360度全景展望台上眺望富士山、駿河灣！靜岡日本平免費景點推薦

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

擁有360度全景展望台，可眺望富士山、駿河灣的「日本平夢陽台」，是我很推薦的靜岡日本平景點！由隈研吾設計，光建築本身就是件藝術品，居然可免門票免費參觀，實在相當佛心；靜岡車站搭公車前往，交通方式不會複雜，還可再搭日本平索道纜車至「久能山東照宮」參拜德川家康。

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日本平景點規劃

日本平景點有「日本平夢陽台」、「日本平飯店」、「日本平梅園」，推薦可以搭乘日本平索道纜車至「久能山東照宮」，接著再走1,159石階下山，轉乘公車到清水吃海鮮、找櫻桃小丸子（公車班次＆時刻表可直接Google Map導航搜尋）。

半日遊行程規劃

JR靜岡站出發 ⮕ 日本平夢陽台 ⮕ 久能山東照宮

一日遊行程規劃

JR靜岡站出發 ⮕ 日本平夢陽台 ⮕ 久能山東照宮 ⮕ 清水河岸魚市場 ⮕ 櫻桃小丸子樂園

日本平交通

我是從JR靜岡站出發，在11號站牌搭乘靜鐵巴士「日本平線」，至終點站「日本平ロープウェイ」下車，基本上都是一個小時一班車，大家要確認好末班車的時間，才不會太晚沒有車可搭 。

單程車資為590円（約126台幣）可刷IC卡

車程時間約50分鐘左右，需要特別注意的是「日本 JR PASS｜富士山＆靜岡地區周遊券 mini」這張票券無法搭乘該區域的靜鐵巴士。

▲日本平夢陽台和日本平纜車站是走路可到的距離，路程時間大約也只有5分鐘而已。

日本平夢陽台介紹

由日本隈研吾建築都市設計事務所建造，空間建材使用了大量靜岡縣產木材，還打造了一座1,200平方公尺的庭園，四季種植著不同花卉，非常棒的一點是，進入參觀完全不用門票，是一個靜岡免費景點，整體規劃得還這麼棒。

一樓是展覽空間

▲講述著日本平的歷史故事，之所以叫「日本平」是因為古代日本武士東征時，平定四方亂賊後，登上這座丘陵地遠眺四方而得名。

二樓是咖啡廳和賣店

▲有著非常漂亮的景觀，坐在這裡喝咖啡就能欣賞到日式庭園、富士山、駿河灣交織成的美麗景色。

▲主要販售飲品以各式靜岡產的茶葉為主，搭配茶泡飯、日式刨冰、布丁甜點等輕食。

▲想買些伴手禮回去的話，也有不少結合靜岡特色、富士山的產品可供挑選。

三樓的360度全景展望台

▲來到日本平夢陽台的人都會上來拍照打卡，天氣好的時候景色真的無比遼闊，不同角度能同時眺望富士山、清水港、駿河灣、三保松原。

▲雖然夏天的富士山沒有積雪，加上雲霧較多比較沒那麼清晰。

▲大家還是可以想像這畫面有多震撼，若是選擇秋冬來的話，就能看到更壯麗的富士山景。

日本平纜車到久能山東照宮

結束「日本平夢陽台」參觀後，接著繼續搭乘日本平纜車到久能山東照宮，參拜「戰國三傑」之一的德川家康長眠之地，同時也是擁有超過400年歷史的國寶社殿。

日本平夢陽台

地址： 600－1 Kusanagi, Shimizu Ward, Shizuoka, 424－0886,日本

營業時間：周日～周五 09：00－17：00／周六 09：00－21：00

電話：＋81 54－3401172

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