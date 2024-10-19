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加入「馬鈴薯慕斯」的Q彈烏龍麵一吃超驚豔！東京惠比壽美食推薦

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼酒彩蕎麥初代 東京超酷白色咖哩烏龍麵！。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

東京惠比壽美食推薦這家「酒彩蕎麥初代」！日本美食網站Tabelog擁有3.63高分，菜單主打的雖然是蕎麥麵，但很多人都是衝著超酷白色咖哩烏龍麵而來，加入馬鈴薯慕斯的烏龍麵視覺效果滿分，重點是非常好吃，讓我一吃愛上，絕對要列入東京美食推薦清單中！

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酒彩蕎麥初代 位置
地址位在惠比壽車站附近，無論搭JR、地下鐵前往都很方便，JR山手線／埼京線「惠比壽站」西口，步行兩分鐘，東京地鐵Metro日比谷線「惠比壽站」3號出口，步行一分鐘即可抵達。

▲▼酒彩蕎麥初代 東京超酷白色咖哩烏龍麵！。（圖／部落客周花花提供）

酒彩蕎麥初代 環境
用餐環境相當有質感，一、二樓總計約37席座位，即使平日接近打烊時間，店內依舊坐了八分滿，生意可說相當不錯，因為不能訂位的關係，建議大家可以挑離峰時段前往，要吃午餐晚餐就早點過來。

▲▼酒彩蕎麥初代 東京超酷白色咖哩烏龍麵！。（圖／部落客周花花提供）

酒彩蕎麥初代 菜單
菜單圖文並茂，底下還有一排英文字，不太需要擔心看不懂日文、不知怎麼點餐的問題，主打各式冷熱蕎麥麵，口味和食材搭配都有著很多選擇，其他餐點還有烏龍麵、開胃菜、下酒菜等，以及豐富的酒精飲料。

▲▼酒彩蕎麥初代 東京超酷白色咖哩烏龍麵！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼酒彩蕎麥初代 東京超酷白色咖哩烏龍麵！。（圖／部落客周花花提供）

▲▼酒彩蕎麥初代 東京超酷白色咖哩烏龍麵！。（圖／部落客周花花提供）

初代烏龍麵－1,320円
這碗就是人氣最高的餐點，這種造型的白色烏龍麵，我還是第一次看到，一時間有點不知道該從何吃起，但其實就跟一般吃烏龍麵的方式一樣，直接把筷子挖下去、撈起麵條吃就好。

▲▼酒彩蕎麥初代 東京超酷白色咖哩烏龍麵！。（圖／部落客周花花提供）

上頭像是鮮奶油的白色泡泡
用馬鈴薯慕斯做的，吃起來有著綿密細緻的口感，底下則是保溫效果十足，非常燙口的牛肉咖哩湯，大家吃的時候要自己小心不要燙到了，看似新奇的組合，沒想到加在一起會這麼搭，搭配Q彈滑順的烏龍麵，有著讓人一吃驚艷的美味。

▲▼酒彩蕎麥初代 東京超酷白色咖哩烏龍麵！。（圖／部落客周花花提供）

▲牛肉咖哩相當濃郁，帶點微辣、十分夠味，馬鈴薯慕斯則會漸漸化開，讓湯汁變得更香濃夠味。

天婦羅蕎麥麵－1,760円
因為來的時候是冬天，天氣較冷所以選了熱湯蕎麥麵，也有冷麵的選擇，主餐選了經典的炸蝦蔬菜天婦羅，這樣一套在東京都賣1,760円真的平價，難怪網路評價會這麼好。

▲▼酒彩蕎麥初代 東京超酷白色咖哩烏龍麵！。（圖／部落客周花花提供）

▲蕎麥麵吃得出蕎麥香氣，湯頭雖然偏鹹，但不會蓋過蕎麥麵本身的味道。

▲▼酒彩蕎麥初代 東京超酷白色咖哩烏龍麵！。（圖／部落客周花花提供）

▲但日本蕎麥麵好像還是吃冷麵比較對味，口感上的表現也會更加Q彈。

▲▼酒彩蕎麥初代 東京超酷白色咖哩烏龍麵！。（圖／部落客周花花提供）

▲蝦子和蔬菜都炸得不錯，即使稍微擺涼了也不會有炸物的油膩感。

▲▼酒彩蕎麥初代 東京超酷白色咖哩烏龍麵！。（圖／部落客周花花提供）

▲最特別的是有著來自各地的鹽巴，讓客人可以依照喜好自由沾取，吃起來的味道還真的都不一樣，一樣是好吃又好玩的美食。

整體感想
我本來就是一個很愛咖哩烏龍麵的人，所以非常推薦這家東京惠比壽美食「酒彩蕎麥初代」，加入馬鈴薯慕斯的白色咖哩烏龍麵，絕對不只是譁眾取寵的網美食物，味道及口感是真的好吃，鄰近惠比壽車站也是一大優勢，吃飽飯後要前往附近景點中目黑、涉谷等地皆很方便。

酒彩蕎麥初代 （酒彩蕎麦 初代）

地址：東京都渋谷区恵比寿南1－1－10
電話：03－37147733
營業時間：11：30－22：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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