天大廈展望台

CJ夫人

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Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者張宜樺

大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。對大阪人來說，鳥瞰平地上的百態人生，似乎比看一場電影還值得玩味。

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大城市的特別觀測所
淀川穿城而過，數座橋樑連接兩岸，新幹線、JR東西線、JR京都線、阪神本線、阪急寶塚線，電車一輛輛駛過，橋上也有行人正匆匆走過，在高樓大廈之間，綠地和公園相當亮眼，不少人們在那裡休息、遊玩或散步，隨著太陽漸漸落下，商業大樓與觀光設施也紛紛亮起霓虹燈，顧客進進出出、店鋪燈火通明，直至午夜不停。

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

從高空觀察大阪的人生百態
若想一窺這座特大城市的繁忙運作，百米高空之上或許是一個最佳觀測地點；首先是JR大阪站的摩天大樓群，往外一圈則能辨識大阪城、萬博記念公園摩天輪及鄰近京都市郊外圍的住宅區，遠處還有六甲山、大阪灣、淡路島、明石海峽大橋，層層堆疊。

即便是對熟門熟路的大阪人來說，每當登頂遠望時，總有新的認識和感受，例如櫻花季節看見被粉色包圍的大阪天守閣、今天往神戶的電車好像比京都還多、除了阿倍野HARUKAS300還有許多大樓也好高，當站上了360度全景露天屋頂，鳥瞰大阪與關西地區全景，似乎能看見大家最近都在做些什麼，又去些哪裡。

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

通往空中的旅途：梅田藍天大廈
拔地而起的透明玻璃與鋼骨架結構巨型摩天建築，前衛又摩登，足以讓行人視線從平視視角轉由向上仰望，隨著藍天白雲在建築周圍游移，神遊一會兒，似乎伸長了手，就能搆到天際。

梅田藍天大廈地處大阪市中心最熱鬧地帶，曾獲世界20大頂尖建築殊榮，也是大阪市區旅行必來的指標高樓，距離地面173公尺，高40層樓的梅田藍天大廈，一共兩棟建築，東棟與西棟之間憑藉一座開放式方形迴廊相連，刻意保留的簍空圓形造型，更是給足了無限好奇和想像力。

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

空中庭園展望台
隨著高度不斷攀升，視野也跟著愈來愈廣，距離喧鬧與繁雜也愈來愈遠，讓人感到平靜和放鬆。對外開放參觀的梅田藍天大廈空中庭園展望台是由39樓、40樓和360度全景露天屋頂組成，不僅能夠看到360度的大阪市區街道全景、天保山的大摩天輪、吹田市的太陽之塔、神戶六甲山、明石海峽大橋，天氣特別晴朗的時候，連兵庫縣的淡路島也能一望無遺。

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

空中電扶梯
先從3樓乘坐專屬玻璃電梯直達35樓，再轉乘35樓直通39樓的空中電扶梯，這條35-39樓的空中電扶梯，寬度僅保留了一個人身的距離，通道則採引入自然光線的透明玻璃，不用刻意抬頭就能看見晴朗的藍天；通往空中的短短幾分鐘顯得漫長且有儀式感，彷彿是要出發到外太空旅遊一般，留給自己一個高空之上的獨處時光。

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

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40樓環形空中觀景台
通過售票口後，首先是純白系室內360度環形觀景台。今天滿室灑入陽光，鏡面天花板將地面街道景象反射鏡設，透映出空間重疊錯置的科幻視覺感；不只是室外景觀迷人，室內也設有畫廊、藝廊和咖啡廳，每一步都值得細細觀察，難怪受到許多情侶喜愛。

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

360度全景露天屋頂
登上台階，來到空中庭園頂樓的開放式展望台。距離地面173公尺的陽光、空氣、風和360度環視景觀步道，步道玻璃護欄高度及胸，分別標示東、南、西、北等四個方向指引，予人漫步雲端的錯覺；少了玻璃反光，視線相當遼闊，亦沒有時間限制，每個人都是抓了相機盡情拍照。如果是夜晚造訪，將能感受利用微型蓄光石舖設而成的展望台步道Lumi Sky Walk，宛如置身閃耀藍紫色夢幻微光的銀河之中。

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

戀人聖地的約會時光
空中庭園展望台最熱鬧的一隅，即是掛滿心型掛鎖的戀人聖地。一列列掛滿展望台販售的紅色、金色、橘色、黃色、綠色、藍色、紫色、粉紅色、白色與黑色等10種不同顏色的心型掛鎖，姐妹們相互祝福、戀人們互相祈願，將願望吊掛在最靠近天空的地方。

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

高空中的人氣約會場所
不只是觀光客，梅田藍天大廈似乎也成為了大阪人的約會日常。我非常推薦39樓的Sky Lounge酒廊吧台和40樓的café SKY 40咖啡廳景觀席，享受凌駕北大阪高樓建築群之上，遠離塵囂與嘈雜瑣事，好好地談心、談情與一杯咖啡或威士忌時光。

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

後記
慵懶地待在空中庭園展望台欣賞大阪市容、地標和遠山相互交錯，行人與車輛往來縱橫，摩天高樓外的觀景玻璃窗，再將藍天白雲景色一框又一框地反射出來，情不自禁陶醉在與天空融為一體的氛圍之中，即便只是一個人前來，似乎也是體驗城市脈動另類的享受。

▲▼大阪梅田車站是關西地區的重要交通運輸中心，此起彼落的繁忙步伐聲不曾停下，到處都是等會兒相約吃飯、喝咖啡、約會、逛街、看電影或搭車遠行的人。（圖／部落客CJ夫人授權提供，勿擅自翻攝）

梅田藍天大廈・空中庭園展望台

地址：〒 531－0076 大阪市北區大淀中1－1－88
大阪周遊卡／大阪樂遊券特別方案：每日上午9：30－下午3：00出示大阪周遊卡／大阪樂遊券，即可免費入場；若是下午3：00－晚間10：00入場，可享受門票8折優惠

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關鍵字： 梅田藍天大廈・空中庭園展望台 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 CJ夫人 大阪旅行 空中景觀

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