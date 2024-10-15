直奔雪國大地盡頭！知床半島豪華度假村開箱　冰封世界泡露天溫泉

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者黃亭詠

三月上旬的北海道知床半島，海上有流冰、路上有積雪，體感溫度是零下10度，各個角落仍被雪冰封，就算是晴空萬里的中午時刻，氣溫也只是靠近0度而已，這裡終日嚴寒，白雪不融，幸好冰雪聰明如我們，早早想到極惡環境之下雪中送炭的必要，替自己的雪國旅行之夜送上一份豪禮。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

北海道知床半島與宇登呂溫泉的三天兩夜

北海道知床半島與宇登呂溫泉的三天兩夜

從台灣出發，先搭3.5小時的國際線航班抵達東京羽田機場，再轉搭2小時日本國內線航班飛往女滿別機場；一出機場，室外氣溫瞬間從亞熱帶國家的16度，變成溫帶國家的3度。

知床半島位於日本北海道東北部，被稱為日本最後的天然淨土，1964年成為日本第22座國立公園－知床國立公園，2005年亦以「位於北半球所能看見浮冰的最南地區之一」正式登錄世界自然遺產。

你也可以住在知床

「上班時看看大海，回家時抬頭看看星空。如果想要欣賞知床半島的絕佳地點，一定總有一個地方，只有住在那裡的人才能體驗到。」這是在KiKi Shiretoko官網看見的一段文字。

冬天的知床半島，雪和冰都是主角，流冰漫步、雪地健行、冰瀑散步道、雪林散步道等，這一趟選擇運用不同步調與視角深度走入雪地，即便是一個半天只有一個行程的安排，我都覺得收穫滿滿、心靈富足。

成為世界一流的北方度假勝地

如此一個地處極凍、極寒的知床半島，卻有一個療癒人心的宇登呂溫泉鄉。宇登呂溫泉位於知床半島心臟地帶與知床國立公園邊緣，她像是一個被綠意森林、蔚藍海洋包圍的溫暖避世天堂，而作為一間貼近知床半島自然風情的豪華渡假村，Kiki知床自然渡假村，便是其中一間風評極高的一泊二食宿泊地點。

豪華的雪國度假村

一個既隱世又現代的豪華渡假村一泊二食方案，包含58平方米多人鄂霍次克海景客房、露天森林溫泉浴、北國桑拿屋、海鮮燒烤晚餐自助吧、知床風味早餐自助吧與媲美精品家具展示屋的電影劇院交誼廳，連泊二晚，5個人平均分攤之下，一人一晚19100日圓，這是一個屬於冬日北國的最棒度假方式。

Kiki知床自然渡假村KiKi Shiretoko Natural Resort

距離北海道旭川市區自駕約4.5小時，來到道東地區宇登呂溫泉區，地處可眺望鄂霍次克海的高地之上，視野遼闊，流冰季節時光是待在房間就能看好看滿，是宇登呂溫泉區較為新型態的一泊二食溫泉飯店；館內一共有9層樓，1樓是大廳、電影交誼廳、伴手禮販賣商店、兒童遊戲區、戶外露台和洗衣室，2樓則全部保留給自助早晚餐的用餐空間，而3至9樓通通都是客房，Kiki知床自然渡假村處處結合了現代奢華感與大自然美學的和諧設計。

聊天聊到不想睡！多人景觀客房

最大的房型是86平方米的落日景觀和洋室客房，可以睡到8個人，而我們下榻的是第二小的房型，58平方米的多人景觀客房，推開門，不難發現客房承襲日式溫泉飯店該有的層層拉門與日式榻榻米，房內大量天然木材、日式榻榻米、柔和燈光、營造出溫馨、溫暖、舒適的居住空間，完美地詮釋屬於北國一流的度假村該有的樣子。

第二天上午特地與大家錯開行程，就只是在房裡聽聽音樂、看看書、賴賴床，三不五時看著窗外逐漸明亮的鄂霍次克海岸線與流冰，發著呆，窗外的冰封大地美得不可置信，安靜程度彷彿到了世界盡頭，卻又才想起若不是大地持續著巨大力量，又怎能造成如此極寒極凍的冰封世界。

森林裡的自助晚餐「住在知床半島的人，都吃得這麼好嗎？」

KiKi Shiretoko自助晚餐提供多樣化的北海道產美食，特別是海鮮料理如魚蝦貝蟹與道產肉類蔬菜，配上當地特有的烹飪方式，如油漬、涼拌、鐵板燒、燻炙菜餚等料理手法，讓人們享受到最地道的北海道風味，自助吧能夠讓我拿到第三盤都沒有重複的，重點是還能每一盤都清空，不僅嚐到許多北海道產風味食材，燉煮熟食則都已經裝在迷你尺寸鑄鐵鍋。

森林裡的自助早餐「知床的早晨就從一份肥美鮭魚茶泡飯開始！」

早餐也是沒有再客氣的，首先先在代表北海道農業的西式麵包烘焙區淪陷，可頌、丹麥捲、肉桂捲，或選擇莓果吐司、南瓜吐司、白吐司，佐以北海道產乳酪片、蜂蜜或蛋捲；代表北海道畜牧業和漁業的日式朝食區又是另一個無法抵抗的地方，北海道產牛丼、烤牛肉、煎火腿、煎鮭魚、知床名物鮭魚茶泡飯等。

宇登呂溫泉及三溫暖桑拿設施

在綠樹成蔭的露天環境中，一邊享受溫泉浴，一邊陶醉森林浴，宇登呂溫泉屬無色無味的氯化鈉／碳酸氫鹽溫泉，飄雪時分，水溫適中，尤其喜歡抬頭即望星空的戶外溫泉池，同時還有一間幾乎是北歐電影才看過的「冰屋桑拿房」，那是誕生於愛沙尼亞的木製桑拿室，屋內配有燃木火爐，整間溫度保持 70℃至80℃，屬於乾桑拿的一種。

充滿藝術與設計的公共空間

KiKi Shiretoko Natural Resort規劃很多很有質感的公共空間，最推薦的是電影投影幕前的觀賞區，你可以挑一個喜歡的位置放鬆待著，這裡有軟沙發、皮沙發、幾張看似符合人體工學的設計感靠椅，或歐美影集貴婦太太家才會出現的撞色系沙發，把一顆抱枕抱在身上，欣賞著一部又一部屬於知床半島人訴說對知床的愛與日常，感受大家的溫暖，也感動知床人對於「保持自然」是多麼重視。

CJ夫人。喜愛度假。部落格、FB粉絲團

【你可能也想看】

►朝聖北海道「眾神遊樂園」雪白大地一望無際！收錄玩法＋交通攻略

►東京迪士尼「海洋夢幻泉鄉」超細節攻略！這「兩樣」具備才能入場

►京都近郊「絕美空中露台」開箱！坐著登山纜車緩緩爬升俯瞰琵琶湖