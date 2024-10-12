蘆洲老闆獨創蒜味醬麵線爆紅！60元一碗爽嗑大腸雞丁＋東石鮮蚵

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

蘆洲美食推薦這家長安街上的樂福獨家特調蒜味麵線，老闆自製蒜味醬真的超厲害，大腸、蚵仔都很好吃，菜單還有少見的雞丁麵線，甚至素食麵線也吃得到，手工麵線一碗只要35元起的價格非常平價，最貴的綜合版也不過60元，很適合當作蘆洲早餐、蘆洲下午茶！

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交通環境

樂福麵線地址位在新北市蘆洲區長安街220巷2號，開車騎車前往的人，可以把車子停在對面的永康公園，距離捷運蘆洲站有段距離，若是搭乘大眾交通工具的話，坐公車至永康公園，下車後走個一分鐘即可抵達。

自製醬超強

樂福麵線老闆曾任職於知名牛排店，因緣際會下才轉行賣起麵線，將西餐手法融入台味麵線，自行研發超強獨門蒜醬，厲害到還有電視台專程來採訪老闆的醬。有別於傳統麵線店，樂福麵線居然還有內用座位，而且有冷氣可吹！一碗只要銅板價位的平民美食，竟然提供如此舒適的用餐環境，即使炎炎夏日都能來吃。

▲麵線都是每日熬煮，強調絕不放隔夜，新鮮現做就是美味的品質保證。

真材實料的天花板

價格雖然便宜，但食材用料可一點都不馬虎，我點的是小碗的綜合，料滿成這樣只賣60元，老闆真的是有夠佛心CP值好高啊！而且細看會發現，大顆肥美的蚵仔居然沒有裹粉，完全就是真材實料的直球對決，一問果然是用東石鮮蚵，只能說老闆有夠大方！

獨門蒜醬是以多種中藥、蔬果熬煮而成

濃郁蒜香交織著中藥香氣、蔬果甜感，味道相當多層次，不要說和手工麵線、甜不辣很搭了，我覺得要用來炒飯、拌飯拌麵都非常可以，是很百搭的超強蒜醬。

▲兩碗小碗麵線、一碗手工甜不辣，這樣一桌只要150元，你各位說說看還不便宜嗎？

大腸雞丁鮮蚵麵線60元（小）

如果你所有配料都吃的話，我最推薦直上綜合麵線，大腸、雞丁、鮮蚵一次滿足。有滷透的大腸吃起來十分入味，也沒有什麼內臟的奇怪異味，口感綿Q好咬、不會嚼不動。東石鮮蚵我個人非常喜歡，汆燙的熟度控制得恰到好處，沒有裹粉這點超級加分，滋味有夠鮮美。

雞丁是麵線店很少看到的配料，可說是樂福麵線隱藏版招牌，鮮嫩口感與麵線竟也非常搭。手工麵線在加入獨門蒜醬後，完全拉出自家特色，真的是其他地方吃不到的味道，濃郁蒜香會讓人一口接一口吃個不停，如果你是本來就喜歡蒜味的人，強力推薦千萬不要錯過啦！

素食麵線40元（小）

因為老闆爸媽吃素的關係，所以特別研發素食者都可安心食用的素食麵線。上頭加入滿滿素魚酥，如果你喜歡吃酥脆口感的話，可以請老闆另外放，要吃的時候再自己加進去。素食麵線風味清甜，裡頭還有加入黑木耳、紅蘿蔔絲，增添了素食麵線的層次，雖然我比較少在吃素食麵線，但樂福麵線這碗是真的不錯，加入魚酥的作法也很加分。

手工甜不辣50元

樂福麵線雖然是一家麵線專賣店，但手工甜不辣的評價也很好。配料除了甜不辣外，還有貢丸、豬血糕、白蘿蔔，很適合當作下午茶點心來吃。樂福麵線食材都選得不錯，沒有過度熬煮仍保有討喜的Q彈口感。甜不辣的魚漿味十分鮮甜，再加上很有特色的兩種自製沾醬，成就很有記憶點的味道。

手工甜不辣一樣有加入獨門蒜醬，而且甜不辣醬也是老闆特調的，裡頭居然加入了梅粉，這點真的是很有創意的作法，完全顛覆我對甜不辣的想像，酸甜醬汁與獨門蒜醬結合的十分完美，夏天吃又具有清爽開胃的效果，天氣再熱都不會沒有胃口。

食用心得

如果你是敢吃辣、愛吃辣的人，記得一定要請老闆加辣，樂福麵線辣椒醬都是自己炒的，香氣、辣度的表現都相當不錯，與麵線、甜不辣也很搭，還有一款隱藏版超辣辣椒，只要加一點點就會超級夠味，若是擔心會太辣的話，一樣可以請老闆分開放。

老闆透過好手藝，讓傳統台式麵線變得好吃又特別，電視台都專程來採訪的獨門蒜醬真的厲害，加了以後讓整碗麵線的層次都活了起來，樂福麵線要當做早餐、午餐、下午茶吃都很適合，想要現場吃的話還有舒適有冷氣的內用座位呢！

菜單

分成大碗、小碗，只要35元起的價格相當便宜。主要配料有雞丁、大腸、鮮蚵三種，客人可以自由混搭，想要三種全部加都沒問題，不吃肉、或是吃早齋的人，可以選擇素食麵線，樂福麵線的素食麵線是分開熬煮，素食者不用擔心味道會混在一起。

樂福獨家特調蒜味麵線

地址：新北市蘆洲區長安街220巷2號

電話：0931－087670

營業時間：07：00－16：00 （周六日至16：30，周四公休）

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