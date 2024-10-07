療癒忙碌都市人的咖啡因補給站！捷運忠孝新生站超愜意微型咖啡廳

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

位在捷運忠孝新生站5號出口的台北微型咖啡廳，也是我喝了好多年的台北咖啡愛店，充滿多肉植物的空間，彷彿城市綠洲一般，用一杯杯平價又好喝的咖啡，暫時療癒了忙碌都市人的身心，咖啡相當便宜，義式咖啡、單品手沖咖啡全都有，親切又健談的老闆也是一大加分。

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Coffee Sind位置

從捷運忠孝新生站5號出口出來，右轉走個幾步即可到達，對於通勤族來說交通非常方便，小小店面以外帶性質為主，是我很喜歡的微型咖啡店設計，店內沒有設置電話、似乎也無外送服務，若附近公司想大量訂購咖啡，可能就只能自己走來外帶了。

Coffee Sind內用環境

內用只有圍著吧檯的幾席座位，和數張隨意擺放的凳子，空間小了、距離也近了，傳達出的溫暖，從老闆和客人間的互動就可見一斑，彼此聊聊感想、談談理想

最初聞名大概是因為以多肉植物為杯墊的設計，確實挺美的，大家也別拍太久，不然咖啡就不好喝了，雖然是間不限時咖啡店，但客人們皆有默契的喝完不會久坐，畢竟這種微型咖啡店，就是追求快速補充咖啡因。

▲老闆應該是個標準E人，總能和每位客人打成一片，或許也更符合微型咖啡店的概念，是個交流生活的地方，能透過一杯咖啡的時間，分享彼此的日常。

Coffee Sind菜單

價格相當便宜，神奇的是六年來居然完全沒漲價，義式咖啡、手沖咖啡並重，再搭配幾款自然農法花茶、赤崁糖牛奶泡、水果蜜茶、手作甜點，手沖咖啡豆單不定期更換，做成冰飲不用另外加價。

豆子雖然非自家烘焙，但跟固定的烘豆師配合，告知想呈現的風味，然後各司其職，挺好的，一整排衣索比亞豆子相當賞心悅目，若是不知從何選起的話，可以直接詢問咖啡師，會得到詳細解說的。

▲現場也有販售掛耳包和豆子，價格同樣挺親民的。

濃縮 70元

▲想要快速補充咖啡因的時候，灌一杯濃縮準沒錯，帶有仙渣扎實的酸甜感，口感沈穩而厚實，快速乾杯相當過癮。

短笛 80元

擺在多肉植物杯架上，視覺效果也真夠吸睛了，如果你喝不慣濃縮，又想要感受醇厚的咖啡香的話，點短笛就是個很棒選擇，大約三口可以喝完的份量，擺在餐後不會造成太大負擔，帶有烏梅酸感、堅果香甜味，實在是很夠水準的一杯，好陣子沒喝了依舊很喜歡。



衣索比亞 柯契爾 果多恰 120元

白花香氣、柳橙酸甜，交織水蜜桃甜感，最後再以似普洱般的茶感結尾，擺一會兒酸度更加明顯，有著水洗處理的乾淨風味，我個人相當喜歡，加上便宜價格，推薦指數更高了。

卡布奇諾 80元

▲濕奶泡配上對稱拉花，很美的一杯；核桃堅果香氣，帶點似葡萄柚的酸，溫溫喝很舒服。

抹茶栗栗 170元

當時忘記細問，但「栗」的部分，似乎是裡頭使用了栗子鮮奶油，但我覺得栗子味並不明顯，抹茶蛋糕、抹茶內餡、抹茶白巧克力，呈現一片綠油油，個人覺得蛋糕本體稍微偏乾，好在材料間的比例搭得蠻好的，微苦抹茶平衡了甜度，合著咖啡不會膩口，只是價位高了些。

Coffee Sind

地址：台北市中正區新生南路一段56巷8號

營業時間：12：00－22：00

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